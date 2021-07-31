7 классных легионеров, которые покинули Россию в июле

Новый сезон РПЛ уже стартовал, но трансферное окно никто не отменял. Команды не только усиливаются, а ещё и расстаются со своими футболистами. Среди ушедших есть и легионеры, которые запомнятся любителям российского футбола. Рассказываем о главных переходах из этой категории.

Ведран Чорлука, ушёл из «Локомотива»

Чорлука приехал в Россию почти 10 лет назад, в 2012 году. К тому моменту у хорвата за спиной был опыт игры за «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Ведран моментально усилил «Локомотив», стал ключевым защитником, а впоследствии — легендой клуба. В конце прошлого сезона Чорлука не договорился с железнодорожниками о новом контракте и решил завершить карьеру в 35 лет.



В начале июля было объявлено, что Чорлука будет помогать Марко Николичу в «Локомотиве», но спустя две недели хорват передумал. «К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе. Хочу ещё раз поблагодарить всех за всё, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи в новом сезоне и в будущем», — сказал Ведран.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Себастьян Дриусси, уехал из «Зенита» в МЛС

Дриусси был последним представителем аргентинской диаспоры, которую завезли в «Зенит» в 2017-м. Четыре года назад за форвардом охотились европейские клубы и «Спартак», но он выбрал Санкт-Петербург. Себастьян останется противоречивым игроком: с одной стороны, его класс никогда не подвергался сомнению и порой он сверкал, а с другой — трудно сказать, что нападающий, которого покупали за 15 млн евро, оправдал ожидания. К тому же неприятный отпечаток оставил скандал, когда Дриусси публично заявил о недовольстве позицией на поле. На днях Дриусси выкупил свой контракт у «Зенита» и улетел в американский клуб «Остин». Напоследок аргентинец трогательно попрощался с болельщиками, так что вряд ли его будут поминать плохим словом.

Антонио Эдер, ушёл из «Локомотива»

Эдер приехал в Россию в 2017 году в статусе действующего чемпиона Европы и автора золотого гола сборной Португалии. По прошествии четырёх лет нападающего трудно назвать звездой РПЛ, но в историю «Локомотива» он всё же вошёл. В первом же сезоне Антонио стал чемпионом России и снова сыграл роль талисмана, забив чемпионский гол в ворота «Зенита». В дальнейшем португалец превратился в игрока ротации.



Из «Локомотива» Эдер ушёл свободным агентом — с ним просто не продлили контракт. Новостей про интерес к игроку со стороны других российских клубов не было, поэтому вполне вероятно, что он покинет нашу страну. Новую команду Эдер ещё не нашёл, зато торжественно вынес трофей перед финалом Евро.

Маркус Берг, уехал из «Краснодара» в Швецию

«Краснодар» подписал Берга в 2019 году. Швед перед этим два года играл в ОАЭ, но сохранял репутацию благодаря статусу основного нападающего сборной. В России Маркус забивал не очень много, зато стабильно — по девять мячей в РПЛ в обоих сезонах. Прошлой осенью его гол в ворота «Ренна» принёс «Краснодару» первую победу в Лиге чемпионов, а это дорогого стоит. Запомним мы Берга и по тому, как горячо его любил Владимир Быстров. Экс-полузащитник сборной России настойчиво сравнивал Маркуса с деревом. Нападающий в ответ предполагал, что Владимир пытается вернуть былую популярность. В общем, было весело. Берг ушёл из «Краснодара» по истечении контракта и продолжит карьеру в «Гётеборге», где начинал играть в футбол 16 лет назад. Сейчас форварду 34 года, а значит, можно смело предположить, что Маркус уехал домой доигрывать.

Арнор Сигурдссон, уехал из ЦСКА в Италию на правах аренды

Сигурдссон был частью экспериментальной закупки ЦСКА в условиях финансовой ограниченности летом 2018 года. В отличие от некоторых партнёров, исландец в команде прижился, забивал «Реалу» и оформлял дубль в дерби со «Спартаком», но лидером и звездой РПЛ пока не стал. Тем не менее Арнор ещё молод, ему всего 22 года. В ЦСКА посчитали, что Сигурдссону нужно набраться опыта, и отправили его в «Венецию», которая только-только вышла в Серию А. Будем следить за армейцем в Италии.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кристофер Олссон, уехал из «Краснодара» в Бельгию

Олссон приехал в «Краснодар» в начале 2019 года, за полгода до своего соотечественника Берга. Некогда игрок лондонского «Арсенала», Кристофер был крепким полузащитником в РПЛ, но, как и Дриусси, вероятно, не реализовал себя на сто процентов. Хотя в Швеции его по-прежнему ценили и продолжали вызывать в сборную. 21 июля «Краснодар» неожиданно объявил об уходе Олссона. 26-летний хавбек продолжит карьеру в «Андерлехте», так что в еврокубках мы его ещё увидим. Как минимум в Лиге конференций.

Миха Мевля, уехал из «Сочи» в Турцию

Мевля попал в Россию в последний день летнего трансферного окна в 2016 году. Словенский защитник провёл сезон в «Ростове», после чего его забрал «Зенит». В Санкт-Петербурге Миха не закрепился, вернулся на правах аренды в Ростов-на-Дону, а затем оказался в компании игроков, которых сине-бело-голубые отправили в «Сочи». Этим летом у Мевли истёк контракт, и он укатил в турецкий «Аланьяспор». По нашей информации, у словенца было предложение от «Рубина», но игрок решил покинуть Россию. РПЛ лишилась одного из главных бородачей.