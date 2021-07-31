Самые молодые дебютанты чемпионата России. Пиняева нет даже в восьмёрке

Молодой нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев эффектно дебютировал в РПЛ со «Спартаком» (0:1). Он вышел на поле на 76-й минуте в возрасте 16 лет 8 месяцев и 28 дней и стал девятым по молодости игроком, дебютировавшим в чемпионатах России с 1992 года. Вспоминаем восемь футболистов, которым удалось дебютировать в высшем дивизионе в 16 лет.

Алексей Ребко («Спартак», 16 лет и 2 месяца)

Ребко дебютировал в «Спартаке» при Романцеве, который выпустил его на поле в матче с «Зенитом» (4:3). Потом молодого полузащитника отправили обратно в дубль, а заиграть в составе красно-белых он так и не сумел. Лучший период его карьеры прошёл в ФК «Москва», за который Алексей сыграл в 51 матче, забил семь голов и отдал шесть голевых передач. Ребко даже получил вызов в сборную России, но потом его карьера вновь пошла на спад. Такой регресс был вызван частыми травмами, из-за которых ему пришлось завершить карьеру в возрасте 32 лет.

Евгений Зезин («Зенит», 16 лет и 3 месяца)

Воспитанник санкт-петербургского футбола дебютировал за «Зенит» в первом чемпионате России, выйдя на замену в матче с «Асмаралом» (3:8). Это достижение продержалось до 2002 года, пока в составе «Спартака» на поле не появился Ребко. Зезин в «Зените» тоже не задержался. Впоследствии он выступал за «Арсенал», «Кубань», липецкий «Металлург». С 2011 года работает в академии «Зенита», тренируя команду до 15 лет.

Роман Мельник («Луч-Энергия», 16 лет и 4 месяца)

В октябре 1993 года Мельник впервые появился на поле в составе «Луч-Энергии» в матче со «Спартаком» (0:4). За клуб из Владивостока он выступал на протяжении девяти лет и провёл больше сотни игр. Завершил карьеру в возрасте 28 лет, а перед этим выступал во втором дивизионе. Впоследствии Мельник тренировал в родном Владивостоке детей и ребят 1999 года рождения, пока «Луч» не объявил о расформировании.

Максим Ставцев («Ростов», 16 лет и 4 месяца)

Ставцев дебютировал за «Ростов» в июне прошлого года. Клубу пришлось выпустить на матч с «Сочи» (1:10) своих воспитанников из-за вспышки коронавируса в основной команде. Максим вышел на замену на 80-й минуте, а после игры заявил, что получил удовольствие от игры в РПЛ, несмотря на крупное поражение. Сейчас 17-летний нападающий по-прежнему выступает за дубль «Ростова», ожидая приглашения в первую команду от Валерия Карпина.

Александр Павленко («Спартак», 16 лет и 6 месяцев)

В 15 лет Павленко оказался в швейцарской «Лозанне», но клуб испытывал серьёзные финансовые проблемы. Александр отправился на просмотр в «Спартак», а уже в 2001 году дебютировал за красно-белых в матче с «Факелом» (5:0), заменив во втором тайме Владимира Бесчастных. Впоследствии Александр довольно успешно играл за московский клуб, пока не покинул его в 2010 году из-за Карпина. Павленко поиграл за «Терек», «Крылья», «Урал», «Томь». Сейчас занимает пост ассистента главного тренера «Родины».

Георгий Ладария («Черноморец», 16 лет и 7 месяцев)

В апреле 1996 года Ладария дебютировал за новороссийский «Черноморец» в матче с «Ростсельмашем». Уже через год он отправился на Украину, потом поиграл в Грузии и завершил карьеру в возрасте 21 года. В 2002-м Ладарию приговорили к семи годам лишения свободы за разбой и незаконное хранение оружия. Он отсидел весь срок, но не встал на путь исправления. В 2011 году бывший футболист получил восемь месяцев за хранение наркотиков, а после подозревался в руководстве ОПГ. Спустя три года его вновь заключили под стражу.

Сергей Ревякин (ЦСКА, 16 лет и 7 месяцев)

Вратаря выпустили на поле в игре с «Анжи», после того как Сергея Чепчугова удалили за фол последней надежды. Пенальти от Это’О потащить он не смог, как и раскрыться в составе армейцев из-за Акинфеева. В 2015 году Ревякин покинул ЦСКА, перейдя в «Торпедо» из Армавира. Несколько раз подолгу оставался без клуба, съездил даже в Армению. В апреле этого года подписал контракт с «Актобе».

Владислав Радимов (ЦСКА, 16 лет и 8 месяцев)

Петербуржец Радимов с ходу не заиграл в «Зените». В 1992 году его пригласили в ЦСКА, а на трансфере настоял главный тренер Павел Садырин. Молодой Владислав дебютировал за армейцев в матче с «Океаном» (5:2). В основе ЦСКА Радимов закрепился через два года. Уже в 19 лет он попал в список 33 лучших футболистов страны и получил вызов в сборную России. Позже Владислав поиграл в Испании и Болгарии, но европейская карьера у него не задалась. Транзитом через «Крылья Советов» он всё-таки оказался в «Зените», где стал капитаном и выиграл чемпионат России, Суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Сейчас Радимов работает главным тренером в «Зените-2».