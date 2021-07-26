Секрет победных угловых от ЦСКА. Это были очень любопытные противостояния!

В дебютном матче под руководством Алексея Березуцкого ЦСКА обыграл «Уфу» с минимальным счётом. Армейцы предстали сырой и не очень уверенной в себе командой, у неё пока ещё прослеживается много проблем. Если тезисно перечислять их, то это:

1) пассивность при обороне. Ощутимо не хватало прессинга или хотя бы давления в зоне мяча;



2) плохой контроль пространства между линиями. Когда нижний опорник Мухин выдвигался на соперника или смещался к флангам, никто из партнёров не обеспечивал страховку. «Уфа» провела много атак с предварительными комбинациями в буферной зоне;



3) недостаточно качественные действия центральных защитников при забросах за спину и при фланговых подачах: не соблюдались расстояния, проигрывался створ;



4) при построении собственных атак наблюдалась зависимость от фланговых зон. Через центр мяч почти не выводился, поэтому команду часто напрягал даже минимальный прессинг «Уфы».



Но ЦСКА только строится — и пока не будем оценивать работу Березуцкого слишком строго. Тем более есть моменты, которые в исполнении красно-синих очень понравились. Прежде всего — отличные стандарты, благодаря которым ЦСКА и одержал итоговую победу.

Вводные данные

«Уфа» при Стукалове применяет зонный принцип обороны при угловых. При этом методе нет персональной ответственности: команда защищает пространство и играет по мячу, а не по игрокам соперника, у каждого есть своя точка, за которую он отвечает.



Статистически зона более надёжна, чем персональная игра, но важно, чтобы команде подходил этот принцип: чтобы футболисты чётко понимали, когда они играют по мячу, а не перекладывали ответственность на партнёров; и чтобы средний рост был высоким. Иначе обороняющуюся команду могут банально продавливать. Тем более атакующая сторона имеет динамическое преимущество, так как начинает движение заранее.



Как правило, в зоне есть уязвимые места — те, которые защищаются менее высокими футболистами. Самыми атлетичными и рослыми чаще всего насыщают пространство ближней штанги и центра вратарской (отсюда забивается больше голов, сюда быстрее долетает мяч после подач), а дальняя штанга может с точки зрения габаритов проседать.



У «Уфы» как раз эта история и наблюдается: по дальней штанге в первой линии играл Йокич (176 см), во второй — Камилов (176). Помогать им мог центральный защитник Журавлёв (190), располагавшийся ближе к центру.

ЦСКА использовал прямые подачи без вытягивания соперников из зоны и без предварительного смещения линий «зоны»

Очень часто чужие «зоны» пытаются взламывать при помощи предварительного сдвига линий. Считается, что концентрация обороняющихся по первому мячу слишком высока, поэтому лучше сделать промежуточную передачу, заставить обе линии сместиться, а затем уже выполнить подачу.



ЦСКА не применял этот метод. Команда использовала прямые подачи — и даже не вытягивала футболистов соперника из «зоны» путём выставления дополнительного игрока на розыгрыше. В таких условиях качество навесов вышло едва ли не на первый план. И прежде чем описывать алгоритмы, важно подчеркнуть: подачи что у Облякова в первом тайме, что у Дзагоева после перерыва чаще всего получались отличными.

Первые два угловых ЦСКА — проверка слабых мест. Заболотный влетал на ближнюю штангу

При двух первых угловых ЦСКА скорее пытался проверять зону, ближнюю к мячу: Чалов врывался на ближнюю штангу, Заболотный туда же, Дивеев чуть позади, а Васин вбегал по центру. Марио Фернандес готовился замкнуть дальнюю штангу в случае продления мяча с ближней. Манёвры Чалова и Марио при угловых в атаке сохранятся на протяжении всей игры.

При первом же угловом стало понятно, что зона дальней штанги у «Уфы» проседает: Журавлёв реагировал на рывки Дивеева, а Дивеев, даже если не успевал к мячу, задерживал оппонента. Поэтому зона за спиной Журавлёва становилась уязвимой: там оставался только невысокий Камилов. При первом угловом Васин уже готовился ударить из центральной точки, но Камилов в последний момент включился и без всякой попытки сыграть мяч просто влетел в корпус Васину. Кстати, хороший метод при угловом — необязательно выигрывать верх, главное — не позволить сопернику ударить.

При втором угловом Заболотный также вбегал на ближнюю штангу чуть за Чаловым, а Васин играл по центру. В данном случае мяч снял Журавлёв. Дивеев не смог его задержать.

Угловые с 3-го по 8-й: Заболотный и Васин поменялись местами

Очевидно, что Заболотный — самый опасный игрок ЦСКА вверху (он гораздо агрессивнее и лучше выпрыгивает по сравнению с тем же Васиным), поэтому после двух угловых Антона сориентировали на игру по дальней штанге. Васин же стал вбегать на ближнюю: он забирал на себя внимание высоких соперников и отсюда мог продлевать мяч, если подачи не получались. Дивеев продолжал вбегать по центру — и на него по-прежнему реагировал высокий Журавлёв.



Третий угловой — уже тревожный звоночек. Заболотный остался в зоне фактически против Камилова (при «зоне» нет персональной игры, но в конечной стадии всё равно происходят единоборства). Йокич не мог выдвинуться, поскольку в его зону вбегал Марио. В этом случае подача пошла по уходящей на Дивеева, но никто не дотянулся до мяча.

Четвёртый угловой — аналогичная ситуация. Васин вбежал на ближнюю, Дивеев — по центру, а Заболотный остался на дальней. Антон нанёс свой первый удар после стандарта. Камилов несостоятелен в борьбе против него, но удар получился неточным.

Пятый угловой — в высоченном прыжке Заболотный снова пробил, выиграв у Камилова чуть ли не полкорпуса. Это уже второй тайм — и звоночек уже слишком громкий. Но «Уфа» никак не реагирует.

Шестой угловой: подача получилась на ближнюю штангу, Васин продлил мяч на дальнюю (а противодействовал ему 182-сантиметровый Бауэр). Заболотный попытался замкнуть на дальней, но чуть не успел.

Седьмой угловой: гол! И снова Журавлёв вытянулся за Дивеевым, а Заболотный легко перепрыгнул Камилова. Это уже третий удар Заболотного после стандарта — и четвёртая аналогичная ситуация.

Восьмой угловой: Заболотный на дальней штанге теперь перепрыгнул не только Камилова, но и Журавлёва, который не вытянулся из зоны, а остался для борьбы. Опаснейший удар — и штанга после спасения Беленова.

Только после четвёртого удара тренерский штаб «Уфы» среагировал

Девятый угловой: осознав губительность действующей структуры против Заболотного, Стукалов внёс корректировки. Теперь в зоне ближе к дальней штанге стал играть не Журавлёв, а Саплинов (195 и ещё больше агрессии по сравнению с Журавлёвым). А игрок в подборе (Кротов) перешёл на персональную опеку Заболотного — стал приклеиваться к нему в момент подачи, мешал разбегаться и выпрыгивать.

Стало лучше: Заболотный столкнулся с сопротивлением, растерял динамическое преимущество при разбеге. Аналогичная структура осталась и после замен: вышедший Агаларов продолжил играть персонально против Заболотного.

Правда, 11-й угловой снова получился очень опасным: Журавлёв не смог снять мяч с ближней, Йокич проиграл верх Дивееву, случилось продление на дальнюю штангу. А там Марио, терпеливо добегавший всю игру, замкнул, но не попал в створ.

Выводы

Выделю три ключевых фактора в победе ЦСКА над «Уфой», достигнутой при помощи «стандартов»:



1) хорошие подачи — мяч почти всегда летел туда, куда нужно;



2) качественный анализ слабых зон соперника по ходу игры и ориентация Заболотного на дальнюю штангу;



3) сумасшедшие навыки Заболотного вверху. Он просто смял чужую оборону при стандартах;



4) медленная реакция тренерского штаба «Уфы» на явные проблемы. Возможно, перестановки игроков внутри зоны негативно повлияли бы на защиту смежного пространства, но в любом случае что-то нужно было менять. И тот же шаг с «персоналкой» против Заболотного — логичный, но запоздалый. Да и в целом Стукалову стоит задуматься об эффективности его «зоны» в действующих сочетаниях.



А ЦСКА стоит поздравить. Ещё один яркий пример, как не очень хороший с точки зрения качества футбола матч можно выиграть за счёт отличной работы на «стандартах».



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