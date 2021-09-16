Ярчайший матч в Лиге чемпионов! «Манчестер Сити» пропустил три, но забил в два раза больше

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» выдали ярчайший матч дня в Лиге чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы неожиданно пропустила дома три мяча, но всё равно победила, забив в два раза больше! Болельщиков такой хоккей или, если угодно, теннис на футбольном поле наверняка порадовал, а вот тренеров команд — вряд ли.
«Горожане» повели, забив относительно быстрый гол на 16-й минуте. После подачи углового с левого фланга пришедший на стандарт центральный защитник Натан Аке продавил двоих и нанёс мощный удар головой с линии вратарской.
Следующий гол «РБ Лейпциг» забил сам себе. Кевин Де Брёйне сделал передачу с любимой позиции возле правого угла штрафной, а Норди Мукиэле, запаниковав, срезал мяч головой в собственные ворота.
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Мукиэле постарался реабилитироваться за ошибку и смог сделать это на 42-й минуте. Правый защитник прибежал в чужую штрафную на подачу, занял позицию за спиной Александра Зинченко и сделал скидку из-под украинца. Кристофер Нкунку забил – тоже головой.
Но и это был не последний гол до перерыва. В компенсированное время Лукас Клостерман сыграл рукой, а раздражавший в своё время Леонида Слуцкого голландский судья Сердар Гёзюбююк, воспользовавшись помощью «друга» – VAR, назначил пенальти. Рияд Марез уверенно пробил под перекладину.
Четыре мяча за тайм – крутая результативность. Но всё самое интересное было впереди. Во втором тайме соперники совместными усилиями наколотили пять.
«РБ Лейпциг» не собирался складывать оружие. В первую очередь – Нкунку. На 51-й минуте француз оформил дубль, причём опять забил головой. Защитники «Ман Сити» в этом эпизоде расслабленно наблюдали за тем, как Дани Ольмо совершает проход по левому полуфлангу и навешивает на свободного Нкунку. Вдобавок хозяева потеряли одну боевую единицу при обороне: Де Брёйне упал, столкнувшись с… Гёзюбююком.
«Горожане» быстро восстановили перевес в два гола. Многомиллионный Джек Грилиш сотворил настоящую красоту! Влетел в штрафную с левого фланга, где не оказалось бедолаги Мукиэле, и пробил в дальний угол.
Тем не менее это был звёздный вечер не Грилиша или кого-то другого из состава хозяев, а Нкунку. Француз стал вторым игроком после Лео Месси, оформившим хет-трик в ворота «Ман Сити» в Лиге чемпионов. На 73-й минуте Нкунку завершил (на этот раз ногой) комбинацию с участием Мукиэле и Юссуфа Поульсена.
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Однако интрига после этого продержалась лишь сто секунд. Команда Гвардиолы тут же забила пятый гол. Защитник Жоау Канселу нанёс потрясающий удар из-за штрафной, завершив атаку, которую «горожане» быстро развернули с левого фланга на правый.
Когда на 79-й минуте поле покинул удалённый экс-игрок «Ман Сити» Анхелиньо, Гвардьола и болельщики хозяев свободно вздохнули. Теперь «РБ Лейциг» был неопасен. Закончил же это представление Габриэль Жезус. Вратарь Петер Гулачи ошибся, привезя угловой, и бразилец сделал счёт 6:3, преуспев на добивании.
На двоих соперники нанесли 26 ударов – 17:9 (в створ – 8:3) в пользу «Ман Сити». По владению гости фактически не уступили хозяевам. Любопытно, что сотворивший хет-трик Нкунку пробил по воротам всего три раза, то есть реализовал все свои шансы. Ещё в этой удивительной игре встретились Гвардиола и защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол. Правда, хорват по прозвищу Пеп (в честь тренера, конечно) сыграл всего 10 минут.
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