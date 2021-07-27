В «Зените» могут оказаться пятеро бразильцев. Путь «Шахтёра» — лучший для топ-клуба России

В «Зените» освободилась одна легионерская позиция в лимите, а в скором времени может освободиться и вторая. Себастьян Дриусси выкупил свой контракт ради переезда в Америку. Сердар Азмун — трансферная цель «Ромы» (иранца хочет видеть в команде лично Жозе Моуринью) и «Байера». Для чемпионов России это, безусловно, ощутимые потери, но, вполне возможно, расставание с Дриусси и Азмуном даже пойдёт на пользу команде Сергея Семака. Всё зависит от того, кого санкт-петербургский клуб возьмёт на позиции левого вингера и нападающего.

Накануне журналист и инсайдер Нобель Арустамян сообщил в своём телеграм-канале, что в тройке кандидатов на переход в «Зенит» (помимо Николы Влашича) находятся двое бразильцев — 24-летний Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» и 22-летний Матеус Кунья из «РБ Лейпциг». Про Клаудиньо появлялась информация и раньше, а вот Кунья — новое имя в списке. Оба сейчас выступают на Олимпиаде за сборную Бразилии и, между прочим, в отличие от Малкома, являются игроками стартового состава «селесао».

Клаудиньо: трансфер за 15 миллионов

Ещё полтора месяца назад в Бразилии написали, что «Зенит» договорился с «Ред Булл Брагантино» о переходе Клаудиньо за 15 млн евро плюс бонусы. Но в тот момент трансфер, конечно, не мог быть оформлен, поскольку для подписания иностранца санкт-петербургскому клубу требовалось сначала расстаться с кем-то из своих легионеров. Недели три назад факт переговоров с чемпионами России подтвердил и сам футболист.

«Конкретика по поводу Европы начинает появляться с открытием трансферного окна. Потом становится лишь жарче. Ранее у нас были переговоры с «РБ Лейпциг» и «Зенитом», но конкретные предложения появляются только сейчас. Я всегда говорил президенту клуба, чего хочу. Я счастлив тут, но если я уйду, то вариант должен быть хорошим и для меня, и для клуба. Сегодня я за ту же зарплату предпочёл бы играть в Европе. Мечтаю о Лиге чемпионов», — признался атакующий полузащитник в интервью для UOL.

Клаудиньо — универсал. В «Ред Булл Брагантино» он чаще выходит на позиции атакующего центрального полузащитника, но играл и левого вингера, и правого. В сборной Бразилии, которая использует на Олимпиаде схему 4-4-2 (либо 4-2-2-2), потенциальный новичок «Зенита» действует слева со смещениями в середину. Вообще Клаудиньо было бы правильно назвать свободным художником, обладающим качествами плеймейкера. У него прекрасная техника, быстрые ноги, хорошее мышление, он лёгкий и маневренный полузащитник. Даёт много предложений между линий. Иногда, возможно, чуть-чуть спешит с обостряющими передачами, но в целом принимает решения по делу и тратит минимум времени на это. Более того, Клаудиньо достаточно эффективен и при игре без мяча. Он не будет выпадать из прессинга.

За последний год в чемпионате Бразилии Клаудиньо сыграл 40 матчей, в которых забил 18 голов и отдал шесть голевых передач. Атакующий полузащитник был довольно результативен, несмотря на то что он всё же не бомбардир. Его главный козырь в атаке — пас. Кстати, в сборной Бразилии на Олимпиаде ему доверяют угловые: подачи у игрока «Ред Булл Брагантино» мастерские, планирующие. В подтверждение приведённых выше характеристик статистика по игре Клаудиньо от InStat за последний год в Серии А: 3,0 удара в среднем за 90 минут, 79% точных передач, 3,9 попытки обыгрыша (2,3 успешных), 4,4 подбора мяча, 2,5 перехвата и 1,14 отбора. Не каждый бразилец способен по-настоящему адаптироваться к европейскому футболу после игры в своём чемпионате, но качества Клаудиньо позволяют надеяться на то, что он, пусть и обладает скромными физическими данными, заиграет в России.

Матеус Кунья: может обойтись «Зениту» в 30 млн

А вот Кунья уже давно адаптирован к европейскому футболу. Он ещё четыре года назад попал в «Сьон», а последние три сезона провёл в Бундеслиге. «РБ Лейпциг» выкупил Матеуса за 15 млн евро, а в январе 2020-го продал в «Герту» за 18 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает бразильца в 30 млн. Так что для «Зенита» покупка нового нападающего, возможно, будет дорогой.

На Олимпиаде Кунья составляет дуэт с Ришарлисоном в атаке. В первом матче на турнире с Германией (4:2) Матеусу не повезло — он не реализовал пенальти. Тем не менее, как и вся команда, сыграл здорово. На пару с Клаудиньо создал третий гол «селесао». Полузащитник очень красиво принял сложный мяч, то ли плечом, то ли головой, а Кунья подхватил мяч и сделал голевую передачу на Ришарлисона. Во втором матче с Кот-Д’Ивуаром (0:0) бразильцы с 14-й минуты играли в меньшинстве, форварду «РБ Лейпциг» приходилось много работать в средней линии, и по этой причине он имел мало возможностей отметиться результативным действием.

Вообще Кунья не игрок одной роли. В Бундеслиге он нередко выходил на позиции левого вингера. У Матеуса есть все качества, чтобы и из глубины атаковать, и на острие действовать. С одной стороны, он может обыгрывать один в один, открываться между линий и выдавать обостряющие передачи, а также отрабатывать в прессинге. С другой, высокая скорость, физическая мощь, умение сохранить мяч и нацеленность на удар позволяют использовать его впереди. Бежит за спины защитникам он лучше Азмуна. Вот только реализует моменты не так хорошо, как это делает Сердар в РПЛ. За 73 матча в Бундеслиге забил 14 голов и сделал 10 голевых передач. Однако с опытом бразилец должен улучшить этот навык.

Статистика Куньи за полтора года выступлений в «Герте» впечатляет: 2,9 удара (в створ — 1,5), 72% точных передач, 50% выигранных единоборств в атаке, 7,0 попыток обводки (4,8 успешных!), 3,0 заработанных фола, 4,7 подбора мяча, 3,3 перехвата и 1,36 отбора.

К слову, Кунья произвёл приятное впечатление при личном общении. В октябре 2019-го после матча Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит» (2:1) он откликнулся на просьбу об эксклюзивном интервью для «Чемпионата», переданную через одного из сотрудников немецкого клуба, вышел из раздевалки и ответил на несколько вопросов. Был очень дружелюбен, несмотря на то что вряд ли находился в приподнятом настроении — выйдя в этой игре на замену, он загубил пару верных моментов, убегая на контратаках к воротам санкт-петербуржцев.

«Я уже знал «Зенит». Дуглас Сантос — мой хороший друг, мы из одного города… В Бразилии считают «Зенит» очень крупным клубом. Ещё уважают «Локомотив». Вот эти две российские команды пользуются в нашей стране наибольшей популярностью», — признался тогда Кунья.

Приобретения Клаудиньо и Куньи — это топ-трансферы для чемпионата России. Оба бразильца способны помочь и в еврокубках. И оба относительно молоды, а, значит, их стоимость ещё должна вырасти. Любопытно, что теперь в «Зените» может оказаться пять бразильцев, ведь, помимо Малкома, за санкт-петербургский клуб выступают Дуглас Сантос и Вендел. Эта история намного более перспективна, чем история с покупкой пяти аргентинцев в 2017-м. «Зенит» пойдёт по пути донецкого «Шахтёра», который с большой группой игроков из Бразилии регулярно успешно выступает в еврокубках. Пожалуй, это лучший путь для топ-клуба России. Ведь если вспомнить победу ЦСКА в Кубке УЕФА 2005 года, то и тогда разницу в атаке делали бразильцы — Даниэл Карвальо и Вагнер Лав. Впрочем, санкт-петербургскому клубу лучше не затягивать с трансферами, чтобы Сергей Семак успел вписать новичков в игру команды до старта Лиги чемпионов.