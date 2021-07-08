«Боаш — идеальный тренер для сборной России». Его уже рассматривают на место Черчесова

Черчесов официально уволен. Тренеры из России отказываются возглавить сборную после него, так что поиски продолжаются. В числе кандидатов, по подтверждённой информации «Чемпионата», есть и экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш – сейчас безработный и покинувший «Марсель» после несогласия с клубной политикой.

Почему Боаш в сборной – хороший вариант?

Почему в «Зените» получилось не всё, но в сборной получится?

Выходил ли на него с предложением РФС?

Почему за Боашем будущее?

Ответы на все эти вопросы – прямо сейчас.

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Начну с того, что в далёком от нашей ситуации чемпионате Испании болельщики редко бузят, в основном выражая эмоции через свист, выброшенные белые платки и ранний уход со стадиона. Но если их совсем разозлить, в бой идёт кричалка «jugadores – mercenarios». То есть «игроки – наёмники». В переводе на наш язык: накупили легионеров (клиентов Мендеша) – на поле не выкладываются – свободу воспитанникам.

Фанаты так кричат обычно на эмоциях, но всё равно не просто так. Обычно с трибуны видно, кто выкладывается и умирает, а кто — не совсем; и если это происходит с легионером, то он в глазах болельщиков становится наёмником, который приехал воевать не за идею, а за деньги. То же самое касается игроков, если они неактивны вне поля. Не учат язык, игнорируют фанатов и выкладывают глупости в социальные сети.

Пример наёмника из первого примера – Роберто Манчини в «Зените». Который пропускал встречи с болельщиками, опаздывал на сборы и руководил командой будто бы на фрилансе, отдавая тренировки и тактическую работу помощникам. Он наёмник, потому что не болел за «Зенит» и при этом не был профессионалом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пример наёмника из второго примера — Бруно Фукс из ЦСКА. Бразилец пропустил год из-за травмы, его не видели и не слышали, а в социальных сетях он писал только про бразильский футбол и поздравлял с победами любимый и родной «Интернасьонал». И ни слова на русском или про ЦСКА.

Гибридный и скорее положительный пример наёмника — как раз Виллаш-Боаш. В отличие от Манчини, португалец так болел за «Зенит», что топил на пресс-конференциях всё устройство нашего футбола и не боялся прикладывать ни лимит, ни судейство, ни собственных фанатов. Его профессионализм — в холодном подходе к делу. Именно поэтому о Боаше остались контрастные воспоминания: успешный для Питера тренер, но отдалённый от болельщиков и игроков (не так, как Фукс, но всё равно).

Боаш в Питере — профессионал-наёмник. Сильный тренер, но совсем не адаптированный под Россию и Петербург, где нельзя отказаться от «ребят с нашего двора» и плохо расставаться с Кержаковым. Критиковать в каждом интервью лимит (именно в каждом), ругаться с прессой и в начале нового сезона объявить, что он станет для него последним.

В России так не делают. Именно поэтому по мотивам слов и поступков Боаша некоторые фанаты «Зенита» клеили стикеры с призывом уехать из Петербурга.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Несколько лет назад переводчик Боаша в «Зените» и друг тренера (они постоянно на связи в вотсапе, их сыновья родились с разницей в один день) Валерий Рудковский рассказывал мне, что именно не получилось у португальца, и выделил три компонента, по которым надо было работать больше. Все они – как раз не про футбол, а про взаимодействие с обществом.

«Читать прессу. Работать с журналистами. Всегда должна быть борьба противоположностей, в данном случае – тренера и журналистов. Слишком хорошее приводит к покою и смерти. Слишком плохое – к катастрофе и смерти. В футболе нужна гармония». «Больше общаться с болельщиками. После назначения он встречался с фанатами, обещал быть открытым, но потом уж очень сильно был в себе». «Учитывать специфику русского менталитета. Даже Бисмарк не мог его понять, хотя у него была русская любовница. Боаш очень любознательный парень, интересовался русским языком, но в футболе закрылся. Ему надо было больше общаться с русскими людьми».

И ещё одна цитата из того же интервью: «[Боаш] держал дистанцию – он один из новых тренеров-технократов, которые недооценивают психологию. Боаш не был игрокам отцом – до тех пор, пока его не спрашивали».

Фото: «Чемпионат»

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Если бы профессионализм Боаша сложился с пониманием нашей реальности, у «Зенита» был бы идеальный тренер, чьи успехи не закончились бы на более-менее понятном требле из чемпионата, Кубка и Суперкубка, а Питер бы прошёл дальше 1/8 Лиги чемпионов.

«Боаш хотел построить суперкоманду и выиграть Лигу чемпионов, – рассказывал мне тогда Рудковский. – Его идея – наступательный футбол, высокая защита, полная взаимозаменяемость игроков. И он шёл к цели.

Если бы к той команде добавились как минимум Фалькао и Моутинью (Боаш с ними лично договорился, но помешал новый лимит. – Прим «Чемпионата»), португалец выстроил бы свой креативный футбол с лучшим центром (Хави Гарсия, Витсель, Моутинью) и нападением (Халк, Фалькао) в мире».

Понятно, что сборная не клуб и усилиться Фалькао не получится, но гибкие идеи наступательного футбола точно прижились бы в России, где, судя по комментариям под постами о Черчесове, недовольны медленной и незрелищной сборной.

К тому же после перетягивающего на себя внимание Черчесова сборной подойдёт более скромный тренер-правдоруб, который будет громким в моменты, когда нужно заступиться за команду – например, критиковать лимит или плохие поля, а не набрасываться на журналиста. Если при этом не просядет по трём компонентам (пресса + общение + понимание русских людей), это будет успешный союз.

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Действительно ли Боаш подходит сборной России и как дела у него прямо сейчас, нам рассказал Рудковский. Ниже – его тезисы и новости про Боаша.

«Списывался вчера с Боашем. Он слышал новости про предложение от сборной России, но никто к нему не обращался. Если обратятся – думаю, он рассмотрит». «Боаш – идеальный тренер для сборной России. Он даст свежую кровь: найдёт талантливых молодых игроков и соединит с теми, кто уже есть. Игроки в сборной России – нормальные, в каждой линии есть как минимум один надёжный. Но всех их надо талантливо подготовить, сыграть и добавить три-пять перспективных молодых. Плюс разные схемы и увеличение темпа в атаке. Плюс физика. И умение менять ритм. Как у сборной Италии на Евро – они то сидят в защите, то бросаются в высокий прессинг. Всё это Боаш способен сделать в сборной. Боаш – креативист. Он – будущее. Все эти идеи я видел рядом, когда работал с ним в «Зените». «Да, Боаш непростой человек по характеру. Но если ему помогать, а не мешать, то он за несколько лет сделает нашу сборную топовой. Именно помогать – искать новых талантов и работать с теми, кто есть. Россию он уже знает, стал более рассудительным и опытным». «Я не тренер и не знаток, но шестое чувство в футболе у меня есть. Боаш за два года в России может сделать такую же сборную, как Италия Манчини. Главное, повторюсь, ему не мешать. А Боашу – общаться и не закрываться».

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Как вам Боаш в сборной России? Вы верите в такое развитие событий и были бы рады португальцу на месте Черчесова? Рассказывайте в комментариях.