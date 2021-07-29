Пора заканчивать? 11 возрастных игроков, оставшихся без клуба в РПЛ

В межсезонье несколько возрастных футболистов вышли на рынок свободных агентов после того, как клубы не продлили с ним контракт. Рассказываем, кто теперь сидит без работы.

Павел Погребняк, 37 лет

Ещё прошлым летом ходили слухи, что Погребняк завершит карьеру. Но тогда он подписал новый контракт с «Уралом», а потом забил четыре мяча в 18 матчах. Нынешним летом Павел остался без клуба, поскольку новый договор ему не предложили. Сам Погребняк не исключил, что совсем скоро объявит о завершении карьеры.

Юрий Жирков, 37 лет

Ветеран получил неприятную травму на Евро-2020 во время матча с Бельгией (0:3) и досрочно завершил выступление на турнире. В начале июля Жирков стал свободным агентом — истёк срок контракта с «Зенитом». Ходили слухи, что чемпион России предложит игроку новый договор на один сезон или руководящую должность в системе клуба. Впрочем, этот вопрос пока так и не решён.

Ари, 35 лет

Об уходе нападающего из «Краснодара» стало известно ещё в начале мая. Гончаренко дал понять бразильцу с российским паспортом, что не рассчитывает на него. По словам агента, 35-летний форвард хочет остаться в России, но у него есть предложения из Бразилии. По нашей информации, в услугах опытного футболиста заинтересованы «Химки», предлагавшие игроку контракт на один год.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Роман Нойштедтер, 33 года

Защитник входил в число кандидатов на попадание в заявку сборной России на Евро-2020, однако Станислав Черчесов обошёлся без игрока «Динамо». Уже в июле Роман снова стал свободным агентом. Теперь он должен самостоятельно поддерживать форму и ждать предложений от других клубов.

Дмитрий Тарасов, 34 года

Экс-полузащитник «Локомотива» находится без работы с начала 2021 года. В январе Тарасов покинул «Рубин» и с тех пор никак не может найти новый клуб. Дмитрий уверяет, что тренируется по пять часов в день и хочет возобновить карьеру. В его «инстаграме» много фотографий с семьёй, а сам Тарасов заявил, что после ухода из футбола мог бы поработать экспертом и ведущим на телевидении.

Владимир Дядюн, 33 года

Прошлый сезон форвард провёл в «Химках», но в феврале получил травму крестообразных связок колена. Владимир надеялся на помощь клуба с реабилитацией и рассчитывал сохранить место в команде на предсезонку. Руководство «Химок» простилось с футболистом, как только истёк его контракт. Сейчас Дядюн ждёт предложений и больше времени проводит с семьёй.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Антон Коченков, 34 года

В «Локомотиве» Коченков долгое время сидел на скамье запасных. За шесть сезонов в составе столичного клуба провёл всего 27 матчей и пропустил 34 мяча. В конце июня 34-летний вратарь покинул команду Марко Николича по истечении срока контракта. Сейчас находится в поисках нового клуба.

Эдер, 33 года

Вместе с Коченковым покинул «Локомотив» нападающий Эдер. Пять лет назад поргугалец принёс своей сборной победу на чемпионате Европы, а несколько недель назад торжественно вынес трофей перед финалом Евро-2020. После матча он поддержал английских футболистов, которых затравили после промахов в серии пенальти. Сейчас Эдер поддерживает форму в домашних условиях.

Шарль Каборе, 33 года

Стал свободным агентом после двух сезонов в московском «Динамо». Агент Дмитрий Селюк уже подыскивает игроку новый клуб и утверждает, что у того много предложений из Турции. По всей видимости, Шарль именно там и окажется, хотя нельзя исключать вариант с переездом в ОАЭ.

Слободан Райкович, 32 года

Трансфер Райковича в «Локомотив» изначально выглядел странно. В итоге серб провёл девять матчей (команда в них не одержала ни одной победы) и запомнился привозом в Лиге чемпионов. Уже в середине января стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Теперь Райкович ищет новое место работы, хотя его поиски пока не увенчались успехом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Роман Ерёменко, 34 года

В феврале этого года Ерёменко внезапно покинул «Ростов» по семейным обстоятельствам, а Валерий Карпин назвал его уход форс-мажором и серьёзной потерей. Сейчас Роман находится в Финляндии и поддерживает форму в двух местных клубах. Алексей Ерёменко отметил, что его брат намерен вернуться в большой футбол. Роману ищут хорошие варианты, а отец игрока исключил возвращение в Россию.