Главные трансферы недели в Европе. Кем укрепились клубы из топ-чемпионатов

Совсем скоро стартует новый сезон во всех европейских топ-лигах, а клубы продолжают укреплять составы. Например, «Сити» окончательно отказался от подписания Месси, но побил трансферный рекорд в Англии. Рассказываем о главных трансферах недели в Европе.

Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити»)

«Сити» в очередной раз раскошелился на приличную сумму, подписав одного из самых талантливых английских футболистов. Грилиш перешёл к действующим чемпионам АПЛ за 117 млн евро. Джек стал не только самым дорогим британцем в истории, но и самым дорогим трансфером в лиге. Предыдущий рекорд принадлежал Полю Погба, который в 2016 году пришёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн евро. Грилиш уже взял себе 10-й номер — под ним ранее выступал легендарный Агуэро, перешедший этим летом в «Барселону». Джек подписал долгосрочный контракт, а Хосеп Гвардиола заявил, что «Сити» не думает о Месси, так как потратился на Грилиша.

Эльдор Шомуродов (из «Дженоа» в «Рому»)

Шомуродов после годичного пребывания в «Дженоа» пошёл на повышение и отправился к Жозе Моуринью. Генуэзцы прилично заработали на трансфере узбекского футболиста, продав его за € 17,5 млн. Хотя изначально речь шла об арендном соглашении. Неплохо заработает на трансфере бывший клуб Шомуродова — «Ростов» получит 15% от прибыли «Дженоа», а именно € 1,5 млн. 26-летний Эльдор уже отметил, что рассчитывает в новой команде на трофеи.

Джо Харт (из «Тоттенхэма» в «Селтик»)

Англичанин прошлым летом перебрался в «Тоттенхэм», где прочно сел на лавку. В составе столичного клуба Харт так и не провёл ни одной игры в АПЛ, выходя на поле только в матчах Кубка Англии и Лиги Европы. Теперь Джо перебрался в соседнюю Шотландию, подписав контракт на три года с «Селтиком». По информации Transfermarkt, клуб из Глазго заплатил 1,2 млн евро. Журналист Фабрицио Романо сообщил, что в «Селтике» Харт будет получать 15 тысяч фунтов в неделю. Не исключено, что новый главный тренер Ангелос Постекоглу доверит место в основе именно опытному англичанину.

Марко Арнаутович (из «Шанхай Порта» в «Болонью», свободный агент)

Нападающий сбежал из Китая, как только там закончились деньги. На Евро-2020 Арнаутович влип в скандал и получил дисквалификацию на один матч. После завершения турнира австриец наконец-то определился со своим будущим — Марко заключил контракт с «Болоньей» (его зарплата — 2,7 млн евро в год). Ходили слухи, что в услугах игрока было заинтересовано московское «Динамо», но в итоге он вернулся в Италию. В сезоне-2009/2010 Марко не очень удачно выступал за «Интер».

Кристиан Ромеро (из «Аталанты» в «Тоттенхэм»)

Два трансфера за один день с участием одного футболиста — именно так сработала «Аталанта». Сначала выкупили Ромеро у «Ювентуса» за 16 млн евро, а потом продали «Тоттенхэму» за 55 млн с учётом бонусов. В прошлом сезоне аргентинца признали лучшим защитником Серии А (он выступал за «Аталанту» на правах аренды). Бергамаски уже нашли замену, арендовав у «Ювентуса» Мериха Демирала.

Леон Бэйли (из «Байера» в «Астон Виллу»)

«Астон Вилла» не только продаёт игроков, но и укрепляет состав. Клуб вернул Янга, купил Буэндию и выложил приличную сумму (32 млн евро) за Бэйли. В прошлом сезоне 23-летний футболист отыграл 30 матчей в Бундеслиге за «Байер», забил девять мячей и отдал восемь голевых передач. Футболист подписал четырёхлетний контракт с «Астон Виллой» и может дебютировать уже в первом туре АПЛ.

Дэнни Ингз (из «Саутгемптона» в «Астон Виллу»)

Бирмингемцы на этом не остановились и выложили ещё 35 млн за бывшего нападающего «Ливерпуля» Дэнни Ингза. В прошлом сезоне он провёл 29 матчей в АПЛ, забил 12 мячей и стал лучшим бомбардиром «Саутгемптона». Летом стороны не решили вопрос о новом контракте, и руководство выгодно продало игрока в другой клуб. «Астон Вилла», судя по всему, в новом сезоне может претендовать на место в еврокубках.

Мирон Боадю (из «АЗ в «Монако»)

Одноклубником Александра Головина стал лучший бомбардир «АЗ». В прошлом сезоне молодой нападающий забил 15 голов в Эредивизии, после чего подписал пятилетний контракт с новым клубом. Согласно данным Transfermarkt, его трансфер обошёлся «Монако» в 17 млн евро. Голландец дебютировал в Лиге 1 в матче с «Нантом» (1:1) и в первом тайме загубил голевой момент, не попав в пустые ворота.