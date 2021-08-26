С кем «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов. Изучаем расклады

Завершился отборочный цикл Лиги чемпионов, впереди – групповой этап. В четверг, 26 августа, пройдёт его жеребьёвка в Стамбуле. Россия в основном турнире будет представлена только чемпионом страны — «Зенитом». Наших команд в ЛЧ могло быть две, однако «Спартак» выбыл ещё на стадии третьего квалификационного раунда, проиграв «Бенфике», и отправился в Лигу Европы. Изучаем список потенциальных соперников команды Сергея Семака.

Прежде всего, напомним, что «Зенит», в отличие от предыдущих лет, попал при жеребьёвке в третью корзину, а не в первую. Это связано с падением России в клубном рейтинге УЕФА. Нас обошла Португалия, чей чемпион лиссабонский «Спортинг» занял место обладателя золотых медалей РПЛ. Это значит, что теоретически «Зениту» могут достаться более сильные соперники, чем в сезоне-2019/2020 (тогда выпали «РБ Лейпциг», «Лион» и «Бенфика») и в сезоне-2020/2021 (тогда были дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге»). Помимо чемпионов стран с самым высоким клубным рейтингом, в первой корзине оказались действующие победители Лиги чемпионов («Челси») и Лиги Европы («Вильярреал»). Вот полный состав корзин.

Первая корзина: «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Челси» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Интер» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Лилль» (Франция).



Вторая корзина: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия).



Третья корзина: «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Шахтёр» (Украина), «РБ Лейпциг» (Германия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Бенфика» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Зенит» (Россия).



Четвёртая корзина: «Бешикташ» (Турция), «Динамо» (Киев, Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Милан» (Италия), «Мальмё» (Швеция), «Вольфсбург» (Германия), «Шериф» (Молдавия).

Из числа потенциальных соперников «Зенита» исключаем другие команды, попавшие в третью корзину, а также представителей Украины. УЕФА по-прежнему разводит нас с соседями при жеребьёвке международных турниров. Хотя возвращение Мирчи Луческу в Санкт-Петербург с киевским «Динамо» наверняка вызвало бы в нашей стране не меньший интерес, чем встреча чемпиона России с европейским грандом.

«Зенит» получит по одному сопернику из первой, второй и четвёртой корзин. При этом в группе не может быть больше одного клуба из одной страны. Если бы данного правила не существовало, игроки команды из Санкт-Петербурга могли бы почувствовать себя участниками итальянской Серии А (в квартете с «Интером», «Ювентусом» и «Миланом») или немецкой Бундеслиги («Бавария», дортмундская «Боруссия», «Вольфсбург»).

Пожалуй, из первой корзины самые желаемые варианты для сине-бело-голубых – «Лилль» и «Спортинг». Чемпион Франции не впечатляет на старте нового сезона после смены главного тренера и продажи трёх важных игроков, а чемпион Португалии объективно уступает в классе представителям топ-лиг Европы. Во второй корзине любая команда намного превосходит «Зенит» по качеству состава. Возможно, «Севилья» с дортмундской «Боруссией» чуть-чуть уступают остальным. В четвёртой корзине почти все соперники сопоставимого уровня, разве что «Милана» с «Вольфсбургом» хотелось бы избежать. Кстати, почему бы не попытаться взять реванш у «Брюгге» за прошлогодние поражения? Ещё один привлекательный вариант – встреча «Зенита» со своим бывшим капитаном Юрием Вернидубом, который сенсационно вывел в ЛЧ «Шериф». Поразительно, что у России будет же столько же команд на групповом этапе, сколько и у Молдавии.

Вот, пожалуй, лучшая и худшая группы для чемпиона России.

Лучший вариант для «Зенита»: «Лилль», «Севилья», «Шериф».

Худший вариант для «Зенита»: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Милан».