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Испания — Россия — 4:1, обзор матча, 3 сентября 2021 года, отборочный цикл Евро-2023

Российская молодёжка опять разочаровала. Испания легко раскатала нашу команду
Анатолий Романов
Испания – Россия – 4:1
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В первом матче квалификации Евро-2023 российская молодёжка вела в Испании, но не смогла отбиться и крупно проиграла.

Молодёжная сборная России не проводила официальных турнирных матчей с марта этого года, когда в решающей игре за выход из группы на Евро-2021 проиграла Дании (0:3). В прежнем составе команда прекратила существование, а теперь обновлённая молодёжка под руководством того же тренера Михаила Галактионова попытается пробиться на Евро-2023. Сейчас за сборную могут играть футболисты, родившиеся после 1 января 2000-го, то есть представители так называемого поколения Z.

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В нашей непростой отборочной группе — Испания, Словакия, Северная Ирландия, Литва и Мальта. Победитель выйдет в финальный турнир, а команду, которая займёт второе место, будут ждать стыки. России выпало начать с самого сложного испытания (выездного матча с Испанией), после чего наши сыграют 7 сентября в Химках с Мальтой. В заявку на встречи с испанцами и мальтийцами попали 24 футболиста:

Вратари: Бориско («Балтика»), Агкацев («Краснодар»), Будачёв («Динамо»).

Защитники: Кармаев («Кубань»), Кутицкий («Динамо»), Литвинов («Спартак»), Прохин («Сочи»), Большаков («Олимп»), Хлусевич, Степанов (оба — «Арсенал»), Боженов («Химки»), Сильянов («Локомотив»).

Полузащитники: Кравцов («Зенит»), Марадишвили («Локомотив»), Черников («Краснодар»), Пруцев («Крылья Советов»), Умяров, Игнатов (оба — «Спартак», Москва), Карапузов («Ахмат»), Иосифов («Вильярреал»), Севикян («Леванте»).

Нападающие: Сулейманов («Нижний Новгород»), Агаларов («Уфа»), Климов («Кубань»).

U21 ЧЕ-2023 - квалификация. Группа 3
03 сентября 2021, пятница. 21:45 МСК
Испания U21
Окончен
4 : 1
Россия U21
0:1 Агаларов – 10'   1:1 Ниньо – 13'   2:1 Пино – 47'   3:1 Ниньо – 54'   4:1 Пино – 86'

С первых минут матча на стадионе «Франсиско де ла Эра» в городке Альмендралехо думалось о том, что годы идут, а ничего не меняется. Хозяева со своими 4-3-3 были «первым номером», а наши защищались средним или низким блоком по условной схеме 5-3-2. Испания играла в футбол, а Россия — на результат. Бросалась в глаза разница в технике и скорости работы с мячом. Настанут ли времена, когда мы будем играть с испанцами с позиции силы?

Гости попытались сбить настрой соперника жёсткими фолами (Прохин, Марадишвили), а потом при всего лишь 24% владения мячом… забили первым же ударом в створ! Успех команде Галактионова принесла редкая попытка прессинга. Грубо ошибся защитник Хуан Гонсалес, отдавший плохую передачу назад, а Агаларов послал в сетку отскочивший от голкипера мяч. Этот сезон пока на удивление здорово складывается для нападающего «Уфы». В РПЛ Агаларов забил уже пять голов в шести турах, а теперь отличился и за молодёжную сборную в Испании.

Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Испанцы искали возможности для продвижения мяча. Третьим в оборону при розыгрыше с центральными защитниками опускался опорник Венседор (к слову, в переводе с испанского — Победитель), активно задействовались в начале атак крайние защитники, которые получали относительную свободу против 5-3-2. Радовались лидерству мы недолго. Уже через три минуты наш левый «краёк» Хлусевич проиграл на рывке Пино после проникающей передачи, и Ниньо (в переводе — Ребёнок) спокойно поразил цель из пределов штрафной. Испания тоже забила первым ударом в створ.

Казалось, что дальше ничего хорошего сборную России по такой игре не ждёт. У испанцев особенно выделялся левый вингер Брайан Хиль, стоимость которого оценивается в € 30 млн (почти столько заплатил за него этим летом «Тоттенхэм»). Однако, пусть и не без труда, команда Галактионова удержала ничью к перерыву. И, более того, не уступила хозяевам по попаданиям в створ — 2:2 (всего удары — 7:3). Организованы наши были неплохо. Хлусевич с Марадишвили даже имели возможности забить, но не реализовали голевые моменты.

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Начало второго тайма опять заставило задуматься на вечные темы. Испания взяла мяч и использовала первый же момент. Несмотря на присутствие на поле у сборной России трёх центральных защитников и трёх центрхавов, наши не помешали Пино пробить из опасной позиции из-за штрафной — мяч рикошетом от спартаковца Литвинова влетел в сетку.

Дальше — больше. Хозяева растягивали оборону гостей, находя свободные зоны. На 54-й минуте Пино после голевой передачи и гола сделал ещё одно результативное действие: на его разрезающий пас с правого полуфланга откликнулся Ниньо, который выскочил из-за спины Литвинова и переиграл голкипера «Динамо» Будачёва. По сути, Испания сделала результат за семь минут. Автор дубля Ниньо из «Мальорки» на фоне наших защитников выглядел взрослым, зрелым футболистом.

Естественно, при счёте 1:3 наши подняли линии и стремились отыграться. Теперь испанцы были опасны на быстрых контрвыпадах. Из игроков сборной России уровень более-менее держал, пожалуй, только Агаларов. Незадолго до своей замены форвард «Уфы» мог оформить дубль. Ещё запомнился проход свежего Севикяна: выступающий в Испании вингер обыграл троих на пути к воротам, но, к сожалению, и его соло завершилось потерей мяча в штрафной. Хозяева же превратили свою победу в концовке в крупную: Пино, как и Ниньо, оформил дубль.

Проиграть в первом матче отборочного цикла — не беда. Разочаровывает другое: разница в мастерстве между нашими футболистами и игроками топовых сборных по-прежнему гигантская. И никакими лимитами эту проблему точно не решить.

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