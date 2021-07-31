«Зенит» готов купить чемпиона Европы. Чем интересен Андреа Белотти

«Зенит» сделал предложение «Торино» о приобретении нападающего Андреа Белотти: по информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, российский клуб готов заплатить за футболиста 30 млн евро, включая бонусы, и предложить ему зарплату в 4 млн евро в год. По словам журналиста, теперь своё слово должен сказать сам Белотти.
Позиция: нападающий.
Нынешний клуб: «Торино».
Карьера:
2006-2012: «Альбинолеффе» (мол)
2011-2013: «Альбинолеффе» (39 матчей, 14 голов)
2013-2015: «Палермо» (62 матча, 16 голов)
2015-: «Торино» (210 матчей, 92 гола)
2016-: сборная Италии (39 матчей, 12 голов)
Достижения: чемпион Серии Б (2013-2014), золото чемпионата Европы — 2020.
Фото: Valerio Pennicino/Getty Images
Андре очень религиозный человек. Он даже начал играть в футбол в церковном приходе
Белотти начинал футбольный путь в церковном приходе Сан-Панкрацио-ди-Горлаго, небольшого городка в провинции Бергамо, где он вырос. Именно здесь, будучи ребёнком, Андреа встретил человека, которого по сей день называет «героем его жизни»: это дон Серджио, приходской священник, который был с ним на протяжении всего детства и стал его духовным наставником.
«Андреа простой и хороший мальчик – его можно только любить, – говорил дон Серджио La Gazetta dello Sport. – Есть парни, которые тебя раздражают, а есть те, которые заставляют себя любить. Андреа относится ко вторым – у него большое сердце. Я не понимаю футбол, но, когда увидел его в Серии A, был удивлён: в приходе я увидел детей талантливее него. Должно быть, он смог добиться такой высоты благодаря своей скромности и образцовому поведению».
После прихода Белотти проходил просмотр в «Аталанте», но его не взяли. Другой вариант нашёлся довольно быстро – молодёжная команда «Альбинолеффе» предложила ему контракт. В 18 лет он дебютировал за основу в Серии Б, а в перерывах между тренировками и матчами приходил в гости к своему наставнику выпить кофе.
«Однажды, во время мессы в Горлаго, после прочтения отрывка из Евангелия о «смирении и простоте» я процитировал Андреа, потому что, несмотря на успех, он так и не забил себе голову, не заболел «звёздной болезнью». Он пример для наших мальчиков, – рассказывал дон Серджио. – На его успех сильно повлияла среда, в которой он вырос. Образование, полученное в семье и в приходе, делает его отличным человеком. У него прочный фундамент. Его главное качество – мудрость. Я желаю ему никогда не терять её и никогда не упускать из виду главное в жизни».
«В нынешнем футболе очень мало футболистов, от игры которых появляются мурашки. Белотти – один из них. Он не только очень сильный и очень хороший футболист, он ещё и знает, как передать свою силу команде и болельщикам»
Из «Альбинолеффе» Белотти забрали в «Палермо» в аренду с правом выкупа за 2,5 млн евро. Будучи болельщиком «Милана» с самого детства, Андре был очень взволнован, что Дженнаро Гаттузо заинтересовался его фигурой. Тогда «Палермо» только вышел в Серию Б, а легенда миланского клуба стал новым тренером. Но пробыл Гаттузо там недолго, а Белотти без него стал всё чаще сидеть на скамейке запасных – место на поле доверяли Дибале, который тогда проводил невероятный сезон.
Спустя два года на Сицилии Белотти забрал «Торино» – нападающий обошёлся туринскому клубу в 7,5 млн евро. Там он нашёл себя: Андре быстро стал игроком стартового состава, а впоследствии ему доверили и капитанскую повязку.
Гатуззо сравнивал Белотти с Шевченко. Украинец – кумир Андреа с детства
«Когда я привёл Андреа в Палермо и сказал, что он напомнил мне Андрея Шевченко, люди смеялись надо мной», – рассказывал Гаттузо. Для Белотти такое сравнение – высшая похвала.
«Он мой любимый футболист всех времён, — рассказывал Андреа в интервью La Gazetta dello Sport. – Я бегал как сумасшедший и мечтал стать похожим на Шевченко. Никогда не встречал его, но однажды, в мой день рождения, моя девушка прислала мне сообщение с добрыми пожеланиями от него. Я помню, что в детстве был счастлив до такой степени, что плакал от радости».
Белотти обожает рыбалку. Ловит крупную рыбу, а потом отпускает – говорит, «из уважения к сопернику»
«Да, это моя большая страсть, – признавался он в интервью Torino Magazine. – Я сравниваю рыбалку с футбольным матчем. Когда речь идёт о рыбе весом 70 кг и более, начинается настоящая битва: как только она клюнет, я беру леску, потом начинаю тянуть. С крупной рыбой требуются сила и стратегия, потому что у неё достаточно силы, чтобы сломать удочку. Когда они тянут, вам нужно оставить какую-то нить, затем вы тянете и так далее, пока рыба не устанет, а вы не успеете её выдернуть. Иногда, правда, процесс вытягивания меня утомляет, но чтобы не сдаваться, я чередуюсь с кем-нибудь, чтобы отдышаться и потом начать заново. Иногда я побеждаю, но чаще всё же рыба. Когда мне удается одержать победу, мы вместе фотографируемся, чтобы увековечить момент, а после я её отпускаю: как и в матче, в рыбалке должно быть уважение к сопернику».
Он необычно празднует голы – показывает жест, имитирующий петушиный гребешок
Первый раз он так сделал, пообещав своему другу Юрию Галло (фамилия в переводе — значит «петух»): «А потом тётя рассказала, что в детстве я приезжал на ферму собирать яйца, но вместо этого бегал за цыплятами». Так и прижилось, а у самого футболиста теперь соответствующее прозвище – Gallo.
- 31 июля 2021
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