Ого, «Арсенал» наконец выиграл. Правда, у худшей команды чемпионата

Сначала небольшая оговорка. Один матч, тем более с худшей командой лиги, ничего не значит. Он не отменяет ни провальной стратегии развития последних лет, ни бессистемных и сомнительных трансферов, ни ужасной формы многих важных игроков, от которых ждали большего, ни наивных планов тренерского штаба, которые не маскировали, а усугубляли проблемы команды. Так что делать выводы о выходе из кризиса по матчу с «Норвичем», конечно, не нужно.

Просто по нынешним жутковатым временам для «Арсенала» даже победа над аутсайдером – уже незаурядное событие и повод для разговора. А если она ещё и по делу, а рисунок игры даёт возможность разглядеть какие-то интересные тренерские идеи – тем более стоит об этом сказать. Даже если это окажется всего лишь эпизодом.



Так вот, этот эпизод «Арсеналу» удался. 30 ударов по воротам – лучший показатель среди всех команд АПЛ с начала сезона и лучший для «Арсенала» за четыре года. Такое число впечатляет само по себе, но в контексте выглядит ещё солиднее: 21 удар был нанесён из пределов штрафной. То есть лондонцы набили статистику не бессмысленными дальними ударами. Да и некоторые из дальних можно отнести к голевым моментам, например попытку Обамеянга, когда Крул вышел из ворот.

А ещё больше количество ударов «Арсенала» впечатляет на контрасте с допущенными моментами. «Норвич» пробил 10 раз (очень много), но всего пять раз из пределов штрафной, а больше половины ударов гостей были заблокированы. Нет, это всё ещё не доминирование (прости, Микель), но ближе к нему, чем в любом другом матче с начала сезона. И, если уйти от терминологии гвардиоловского футбола, то можно сказать, что «Арсенал» контролировал соперника и без доминирования. Тоже неплохо.



Причин контроля несколько. Во-первых, за счёт высокого прессинга. В него включались оба защитника и Мэйтленд-Найлз, который вышел в опорной зоне, но поднимался очень высоко, так что иногда в первой линии прессинговали сразу пять человек. Во-вторых, за счёт быстрого отката, если прессинг не сработал. Тут снова нужна оговорка: «Норвич» действительно плохо разгонял атаки на скорости и не использовал все возможности, которые давали хозяева своим смелым прессингом. То есть всё было убедительно с поправкой на уровень соперника. Но по сравнению с матчем с «Брентфордом» это тоже прогресс.



Ну и гости своей догматичностью сами напрашивались на неприятности. Они так настойчиво пытаются пытаются владеть мячом и развивать атаки от ворот через пас, что, пожалуй, Сака, Пепе, Эдегор и Обамеянг могли извлечь из этого и ещё больше.



«Арсенал» несколько раз накрывал атаки в самом начале. Вообще, только один забитый гол – явное невезение. Например, Эдегор в концовке не реализовал выход почти один на один после типичной ситуации, когда Сака перехватил вынос от вратаря.

Можно объяснять прогресс «Арсенала» исключительно слабостью «Норвича» и удобным стилем этого соперника. На фоне «Норвича» действительно легко выглядеть убедительно. Но сводить всё только к этому тоже неправильно.



«Арсенал» провалил первые три матча – но был просто плохой командой, а не настолько ужасной, как кажется по результатам. Например, в игре с «Ман Сити» второй гол был забит после удара Чемберса по лицу. А в матче с «Брентфордом» судья спорно засчитал один гол (непонятно, остался ли мяч в поле) и совершил удивительную ошибку засчитав другой, когда вратаря Лено блокировали в воротах. Невмешательство VAR не поняли не только болельщики команды, но и, например, Юрген Клопп, который тоже был удивлён решением видеоассистента.



Кстати, это не снимает вины с самого Лено, который на старте сезона в ужасной форме: вообще не спасает в сложных ситуациях и пропускает дальние удары в ближний угол. В том, какая у команды сейчас разница голов, есть заметная доля его личной ответственности.



Судейские решения и индивидуальные ошибки не отменяют провального старта, но всё-таки немного искажают картину. «Арсенал» не играет, как от него ждут, но и последнее место в таблице с нулём голов после трёх матчей не отражало уровень команды.

Сказав всё это, можно перейти к главному. Впервые с начала сезона Артета смог с первых минут выставить состав, который, по крайней мере, близок к идеальному. Ну или хотя бы имеет с ним что-то общее.



Рэмсдейл вместо Лено. Неожиданно, что так быстро, но в целом согласуется с желанием Артеты создать немцу конкуренцию. У него было мало работы в по отражению ударов, поэтому пока можно оценивать скорее стиль и позиционирование: ведёт он себя уверенно для новичка и командует защитниками.



Пара Габриэл-Уайт в центре защиты – это, безусловно, основная связка. Габриэл был одним из лучших в команде в прошлом сезоне, а за Уайта отдали столько, что сумма лучше всего описывает уровень надежд на его игру. С надёжной связкой центральных защитников и Тирни играет лучше. Томиясу – самый неочевидный из трансферов, он уступает по вкладу в атаку тому же Бельерину, которого должен заменить. Видимо, расчёт на обучаемость прогрессирующего игрока, а также на то, что он будет не травматичен.



Пара Локонга-Мэйтленд-Найлз в опорной зоне – это эксперимент. Но Парти, очевидно, первый выбор на позицию, уже вышел по ходу матча. Тоже позитивный сигнал. Хотя игра Мэйтленд-Найлза показала, что особых альтернатив Парти нет: англичанин не убедил именно в плане действий на мяче. Парти в намного сильнее. Оцените его продвигающий пас в начале голевой комбинации.

Эдегор выходил и в прошлом туре, но его игру в обновлённой команде всё равно нужно выделить. Его влияние трудно переоценить. Эдегор – тот, кто превращает бесконечные передачи поперёк поля в опасные моменты. Он отдал всего два паса под удар (для сравнения: Пепе – шесть), но это тот случай, когда статистика не передаёт влияния одного игрока на команду. Почти все атаки «Арсенала» шли через него.



Если бы Обамеянг, Пепе и Сака были точнее, реакция «Арсенала» на провальный старт выглядела бы намного убедительнее. Они втроём нанесли 18 ударов (15 из штрафной), но попали в створ только пять раз. Абсолютно аномальная статистика, которая стоила команде пары голов. Но тем не менее тот же Пепе необходим в старте за счёт способности создавать моменты на классе. Если Эдегор направляет всю игру, то Пепе взрывается в эпизодах, это важная альтернатива.



По сравнению с матчем с «Сити» Артета сделал семь замен в основе. Это не другая команда, но близко – тем более с поправкой на возвращение к схеме 4-2-3-1.

Даже все эти позитивные изменения не гарантируют, что результаты улучшатся на системе. Потому что до сих пор Артете не удавалось добиться стабильности хотя бы на протяжении четырёх-пяти месяцев. Он по-прежнему не похож на человека, который может замаскировать все структурные проблемы в клубе и вывести команду на новый уровень. И он по-прежнему в самом верху списка тренера АПЛ, которых могут уволить в ближайшее время, если победа над «Норвичем» останется эпизодом.



Но хотя бы этот эпизод ему удался. А это говорит о том, что как минимум команда до сих пор его поддерживает. Пока это скорее удивляет, но это тоже аргумент в пользу тренера.