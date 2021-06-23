В вылете сборной России виноват Курбан Бердыев

Вы могли не заметить, но Бердыев оказал колоссальное влияние на российский футбол. Его успехи с «Рубином» и «Ростовом» в еврокубках заставили тренеров РПЛ пересмотреть весь подход. Знаю, что многие захотели играть в таком же стиле. Так даже средненький подбор исполнителей даёт результат.

Отсюда повальное желание играть в пять защитников и в целом в оборонительный футбол. Символом РПЛ стал не атакующий «Краснодар», а автобусная «Уфа». И неважно, кто её возглавлял — Гончаренко, Семак или Евсеев. Манера игры прослеживалась чётко. Как говорил последний, «футбол заключается в забитии голов, что ли?» В результате наша лига стала мощной и силовой. Много единоборств, мало футбола, низкие скорости. А теперь просто гляньте на свежий монолог Дзюбы после вылета с Евро:

Артём Дзюба нападающий сборной России Проблема в том, что все решения мы принимаем назад, всё назад. Наш плеймейкер – вратарь. Мы постоянно нагружаем его. Он выбивает, а мы постоянно боремся. Любое единоборство вверху — это 50/50. Даже если мы зацепились, нас в атаке, как правило, двое или трое. Посмотрите на датчан или бельгийцев — они по 5-6 человек атакуют. Нам нужно прививать менталитет играть в атаку, принимать все мячи вперёд, а не назад. Вот в этом наша беда.

Здесь спрятан ещё один важный нюанс. Это к разговору о том, что и у датчан, и у нас слабый чемпионат, но у них 90% сборной выступают вне своей лиги, а у нас 90% — игроки именно из родного чемпионата.



Я общался с разными футбольными скаутами, и все говорят одно и то же: намного проще продавать футболистов, если у тебя атакующая команда. В такой проще себя показать и зарекомендовать — лучше 4:3, а не 1:0. Посмотрите на чемпионат Нидерландов или Бельгии. Там помешаны как раз на атакующем стиле. Вперёд несётся далеко не полтора человека, а значительно больше. Там развиваются, потому что играют, чёрт подери, в футбол. А у нас три центральных защитника катают мяч друг другу. Да ещё и без прессинга со стороны соперника. В Бундеслиге или АПЛ долго смеялись, если бы им кто-то рассказал наше фирменное выражение «игра идёт до гола».

Мы в России изначально занимаемся другим видом спорта, а потом наши клубы проваливаются в еврокубках. Как и наши молодёжные и взрослые сборные, которые отлетают от всё той же Дании. При этом у нас ещё всегда заоблачное самомнение. И когда Широков называл Словакию колхозом. И когда Фурсенко говорил о победе на ЧМ-2018. И когда Дивеев утверждает, что бельгийцы ничем не удивили. Им и не требовалось удивлять. Мы сами всё отдали, как показали матчи с Бельгией и Данией.



Только это не вина футболистов. Они являются продуктом той системы, которая у нас есть. Менять надо многое. И оборонительный футбол — лишь ещё один элемент несовершенного пазла. Конечно, виноват не только Курбан Бердыев, но и он в значительной степени повлиял.



Можно не любить скандального Дзюбу, но он прав. Нам нужен другой менталитет. Кстати, атакующий футбол ещё и развитию аудитории способствует, если это кого-то волнует.

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