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Хорватия — Испания — 3:5, один из самых результативных матчей в истории чемпионатов Европы по футболу

Хорватия с Испанией забили 8 голов! Это рекорд?
Анатолий Романов
Хорватия – Испания – 3:5
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Такую результативность редко встретишь на Евро.

Сборные Испании и Хорватии выдали совершенно умопомрачительный матч на Евро-2020. Команды Луиса Энрике и Златко Далича забили восемь голов на двоих! Впервые в истории чемпионатов Европы в одном матче за одну сборную забивали пять разных футболистов – Пабло Сарабия, Сесар Аспиликуэта, Ферран Торрес, Альваро Мората и Микель Оярсабаль. А ведь в этой игре поразил ворота и ещё один игрок испанцев – Педри, сотворивший автогол из-за грубейшей ошибки голкипера Уная Симона.

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Стала ли встреча в Копенгагене самой результативной в истории Евро? Нет, для этого не хватило всего одного гола. Хотя испанцы с хорватами создали столько моментов, что вполне могли забить общими усилиями и больше десяти мячей. Тем не менее рекорд устоял. Поразительно, но самым результативным до сих пор остаётся стартовый матч первого чемпионата Европы, состоявшегося в 1960 году.

Больше забивали на пару только сборные Франции и Югославии, которые сыграли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Тогда уже на 11-й минуте счёт открыл Милан Галич, но хозяева повели к перерыву благодаря голам Жана Венсана и Франсуа Этта. Первый тайм получился достаточно результативным, а во втором команды просто прорвало. Марьян Висньески на 53-й минуте увеличил преимущество французов, однако уже через две минуты Анте Жанетич сократил отставание гостей. На исходе часа матча Этт оформил дубль.

Франция была близка к победе, выигрывая 4:2, и тут произошло что-то невероятное! В отрезок с 75-й по 79 минуты сборная Югославии перевернула всё с ног на голову, забив три мяча. Гол Томислава Кнеза вернул гостей в игру, а дубль Дражана Ерковича помог им выйти вперёд. В концовке французам уже не хватило ни сил, ни эмоций, чтобы уйти от поражения. В этом фантастическом сражении югославы завоевали путёвку в финал, где, кстати, проиграли сборной СССР – 1:2.

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Теперь встреча Хорватия – Испания – вторая по результативности в истории Евро. Семь голов было забито в разные годы в матчах Югославия – Испания (3:4, Евро-2000), Нидерланды – Югославия (6:1, Евро-2000) и Франция – Исландия (5:2, Евро-2016). Как же любят бывшие югославы безбашенный футбол!

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