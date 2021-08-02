Пока Азмун и Дзюба не в форме, «Зенит» тащит Ерохин. Сборная ждёт?

Трансформация Александра Ерохина – самое удивительное явление среди возрастных игроков РПЛ. В сезоне-2019/20 показалось, что полузащитник зачах. Семак часто оставлял его в запасе, а когда он всё-таки добирался до состава, то не показывал ничего выдающегося. В основном прикрывал тех, кто по тем или иным причинам не мог играть, занимая место в центре поля, на флангах или ближе к атаке. Любопытно, что летом 2019-го Ерохин переподписал контракт с «Зенитом» по схеме 3+1. Многие тогда подумали, что главной цели игрок достиг и теперь будет досиживать эти годы на скамейке, особо не заморачиваясь. Но Александр так не захотел. И уже в прошлом сезоне резко изменился.
Глобально роль Ерохина в составе осталась прежней: будучи игроком ротации, он превратился в самого эффективного футболиста «Зенита» из выходящих на замену. Александр сделал 7+3 в 25 матчах РПЛ, половина этих результативных действий — во втором тайме после скамейки запасных. Полузащитник идеально включался либо вторым форвардом, меняя уставших Дзюбу или Азмуна, либо становился условным третьим нападающим. И нередко делал главное – менял результат. После 30 у игрока обострилось уникальное голевое чутье, которое он он успешно реализует.
Игра в нынешнем сезоне – абсолютный успех, который Семак уже не может игнорировать. Сначала Ерохин вышел на замену в Суперкубке против «Локо» и забил гол, потом провернул такой же трюк с «Химками». Это убедило тренерский штаб, что полузащитника можно и нужно использовать в стартовом составе. Мало кто удивился его выходу в основе в игре с «Ростовом». Семак поставил ромб в центре поля, а Ерохин оказался на его вершине. Практически третьим нападающим, вовсю помогая Азмуну и Дзюбе.
В итоге Александр поучаствовал в трёх голах из четырёх. В первом тайме выиграл верховую борьбу после подачи Кузяева, во втором сначала ассистировал на Вендела, а в концовке вколотил мяч в угол после паса Сутормина. После игры он закономерно получил приз лучшему игроку матча, а также похвалу от Семака.
– Ерохин доказал игрой, что он в хорошей форме. Он был признан лучшим игроком матча. А что касается наших форвардов, то им непросто – и Сердару, и Артёму. Они пропустили какое-то время на предсезонной подготовке. Им нужно набирать форму, хотя старались как один, так и второй, – сказал главный тренер.
Так что пока Дзюба возвращается, а Азмун никак не уедет, именно Ерохин – главный атакующий футболист «Зенита». И это в 31 год, когда многие его списали.
Может, теперь вернуться и в сборную России? Тем более главному тренеру национальной команды он себя уже показал.
- 2 августа 2021
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