«Они убивают футбол!» Испанский судья взбесил на Евро болельщиков сразу двух сборных

Матеу Лаос снова отличился — затмил и Роналду, и Бензема.

Испанский рефери Матеу Лаос снова в центре внимания. В матче Португалия — Франция (2:2) на чемпионате Европы — 2020 он поставил сразу три пенальти — в пропорции 2:1. Неудивительно, что Лаосу за это прилетело сразу с обеих сторон. Собрали реакцию на неоднозначный арбитраж в социальных сетях.

«Кому нужен VAR, когда судит Антонио Матеу Лаос!»

«Фишка» испанского судьи — не пересматривать видеоповторы и принимать решения сразу, полагаясь только на собственный опыт и зрение. Впрочем, его помощники на VAR не возражали против решений главного. А значит — всё по делу?

Тем не менее болельщики негодуют. Арбитра называют «главным героем матча» и «человеком, не разбирающимся в футболе».

Sergio: «Кому нужен VAR, когда судит Антонио Матеу Лаос!»

Ezequiel García: «Какой ужасный день в плане судейства! Несуществующий пенальти в пользу Франции против Португалии — худшая из многих ошибок испанского рефери».

Julian Cuenca: «Если даже лучшие судьи в мире не полагаются на VAR и правила, я не знаю, какое будущее у этой профессии…»

usopp: «ЕДИНСТВЕННЫЙ рефери, который никогда не использует VAR, Антонио Матеу Лаос».

𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗: «Сегодня вечером Матеу Лаос представляет испанское судейство в лучшем виде. Они никогда не станут лучше. Постоянно совершают ошибки и всегда ходят с высокомерием и уверенностью в себе, как будто у них всё под контролем. В Ла Лиге всегда были самые надоедливые судьи в мире».

Но VAR всё-таки пригодился. В начале второго тайма гол Бензема засчитали после просмотра повтора.

Miguel Perdomo: «День великих игр, главными героями которых стали Матеу Лаос и Нестор Питана. Как грустно».

Yanick: «Я говорю это примерно с 10 лет. Антонио Матеу Лаос — один из худших арбитров, когда-либо появлявшихся на футбольном поле».

Ansu FatiGoat: «Матч окончен! Это еще раз доказывает, что без пенальти Роналду является запасным игроком «Галатасарая» и что Матеу Лаос не разбирается в футболе!»

Лаос в очередной раз стал героем мемов.

Daniel Nixon: «Матеу Лаос [Майк Дин] разогревается перед вторым актом».

W.M.Rodriguez: «Питана — отстой! Нет, Матеу Лаос хуже!»

Juanito: «Мне не давал покоя вопрос, кого напоминает Матеу Лаос, а потом меня осенило» (отсылка к герою Тэбу из фильма “В поисках Галактики» — Прим. «Чемпионата»).

Лаос и Питана стали самыми обсуждаемыми арбитрами в соцсетях

Лаоса мы хорошо знаем, но почему рядом с его именем в обсуждении фигурирует некто Питана? Этот рефери параллельно судил матч Бразилии и Колумбии на Кубке Америки — 2021. Он не остановил матч, когда в ходе атаки мяч попал в него и был доведён бразильцами до ворот сборной Колумбии. Теперь Лаоса и Питану называют «олицетворением несправедливости» и «купленной игры».

Rafa Guerrero: «Когда судья хочет быть главным героем: Матеу Лаос и Питана…»

franciscoAlonsoperez: «Катастрофический день для футбола. Они [Матеу Лаос и Питана] убивают футбол. Это не фантастика, это уже сериал».

Pablo Andres Lucero: «Сегодняшние ошибки: Матеу Лаос и Нестор Питана».

По итогам группового турнира ЧЕ-2020 Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы вышли в плей-офф с третьего.

В свою очередь, Бразилия вырвала победу у Колумбии (2:1) на 10-й (!) компенсированной минуте.