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Евро-2020, онлайн: Бельгия — Португалия, Нидерланды — Чехия, прямая трансляция, ⅛ финала чемпионата Европы, 27 июня 2021

Евро-2020. Онлайн. Лучшая сборная мира отправит Роналду домой?
Андрей Гуров Дмитрий Росип
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Онлайн матчей 1/8 финала Евро
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Все подробности нового дня плей-офф — в нашей онлайн-трансляции.

Всем привет. Какие увлекательные матчи ждут нас во второй день плей-офф Евро-2020! 27 июня 2021 года Нидерланды встретятся в Будапеште с Чехией, а работать на этом матче будут российские арбитры во главе с Сергеем Карасёвым. Позже в Севилье сыграют Бельгия и Португалия — лидер рейтинга ФИФА против лучшего бомбардира Евро-2020 Криштиану Роналду. Следите за матчами с нашей онлайн-трансляцией!

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
27 июня 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Чехия
ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
27 июня 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Португалия
Турнирная таблица Евро-2020
Календарь матчей Евро-2020
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