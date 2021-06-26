Большая проблема сборной России: отсутствие игроков-лидеров. Все привыкли быть ведомыми

Очень не хочется, чтобы этот текст воспринимался читателями как попытка оправдать тренерский штаб сборной России. Черчесов и его ассистенты, безусловно, несут ответственность за результат, за все кадровые и тактические решения, которые не всегда были бесспорными.

Но всё же хочется поговорить и об игроках. Причём не столько об их классе, техническом оснащении или об умении выдерживать интенсивность, а о ментальности. Об умении быть лидерами, которое на таком уровне для достижения результата просто необходимо.

Лидеров в футболе можно разделить на две категории:

1) ментальные лидеры. Футболисты, которые являются душой команды, активнее всех ведут себя на поле и в раздевалке. Они — авторитеты для всех (или большинства), их уважают, к их мнению прислушиваются. В трудные минуты на поле они заводят, подбадривают или, наоборот, «пихают» — и все эти эмоции двигают команду вперёд, не позволяют отключаться молодым и неопытным. Когда на поле начинается молчание — стремительно приближается поражение.

Вы, возможно, думаете, что те же функции может взять на себя тренер, но нет — это невозможно. Тренер не может выйти на поле, да и докричаться на шумном стадионе до дальней бровки — тоже. На первый план выходят именно игроки. И любой команде — я абсолютно убеждён в этом — нужны хотя бы два-три лидера. Кто-то из них может выходить на поле, кто-то — оставаться на скамейке и приносить пользу в раздевалке. Важно, чтобы они были;

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

2) игровые лидеры. Футболисты, которые ведут игру в своей зоне, организуют системные перестроения и не боятся ответственности, делают разницу и решают эпизоды. То есть те, кто способен выполнять ключевые функции в структуре, а иногда даже выходить за её рамки и становиться выше неё.

Главная претензия к нашей сборной: пустой футбол с забросами на Дзюбу, отсутствие выхода из-под прессинга. Вот как раз для наличия выхода из обороны и нужны футболисты, которые привыкли брать на себя лидерскую роль на постоянной основе. Если ты всего лишь вспомогательный элемент в своём клубе и давным-давно смирился с тем, что игру организуют за тебя другие, то в сборной перестроиться будет непросто. Ты по привычке будешь перекладывать ответственность на кого-то ещё.

В идеале одни и те же игроки могут совмещать в себе роли ментальных и игровых лидеров — и тогда получается очень сильная история, футболисты становятся действительно незаменимыми.

А теперь давайте посмотрим на нашу сборную сквозь призму футболистов и их функций в клубах РПЛ.

Системообразующие игроки большинства топ-клубов РПЛ — легионеры. Это тотальная тенденция

Правильнее будет начать с наших сильнейших клубов — по всем законам логики они должны быть главными поставщиками футболистов для сборной.

«Зенит». Многолетний чемпион страны, абсолютный гегемон. Но кто по-настоящему организует игру в команде? Ключевые центральные защитники — Ракицкий и Ловрен, иностранцы. Если на поле выходит Чистяков, то он всего лишь ведомый игрок в паре. Ракицкий — главный плеймейкер команды. Второй по значимости с точки зрения продвижения мяча — Дуглас Сантос, третий — Вендел. Это — хребет.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Оздоев же не ведёт созидательную игру, да и за организацию страховки в опорной зоне не отвечает — эти функции на Барриосе. Кузяев даёт классное движение и здорово заполняет зоны, но и он — явно не ключевая фигура. И лишь Дзюбу из всех футболистов с российским паспортом можно назвать по-настоящему системообразующим. Он — лидер. Но ещё он — дальше всех от мяча при начале атаки.

«Спартак». Знаю, что среди болельщиков ходят легенды о Джикии — превосходном капитане, но на поле я не вижу проявления его лидерских качеств. Абсолютно ключевой футболист центра обороны красно-белых — Жиго, который в первую очередь командует и отвечает за движения вверх-вниз, выбрасывается на страховку в случае провала опорной зоны и продвигает мяч длинными передачами. С точки зрения начала атаки ещё можно выделить Маслова. Джикия же вообще не занимается организацией игры! Помните ведь, что осенью при Тедеско все атаки шли направо, а до Джикии мяч от вратаря почти не доводился? Георгий — просто быстрый и агрессивный защитник, бесстрашный боец. Он молодец, но — не игровой лидер.

Передвигаемся в среднюю линию — и видим здесь Зобнина. Трудяга и боец, который всегда был предельно ограничен с точки зрения конструктива. Осенью в созидательную игру хоть как-то вписался Крал, но потом провалился и чех — и Тедеско перешёл на забросы в сторону Соболева, команда вообще перестала играть через середину. Тогда почему мы удивляемся, когда Зобнин вместе с Оздоевым в сборной не ведут игру в центре, а перекладывают друг на друга ответственность? А первый ещё и допускает критические ошибки.

«Локомотив». Ключевой игрок обороны и глубинный плеймейкер — Чорлука. Важный его партнёр — Пабло. Несомненный лидер средней линии — Крыховяк. Мухин отвечает не за продвижение, а за черновую работу и подстраховки, Баринов и Куликов делают всего по чуть-чуть, Жемалетдинов ищет мячи между линиями (но туда их нужно ещё доставить).

«Рубин». Центральная фигура всей конструкции — нижний опорник Абильдгор. Шатов игру не ведёт давно, даже Йевтич в этом плане смотрится более системно. Центральные защитники — иностранцы, главный игрок в финальной трети — Кварацхелия. И лишь одного игрока — правого нападающего Макарова — можно с натяжкой назвать важнейшим для общей организации. Он кажется сильным в том числе ментально.

ЦСКА. ОК, здесь игру ведут в том числе российские игроки. Дивеев сзади (хотя он на самом деле не организует игру, а просто играет как умеет), Ахметов и Обляков в центре. Другое дело, что: а) ключевой футболист — всё равно Влашич; б) как справляются с ключевыми функциями Обляков, Ахметов и компания, мы прекрасно видим, когда смотрим в таблицу или анализируем выступления ЦСКА в еврокубках (или игру конкретно Облякова — на молодёжном Евро). Мягко говоря, это не очень удачный пример, потому что армейцы последних сезонов — молодая и бесхребетная команда, в которой как раз слишком мало лидеров-мужиков. Парочка есть, но один — в воротах, а другой играет слишком мало, так как получает травмы и лечится.

«Краснодар». Команда давно стала зависимой от легионеров. Вильена, Кабелла, Берг, Вандерсон, Классон — вот кто влияет на рисунок игры. Иногда включается Газинский, но Юрий много пропустил из-за травмы. А жаль — он средней линии сборной России как раз пригодился бы, поскольку хотя бы не боится играть под прессингом.

Кто есть ещё? В «Динамо» абсолютно ключевая фигура центральной оси — Моро. Фомин — всего лишь дополнение. В «Сочи» есть умница Нобоа, который завязывает вокруг себя вообще всё.

Поэтому и получается, что в РПЛ вроде бы есть много хороших игроков с российским паспортом. Но игровым лидером в клубах почти никто из них быть не привык. Разве что Дзюба — но, повторю, он по умолчанию самая зависимая фигура, поскольку находится дальше всех от мяча при начале атаки.

И от кого из них требовать ведения игры в сборной?

Проблема ментальных лидеров. Два лучших игрока России — «хорошие мальчики» по темпераменту

Системообразующими игроками сборной России могли бы стать Головин и Миранчук. Объективно оба — самые развитые с технической точки зрения, лучше всех работают с мячом и умеют решать эпизоды.

Но у обоих есть проблема: ментальность.

Головин фантастически одарён, но я не вижу, чтобы он тащил на себе команды — будь то ЦСКА, «Монако» или сборная России — в трудные минуты. И я не вижу сверхусилий при строительстве своей карьеры. Головин просто плывет по течению, у него и так очень многое получается, за счёт быстроты ног, техники и интенсивности он хорош в созидании и приковывает внимание эстетикой. Но на крупном турнире он набирает «0+0» и не реализует важнейший момент в ключевом матче, попадая во вратаря с убойной точки. Лидеры так не играют.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

То же самое касается и Миранчука. Позитивного, доброго парня, который уехал в топ-чемпионат, наслаждается жизнью и вроде бы даже иногда выполняет там важные результативные действия. А потом приезжает в сборную — и его словно переклинивает. То ли Алексей запуган Черчесовым, то ли попросту ничего не понимает, но творить он в сборной боится. И не было ни одного матча в национальной команде, после которого можно было бы сказать: «Миранчук — это космос». Я не припомню.

В сборной России вообще много скромных тихонь: Шунин, который настолько испугался в первом матче, что начал дёргаться и вообще забыл о руководстве обороной; Семёнов, который просто начал махать мимо мяча из-за стресса; Зобнин, который настоящий боец, но ментально — точно не лидер; да даже Марио Фернандес — космически полезный игрок, но тоже позитивный молчун.

Вот и получается, что в матчах против топ-сборных наша команда боится играть. Признаки страха — команда садится слишком пассивно и низко, боится выдвигаться в зону мяча для давления, а потом допускает грубые индивидуальные ошибки в несложных эпизодах — всё это присутствовало в матчах как с Бельгией, так и с Данией. Поэтому все наши тактически схемы и разрушались. А единственный случай, где команда играла относительно агрессивно и смело, пришёлся на Финляндию. В том числе потому, что футболисты не вышли заведомо перепуганными, поскольку понимали: напротив — плюс-минус равный соперник.

На том же чемпионате мира — 2018 лидеров в команде было больше: Акинфеев на поле, Игнашевич в обороне, Самедов в полузащите, Дзагоев в раздевалке. И, конечно, Дзюба, который был в десятки раз сильнее энергетически, чем сейчас.

Что дальше?

Я убеждён, что нам нужно строить новую сборную. И я не согласен с некоторыми кадровыми решениями Черчесова. Но это локальные истории. А если рассуждать системно, то из раза в раз перебираю список лучших российских футболистов — и задумываюсь: а кто бы на этом турнире мог сыграть радикально лучше? Мы же увидели на молодёжном Евро, что даже следующее «мегаталантливое», как его называют, поколение не такое уж конкурентоспособное на международном уровне среди ровесников.

Безусловно, Дивеев, Умяров, Обляков, Марадишвили, Мухин, Захарян, Тюкавин и прочие в будущем могут составить костяк сборной. Но слишком большие сомнения, что они сделали бы результат сейчас или что сделают его осенью во время отборочного турнира на чемпионат мира в Катар.

В российском футболе слишком мало личностей — и это печально. Поэтому мы и «обкакались», как сказал один классик.



Кстати, очень правильное слово со всех точек зрения.

Подписывайтесь на канал Михаила Гончарова «Давайте проанализируем это» — там ещё больше аналитики и размышлений о футболе.