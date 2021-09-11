В России считали талантищем, а в Германии не взяли во вторую лигу. Что не так с Шапи

Пожалуй, больше всех поздних сделок в РПЛ удивил переход Магомеда-Шапи Сулейманова. Гордость академии «Краснодара», лучший молодой игрок России (на пару с одноклубником Сафоновым) 2019 года перед закрытием «окна» подписался с турецким «Гиресунспором». Не слышали о таком? Ничего удивительного – этот клуб всего второй раз в истории (первый был в древних 1970-х) поднялся в Суперлигу Турции.

Как оказалось, был у краснодарского таланта и другой, ещё более неожиданный вариант продолжения карьеры. О нём у себя в телеграм-канале рассказал комментатор Роман Нагучев: «И вот Алексей Шпилевский, теперь главный тренер «Эрцгебирге» из второй бундеслиги, получил летом на просмотр Магомеда-Шапи Сулейманова. Просмотр? Для парня, который завалил «Порту», «Байер» и «Валенсию»? Которого, вроде как, не продали самой «Боруссии» за 20 миллионов два года назад? Но Шапи не подошёл. Многое растерял, сказали. С – самосовершенствование».

За подробностями я обратился к самому Шпилевскому – и разговор естественным образом вырулил за рамки конкретного случая Шапи.

Алексей Шпилевский Главный тренер «Эрцгебирге» 33 года. Играл за юношеские команды «Штутгарта». Тренерская карьера: «Штутгарт», молодёжная команда (2010-2013). «РБ Лейпциг», молодёжная команда (2013-2018), «Динамо» Брест (2018), «Кайрат» (2018-2021), «Эрцгебирге» (с 1 июля 2021 года).





— Уточню: просмотра не было, он к нам не приезжал, — начинает Шпилевский. — Руководству клуба Шапи предложили агенты, и мы реально могли его взять. Была ещё одна кандидатура – тоже юный, перспективный из России, но не хотелось бы называть фамилию. Что касается Шапи, то, конечно, я был наслышан о нём, знал, что он забивал в Лиге чемпионов, но целенаправленно за ним не следил. Мы со скаутским отделом «Эрцгебирге» сели смотреть матчи Сулейманова, анализировать, как играл в последние годы и месяцы. Было понятно: талантливый мальчик, хорошая левая нога. Но всё делает на месте, без продолжения. А во второй Бундеслиге одного таланта мало. Тут другие скорости. В конце концов я принял решение, что это не тот футболист, который нам нужен.

Сейчас в «Эрцгебирге» на этой позиции играет парень, 2000 года рождения, Николас Кюн. В «Аяксе» был, в молодёжке «Баварии», но, к сожалению, не прижился. Очень чувствительный мальчишка, к нему подход нужен. А я его ещё с «Ред Булл» знаю и считаю, что для него «Эрцгебирге» — хороший шанс. Есть и другие немецкие юноши, которым сейчас полезно сделать шаг назад, чтобы понять и осознать: до основы «Баварии» ещё расти и расти.

Я не знаю, может, у Шапи была травма или какие-то другие проблемы. Но на данный момент немецкий парень мне показался сильнее. И просто злее. Сравнивая молодых футболистов, ты всегда пытаешься заглянуть в будущее, определить, у кого какой потенциал. Считаю, что у того же Кюна он выше.

Мне вообще импонирует подход в Германии. Местные постоянно работают над собой. Разница в менталитете между выходцами из бывшего Союза и немцами ощущается. Здесь безоговорочно выполняют все установки, тогда как у нас часто начинают мусолить, сомневаться: «А зачем? А почему?» Какая-то лень постоянно присутствует.

Россия – большая держава, и в ней по-прежнему хватает талантливых футболистов. Сандро Шварц это показал в «Динамо». Когда мы с «Кайратом» с ними играли – очень мне понравились: молодая, быстрая команда. Проблема в том, что юные футболисты в России слишком быстро привыкают к комфорту. Москва, Питер, Краснодар – большие зарплаты, все условия, ночная жизнь… Естественно, молодёжь перестаёт развиваться. Зачем? Стимулов больше нет. А в Германии нужно пахать, чтобы пробиться наверх и получить хороший контракт. Плюс налоги огромные – чуть ли не 50%.

В России молодой футболист получает в три раза больше чистыми, чем его немецкий ровесник – грязными.

Суммы, конечно, разнятся в зависимости от статуса. У игрока юношеских сборных Германии ставка примерно € 10 тысяч – считайте, около € 6000 на руки. В РПЛ, как понимаю, порядок цифр другой. Но если хочешь чего-то добиться, нужно чем-то жертвовать. Я сам пошёл на существенное снижение зарплаты – лишь бы поработать в Германии. Просто не мог упустить такой шанс.

Мне запомнилась фраза, которую Валерию Георгиевичу Карпину, с его слов, когда-то сказал Романцев: «Поедешь в Испанию – слушай тренера и делай всё, что он говорит». Карпин прислушался – и поиграл на высочайшем уровне, сделал прекрасную карьеру. Европа ему очень много дала. Мне импонирует его аура, авторитет, стиль управления коллективом. А молодым ребятам с постсоветского пространства стоит брать пример с футболиста Карпина.

Даже во вторую Бундеслигу 100 процентов стоит ехать. Это совсем другой мир. Я даже после высшей лиги Казахстана это сразу ощутил. Особенно разница чувствуется в матчах с командами, только вылетевшими из первой Бундеслиги. Скоростной футбол, много борьбы. Плюс зрители вернулись на стадионы. Реально крутой уровень.

У нас городок – 30 тысяч населения, стадион – в лесу. Но для местных «Эрцгебирге» – вся жизнь. В дни матчей кажется, что весь город идёт на футбол. Они трезво оценивают бюджет и состав команды, но одного требуют всегда – чтобы ребята бились и давали бой всем грандам.

Поэтому я очень рад, что «Зенит» отпустил молодого парня в аренду (Ярослав Михайлов в «Шальке». – Прим. «Чемпионата»). Игрок с потенциалом. Но главное – по-спортивному наглый. Таким и нужно быть иностранцу в Европе, если хочешь чего-то добиться.