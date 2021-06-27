Евро-2020. Онлайн. Лучшая сборная мира отправит Роналду домой?

Всем привет. Какие увлекательные матчи ждут нас во второй день плей-офф Евро-2020! 27 июня 2021 года Нидерланды встретятся в Будапеште с Чехией, а работать на этом матче будут российские арбитры во главе с Сергеем Карасёвым. Позже в Севилье сыграют Бельгия и Португалия — лидер рейтинга ФИФА против лучшего бомбардира Евро-2020 Криштиану Роналду. Следите за матчами с нашей онлайн-трансляцией!