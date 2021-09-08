Было стыдно смотреть. Матч сборной России, когда никто не хотел брать капитанскую повязку

Это сейчас у Карпина каждый может стать капитаном, а в 2016 году юный Головин бегал по полю и не знал, кому передать повязку.

В сборной России при Карпине-тренере было уже три капитана: Георгий Джикия, Дмитрий Баринов и Фёдор Смолов. Об этом ноу-хау объявил перед игрой с Хорватией сам Джикия — спартаковец сказал, что в сборной — все капитаны, которые должны чувствовать ответственность.

Нововведение понятно далеко не всем, но раньше с капитанством в сборной было гораздо хуже. Летом 2016-го, когда сборная провалила чемпионат Европы, именно из-за капитанской повязки произошёл один из самых стыдных эпизодов в новейшей истории сборной.

Россия в третьем матче группы без шансов проигрывала сборной Уэльса 0:2 после первого тайма. Без шансов, потому что всего два пропущенных мяча за тайм для той команды — это удачный результат (Уэльс должен был забивать минимум четыре). Без шансов — потому что в атаке мы сделать ничего не могли, и никто из той команды (хотя о сплочённости коллектива говорить явно не приходится) не мог повести команду за собой вперёд. Капитаном тогда был Роман Широков — и тренер той сборной, Леонид Слуцкий, решил поменять его на 52-й минуте: вместо полузащитника на поле появился молодой Александр Головин. Широков отдал ему капитанскую повязку — а дальше началось стыдное шоу.



51:16 — Головин уже на поле, в руках — повязка, но что с ней делать, он не знает.

51:18-51:20 — Александр предлагает повязку Алексею Березуцкому, но тот отказывается её принять. В итоге молодой полузащитник в панике ищет, кому же отдать символ лидерства — брать его никто не хочет.

51:29 — Головин всё-таки находит Игнашевича и избавляется от повязки. Но тот надевать её не хочет.

51:48 — Защитник добежал до Акинфеева, чтобы хоть кто-то эту повязку принял. Вратарь её надел, зло покачивая головой.



Широков, комментируя этот эпизод раньше, говорил, что Василия Березуцкого — вице-капитана той сборной — на поле к 52-й минуте уже не было, а идти к скамейке Роману было ближе, поэтому он и отдал повязку Головину. Второй вице-капитан — Игорь Денисов — из-за травмы чемпионат Европы пропускал.

Сейчас, спустя пять лет, Широков историю с повязкой помнит уже без деталей. Но зато спокойно находит в ней виновных:



«Васи на поле уже не было, а кто, по большому счёту, оставался-то? Можно было кому-то вручить, но, видимо, обстановка была настолько «позитивной», что брать повязку никто не хотел. Но в этом не команда виновата, а главный тренер, который не смог ничего привнести: ни дисциплины, ни уверенности, раз люди ответственность взять не могут. Это не к сборной вопросы, а к конкретному человеку, который ей тогда руководил. После эту историю мы не обсуждали».



Широков на тот Евро поехал в последний момент — Слуцкий признавался, что хоть Роман и был капитаном команды, но в основе на него тренер не рассчитывал. В игре с Уэльсом всё поменялось, и Широков вывел команду на поле. Однако сборной это не помогло.

Никто из участников тех событий, кроме самого Романа, эпизод с повязкой не комментирует. Хотя о других конфликтах в той команде сборники высказывались — легендарную историю с потасовкой Широкова с Глушаковым, в которой прилетело Мамаеву, забыть сложно. Евро-2016, как и историю с никому не нужной в той сборной капитанской повязкой, действительно не хочется вспоминать. А игрокам нынешней команды важно не повторять ошибок прошлого поколения, за которые стыдно до сих пор.