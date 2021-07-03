«Непонятно, что с Дзюбой». Похоже, капитан может уйти из сборной России

Станислав Черчесов, выступая перед журналистами на пресс-конференции, выдал несколько непонятных высказываний. В частности, главный тренер сборной России прокомментировал будущее возрастных игроков, в том числе Артёма Дзюбы.

«С Жирковым я вчера разговаривал, его состояние улучшается. С Кудряшовым тоже пока непонятно, у него нет клуба. Непонятно, что с Дзюбой — продолжит ли он карьеру в сборной. У нас есть опытные футболисты, которые могут принять то или иное решение. Для Жиркова, например, я всегда находил слова, чтобы оставить его у нас», – сказал Черчесов.

Почему Черчесов поднял тему Дзюбы? Вряд ли случайно. Неужели нападающий «Зенита» действительно готов завершить выступления за национальную команду? И как в случае его ухода видоизменится атака сборной России?

Сейчас Дзюба – капитан и главное лицо команды Черчесова. Как бы его ни критиковали, для тренера статистика говорит сама за себя: Дзюба – лучший бомбардир чемпионата. Но лучший ли он нападающий страны – вот вопрос.

За три года в «Зените» Сергей Семак выстроил идеальную для российского чемпионата систему игры, которая даёт результат в РПЛ, но не в Лиге чемпионов. Если в клубе у Дзюбы отличные партнёры в лице высококлассных легионеров, то в сборной таких фактически нет, из-за чего его влияние на игру снижается. Проблемой является не только уровень игроков национальной команды, но и нежелание Черчесова менять схему. Да, Дзюба забил немало голов в квалификации на Евро-2020, но что он показал в финальной стадии турнира?

Перед началом чемпионата Европы Черчесов рассказывал, в чём отличие Дзюбы от Александра Соболева и Антона Заболотного. Однако с выходом нападающего «Спартака» тактика команды не поменялась, а форвард ЦСКА за три матча ни разу не появился на поле. Видимо, Заболотный, который «играет в прессинге так, как не сыграет ни один нападающий в России», Черчесову всё-таки не сильно нужен.

Сегодняшняя сборная очень зависима от Дзюбы, и это не позволяет ей играть в быстрый и комбинационный футбол, заключающийся не в бестолковых забросах на высокорослого форварда. Именно под такой стиль игры подошли бы Фёдор Смолов или Заболотный, который действительно хорош в прессинге и не боится черновой работы. А если нужен высокий форвард, то молодой Соболев к вашим услугам. Тем более, как считает сам Черчесов, Соболев подвижнее Дзюбы и хорошо играет головой.

Кажется, многие уверены, что от ухода Артёма наша сборная не так много потеряет. Наконец-то пропадёт дзюбозависимость. После чемпионата мира Россия провела всего пять матчей без своего капитана и лишь в одном смогла одержать победу (над Чехией – 5:1, 10 сентября 2018 года). Без форварда «Зенита» команда Черчесова уступала Германии (0:3), Турции (2:3), Сербии (0:5) и сыграла вничью с Молдавией (0:0). Это говорит не столько о важности Дзюбы на поле, сколько о неспособности перестроиться. Во многих клубах и сборных есть игроки, которые способны завести команду и решить исход матча в одиночку. Ожидалось, что на Евро-2020 такую роль у Черчесова исполнит Дзюба. Если зажечь партнёров Артём, может быть, и в состоянии, то взять на себя роль лидера в игре на таком уровне, к сожалению, не получается.

Сборная России в любом случае должна перестроиться и играть в современный футбол. Стоит дать больше игрового времени другим форвардам. Правда, сам Дзюба в случае ухода лишится возможности превзойти рекорд Александра Кержакова по количеству голов за сборную России. Сейчас у них по 30 мячей.

Если Дзюба останется в национальной команде, то будет вынужден продолжать играть на фоне хейта части болельщиков сборной. Давление на капитана может усилиться после его обращения к критикам в день вылета с Евро-2020:

«Те, кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. И вы, наверное, будете правы».