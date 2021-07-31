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ЦСКА – «Локомотив» – 1:2, РПЛ, мнение об игре команды Алексея Березуцкого

ЦСКА играет безумно. Не знаю, как вам, но мне нравится
Евгений Марков
ЦСКА – «Локомотив» – 1:2,
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У команды Березуцкого проблемы – но какие же они романтики! Особенно Заболотный.

ЦСКА проиграл во втором матче при Алексее Березуцком. Поражение от «Локомотива» пятый раз подряд чётко намекает: играли не совсем конкуренты, ЦСКА и «Локо» разносит по таблице всё сильнее, и пока одни играют за Лигу чемпионов, другие на поле решают другую задачу, пытаются самоопределиться.

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Что такое ЦСКА прямо сейчас – непонятно. Очевидно, что всем и особенно молодому тренеру нужно время, но также сложно спорить, что за два матча контуры не появились. Армейцы забили оба гола со стандартов (голова Заболотного и пушка со штрафного от Бистровича), задачи новичка Мухина пока не ясны (кажется, он выходит, чтобы получить красную) да и вообще – ЦСКА удивляет лишь происходящим рядом с футбольным полем, но не тем, что внутри.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Давайте считать.

1. Чалов на фланге второй матч подряд – да, удивительно, но не помогает. Фёдор бьёт выше, не доигрывает матч до конца и пока ультимативно не двигает мяч в центр.

2. Влашич на скамейке + его короткое участие в финальном навале – тоже необычный ход. Выглядит так, будто мотивация Николы уже не в этой стране.

3. Акинфеев пускает в угол и отбивает перед собой то, что пару лет назад зафиксировал бы.

В общем, этот ЦСКА – непонятный. К пунктам выше добавляется то, что команда контрастна: то зажимается на своей половине, то атакует так, будто знает: «Локо» обязательно дрогнет».

С одной стороны, у этой бесформенности есть понятные причины: новые боссы ЦСКА играют в войнушку из-за появившихся у клуба денег, а Виктор Гончаренко во всех смыслах сильнее тех, кто работал и работает после него.

С другой, эта бесформенность и хаос – новый период в истории клуба. И новый образ ЦСКА, в котором болельщики клуб никогда не видели. С молодым тренером Березуцким и по имени Алексей, и с главным атаканте по фамилии Заболотный. ЦСКА, играющий без плана и надежды на то, что Гончаренко что-нибудь придумает с этим отрядом.

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У отряда-2021 свой особый путь – самоотверженный и безумный. Именно благодаря самоотверженности (её после матча отдельно отметил Березуцкий) и резким перепадам в настроении игроков ЦСКА запомнился в первых двух матчах. Скорее всего, не от лучшей жизни, зато у команды есть что-то фирменное.

Игроки грызут любой мяч: Заболотный ради отбора оттягивается в оборону; Ахметов отключил вальяжность и официально похож на опорника, пусть и поменял позицию; Дзагоев просто сходит с ума, когда что-то идёт не по плану и мяч достаётся сопернику. А мы – когда Дзагоев проводит на поле много времени и влияет на игру.

ЦСКА также безумен впереди. И речь не про беготню Эджуке, а про всю атаку. Ведь с любой позиции может пойти удар, мяч может неожиданно задвигаться так быстро, что защита потеряется, а в конце будет навал.

После поражений не принято кем-то восхищаться, но сегодня вечером я поймал ЦСКА на том, что команда романтична. От неё можно ждать чего угодно (для сюрпризов есть как минимум 28 матчей чемпионата), а в моменты тактического бессилия игроки переходят на режим удвоенного старания и просто кусаются.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если вы не болеете за ЦСКА – наблюдайте за этой перестройкой с любопытством.

Если за ЦСКА болит сердце – расслабьтесь и получайте удовольствие от того, что у команды нет суперспособностей, но в её действиях полно неожиданности.

Это не советы.

Но окажись я на одном из этих мест, то поступил бы именно так.

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Теги Футбол РПЛ ПФК ЦСКА ФК Локомотив •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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