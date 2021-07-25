Главные трансферы недели в РПЛ. «Зенит» отдаёт игроков, «Локо» подписал вице-чемпиона мира

Сезон в РПЛ стартовал, а клубы продолжают активно работать на трансферном рынке. Эта неделя выдалась насыщенной для многих команд, особенно для «Зенита», «Сочи», «Краснодара» и «Крыльев Советов». Суммируем самые примечательные сделки за семь дней.

Эмануэль Маммана, из «Зенита» в «Сочи»

С октября 2019-го 25-летний аргентинский защитник пропустил 335 дней из-за травмы крестообразных связок и двух мышечных повреждений. В августе прошлого года «Зенит» отправил Мамману в «Сочи» за игровой практикой. Эмануэль принял участие в 18 матчах чемпионата и дважды вылетал из-за небольших травм. После сезона защитник вернулся в «Зенит», но подготовку к новому розыгрышу начал в дубле команды. Спасательный круг защитнику вновь бросил Владимир Федотов, подписав с ним арендное соглашение на сезон.

«Маммана возвращается. Надеемся, что его не будет тревожить колено после повреждений связок. Эмануэль — боевая единица. Когда его не тревожило колено, он нам очень помогал», – заявил главный тренер «Сочи».

Даниил Шамкин, из «Зенита» в «Балтику»

Помимо Мамманы, на морское побережье переехал Даниил Шамкин. Правда, он отправится на Балтийское, а не Чёрное. В 19 лет нападающий является двукратным чемпионом России, хотя в составе «Зенита» выходил только семь раз. В сезоне-2020/2021 Шамкин провёл три встречи и отметился двумя голевыми передачами за 30 минут заключительной игры с «Тамбовом» (5:1). Нападающий подписал арендное соглашение с «Балтикой» до конца сезона. В 2019 году Шамкин стал самым молодым дебютантом «Зенита-2» в официальных матчах, а затем и самым юным автором гола в истории ФНЛ. В сезоне-2019/2020 форвард вошёл в список самых талантливых молодых игроков мира по версии портала Transfermarkt.

Кристофер Олссон, из «Краснодара» в «Андерлехт»

26-летний шведский полузащитник продолжит карьеру в Бельгии. Олссон подписал четырёхлетний контракт с «Андерлехтом» и сыграет в еврокубках. Новый клуб Кристофера начнёт путь в Лиге конференций с 3-го квалификационного раунда, а в чемпионате постарается прервать гегемонию «Брюгге», выигравшего последние три чемпионства.

Олссон провел в составе «быков» 80 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. «Большое спасибо «Краснодару» за эти 2,5 года. Были взлёты и падения, но я очень благодарен за всё. Спасибо фанатам за поддержку, а также всем в клубе и за его пределами, от игроков, тренеров, сотрудников клуба, уборщиц, переводчиков и президента! Всего наилучшего в будущем», — сказал швед напоследок.

Игорь Смольников, на правах свободного агента в «Арсенал»

Спустя семь лет Смольников вернулся в «Краснодар», подписав двухлетний контракт в июле 2020-го. 32-летний защитник воспользовался травмой Петрова и стал основным игроком команды. Экс-игрок «Зенита» принял участие в 32 матчах во всех соревнованиях, отметившись тремя результативными передачами.

«Краснодар» расторг двухлетнее соглашение с игроком по обоюдному согласию, после чего Смольников сделал выбор в пользу «Арсенала», а не «Химок», предлагавших защитнику 1 млн рублей в месяц. Новый контракт воспитанника «Локомотива» рассчитан на сезон, футболист будет выступать под номером 6.

Зурико Давиташвили, на правах свободного агента в «Арсенал»

Несколько дней назад «Рубин» объявил о расторжении контракта с Зурико Давиташвили по ободному согласию сторон. Прошлый сезон хавбек провёл в аренде в «Роторе», а этот отработает в «Арсенале». 20-летний полузащитник подписал двухлетнее соглашение с тульским клубом.

Статистика Давиташвили оставляет желать лучшего: за два сезона в РПЛ он забил два гола в 48 матчах. При этом его трансферная стоимость с момента приезда в чемпионат России выросла на € 1 млн.

Миха Мевля, на правах свободного агента в «Аланьяспор»

По слова тренера Федотова, Мевля наряду с Заболотным — важные игроки, которых «Сочи» не смог сохранить. Если нападающий вернулся в ЦСКА, то словенец улетел в Турцию, подписав трёхлетний контракт с «Аланьяспором». Последние два года 31-летний защитник выступал за «Сочи», в составе которого провёл 51 матч и забил четыре гола.

Новый клуб Мевли занял седьмое место в Суперлиге в сезоне-2020/2021, а годом ранее уступил «Трабзонспору» (0:2) в финале Кубка Турции. «Это новый опыт для меня. Я очень рад быть здесь. Я хорошо знаю Турцию и слышал много хороших отзывов об этом клубе. Мне не терпится сыграть перед нашими болельщиками. Никто не должен сомневаться, что я сделаю всё, чтобы они были счастливы. Я полностью сконцентрирован на работе», — отметил Мевля.

Фото: alanyaspor.org.tr

Беким Балай, на правах свободного агента в «Нижний Новгород»

Два года назад Балай уехал из России, перейдя в австрийский «Штурм». 30-летний нападающий за три сезона в «Ахмате» наколотил 13 голов за 64 матча, а теперь продолжит улучшать статистику в РПЛ за «Нижний Новгород». Албанец пробудет в команде Кержакова как минимум до 30 июня 2022 года.

«По окончании прошлого сезона меня вызвали в сборную Албании на товарищеские матчи с Уэльсом и Чехией, которые проходили в начале июня. Потом у меня был небольшой отпуск. Тем временем мне стали приходить предложения из разных клубов, но я выбрал «Нижний Новгород». Почему? Я прекрасно знаком с Российской Премьер-Лигой. Это очень сильный, интересный чемпионат, и я не раздумывая решил вновь окунуться в эту незабываемую атмосферу», — заверил албанец.

Джон Кордоба, из «Герты» в «Краснодар»

28-летний форвард «Герты» подписал четырёхлетний контракт с «Краснодаром». В последних двух сезонах Кордоба выступал за «Кёльн» и «Герту», наколотив 13 и семь голов соответственно. Трансфер колумбийца стал самым дорогим подписанием в истории «быков» (€ 20 млн).

Оказалось, что Джон неплохо говорит по-русски. «Всем привет! Меня зовут Джон Кордоба», — сказал форвард в ролике, опубликованном в «твиттере» «быков». «Рубим неверные варианты ударения на корню. Добро пожаловать, Джон!» — подписала видео пресс-служба «Краснодара».

Дмитрий Воробьёв, из «Оренбурга» в «Сочи»

«Сочи» усилил не только линию защиты, но и нападение. Конкуренцию Барсову, Бурмистрову и Дуганджичу составит 23-летний Воробьёв. Нападающий не играл на уровне РПЛ, зато набил неплохую статистику в последнем сезоне ФНЛ за «Волгарь» и «Оренбург». В чемпионате-2020/2021 Воробьёв в 39 матчах забил 24 гола и отдал три голевые передачи. Отлично начал нападающий и новый сезон. Прежде чем стать игроком «Сочи», форвард в двух играх ФНЛ отличился голом и четырьмя голевыми передачами.

Максим Глушенков, из «Спартака» в «Крылья Советов»

Глушенков вновь отправился играть в «Крылья Советов» на правах аренды. Перед уходом в Самару полузащитник продлил контракт со «Спартаком» и сможет играть за новый клуб с 1 августа. Вторую часть сезона-2020/2021 Глушенков провёл в «Химках», где сыграл шесть матчей и забил два гола. Подмосковная команда была среди вариантов продолжения карьеры, но из-за долгов по зарплате в «Химках» Максим выбрал Самару.

«Спасибо руководству клуба за доверие. Я рад вернуться в «Крылья Советов». Отдельно хочу поблагодарить Сергея Корниленко за то, что во время переговоров он нашёл нужные слова — это было важно для меня. В «Крыльях» собрался отличный коллектив, все понимают друг друга с полуслова. У меня огромное желание помочь команде», — сказал Глушенков официальному сайту «Крыльев Советов».

Сергей Пиняев, из «Чертаново» в «Крылья Советов»

Молодой 16-летний талант подписал трёхлетний контракт с «Крыльями Советов». В прошлом сезоне Пиняев дебютировал в ФНЛ: за 30 матчей забил два гола и отдал пять голевых передач. Кажется, в клубе невероятно рады подписанию.

«Неординарность и талант футболиста Пиняева известны почти всем, но многие забывают (или не знают), что Сергей также крайне трудолюбивый и терпеливый игрок. А ещё — просто умный парень. Мы в «Чертаново» вправе адекватно оценивать потенциал Пиняева, который обучался и жил в чертановском интернате с десяти лет. Пока многочисленные «эксперты» самоутверждаются в комментариях и оценках и вот уже 3-4 года твердят о «распиаренности» футболиста, Пиняев просто молча и упорно работает, сконцентрировавшись на футболе.

Уверены, следующий шаг в РПЛ тоже получится ярким. Тем более Сергей вновь попал в руки к лучшему тренеру страны по развитию молодёжи — Игорю Осинькину. Желаем удачи, Серёжа! Будет непросто, но ты справишься. Причём не только на российском уровне, но и на международном», — говорится в сообщении клуба.

Тин Едвай, из «Байера» в «Локомотив»

В субботу «Локомотив» подписал контракт с 25-летним хорватским защитником Едваем. Срок соглашения — четыре года. Игрок будет выступать за команду под номером 16.

Тин — уроженец Загреба, являющийся воспитанником местного «Динамо». Во взрослом футболе дебютировал в феврале 2013 года в возрасте 18 лет и в первом же сезоне стал чемпионом Хорватии. Помимо загребского «Динамо», защитник успел поиграть за итальянскую «Рому» и немецкие «Аугсбург» и «Байер 04». В общей сложности за карьеру футболист провёл 162 матча и забил девять мячей.

Также Едвай вызывается в сборную Хорватии, в составе которой уже сыграл 26 матчей и отметился двумя голами. В национальной сборной защитник стал обладателем серебряных наград на чемпионате мира 2018 года в России.

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