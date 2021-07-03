А вы будете болеть за Украину?

Сегодня в Риме пройдёт четвертьфинал Евро-2020, в котором встретятся сборные Украины и Англии. Перед игрой мы спросили читателей «Чемпионата», будут ли они болеть за украинцев. Вот ваши ответы:

fet300: «Да. Сборная с человеческим лицом и характером».



Алексей: «Буду болеть за украинцев. Братский народ, как-никак».



Олег: «За Украину. Соседи наши»!!!



Владимир: «Против. Потому что я — русский адекватный человек».



Денис: «Да. Это наши братья, несмотря на политику».



Михаил: «Буду болеть за Украину, потому что мы — один народ».



Александр: «Конечно, буду, русские и украинцы — братья навсегда. В топку политику».



INKom: «Нет!!! После России — только за Англию!!! Вперёд, родоначальники футбола!!!»

Иван: «Каналы российского телевидения завербовали меня, не знаю, почему украинцы ассоциируются у меня с врагами и предателями».



Ivan Lovers: «Нет. Я не должен болеть за тех, кто против России».



Владимир Юрьевич: «Буду болеть за! Потому что всем врагам назло: и внешним, и внутренним. Славяне будут едины. Рано или поздно».



Фёдор: «За Украину, потому что хочу, чтобы мы как можно скорее вновь стали братскими народами и добрыми соседями!»



Анатолий: «Против. Русского парня избили на футболе».



Вадим: «Против. Такие ситуации, как во Львове с раздачей пива и так далее, провоцируют негативное отношение к целому народу, так что сами виноваты».



Котяра: «Не буду. С Англией должна была играть Швеция, но её засудили. Удаления там не было, игрок попал в мяч, а уже потом украинец налетел на шипы шведа. Чистейший беспредел. Уже этой причины достаточно, чтобы болеть против них. А ещё поведение их фанатов и власти. Терпеть такое невозможно. За Англию!»



Сергей: «За Украину, потому что хоть за кого-то можно поболеть и попереживать. Это вам не сборная России, от которой толку мало».

Алексей: «Как Россия в 2018-м, сейчас эти ребята дарят своим болельщикам сказку. И при этом показывают хорошую игру. Честно, изначально Англия была одним из моих фаворитов Евро, но в данном матче желаю братушкам только Победы!»



Картофел: «Буду болеть — за! За своих братьев, которые навсегда останутся моими братьями. У меня телевизора нет давно, поэтому я не понимаю, почему не должен за них болеть».



jivifutbolom: «Болел, болею и буду болеть за Украину! Родился в Украине, жил там до 18 лет. С детства болел за футбол. Ещё остались яркие воспоминания от ЧМ-1986, ЧЕ-1988, Кубка кубков — 1986, где очень ярко блистали украинские футболисты. В памяти гений Лобановский, сейчас Шевченко строит отличную команду».



Антон Фёдорович: «За. За все братские народы. Хорошая команда, интересные игроки + возглавляет кумир детства».



Владислав: «Нет. Дело не в политике. Причина — в крайне враждебном отношении украинцев к простым русским людям, которая переросла в ненависть и фанатизм».



Максим: «Буду болеть. Во-первых, они показывают хороший футбол, на который приятно смотреть. Не отбывают номер, как наши за большие деньги. Во-вторых, это братский народ!!! И политика пусть идëт лесом».



Ilvir Karimov: «Конечно, будем болеть. Не за Англию же болеть. Политики приходят и уходят, у нас слишком много общего в прошлом, чтобы просто так это забыть».



Андрей: «Болеть буду против Украины. Никакой политики, просто англичане показывают более качественный футбол, а сборная Украины — самая слабая команда, из тех, кто прошёл в плей-офф. Предпочёл бы увидеть на этой стадии тот же Уэльс или Хорватию, но не наших соседей».

Михаил: «А за кого ещё оставалось болеть любому нормальному россиянину после вылета нашей сборной? Параллельно всё равно следил за жёлто-синими! Рад за всю Украину, у них праздник футбола продолжается!»



Александр Волочиенко: «Конечно же, за. Я сам из Украины, из города Донецк! Живу давно в Москве. Всегда болел и за Украину, и за Россию. Жалко и обидно, что такая политическая ситуация! Надеюсь, что всё когда-нибудь наладится и братские родственные народы будут вместе!!! Очень хочу и надеюсь, что сборная Украины сегодня победит!!!»

Александр: «Конечно, за! Это же свои! Стиль команды Шевченко – стиль сборной СССР и киевского «Динамо» времён Лобановского, та команда была по уровню как нынешняя Бельгия. У Шевченко не так всё хорошо, но команда очень симпатичная!»



dreshpak1: «Не буду. Потому что они обзываются на нашего президента!»



Сергей: «Конечно, буду. Радуюсь победе любой сборной постсоветского пространства».



Евгений Щербаков: «Буду болеть за сборную Украины! Они мне не враги, желаю им успеха от всей души!»