Евро-2020. Онлайн. Лучшая сборная мира отправит Роналду домой?
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Все подробности нового дня плей-офф — в нашей онлайн-трансляции.
Всем привет. Какие увлекательные матчи ждут нас во второй день плей-офф Евро-2020! 27 июня 2021 года Нидерланды встретятся в Будапеште с Чехией, а работать на этом матче будут российские арбитры во главе с Сергеем Карасёвым. Позже в Севилье сыграют Бельгия и Португалия — лидер рейтинга ФИФА против лучшего бомбардира Евро-2020 Криштиану Роналду. Следите за матчами с нашей онлайн-трансляцией!
ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
27 июня 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Чехия
ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
27 июня 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Португалия
Комментарии
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