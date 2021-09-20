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Сборная России по футболу, состав: Кафанов объясняет выбор вратарей

Почему из сборной убрали Максименко, но вернули Сафонова? Объясняет Кафанов
Андрей Панков
Кафанов объясняет выбор вратарей
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Тренер вратарей национальной команды раскрыл причины выбора.

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав команды на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. 8 октября наша сборная сыграет дома со Словакией, а 11-го на выезде со Словенией. Полностью состав можно посмотреть здесь.

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Отдельный интерес вызывает вратарская линия, в которой произошло два изменения. Валерий Карпин всегда говорит, что его по голкиперам спрашивать бесполезно, и отсылает к тренеру вратарей Виталию Кафанову. Мы так и поступили: попросили Кафанова рассказать о причинах выбора именно этой пятёрки голкиперов.

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О том, кого ещё хотел включить в список вратарей

— Хотел включить в расширенный список ещё и Сашу Беленова с Сосланом Джанаевым. Но на сегодняшний день получилось так, что не было возможности вызвать столько вратарей. В окончательный список попадут четверо, в таком количестве они поедут на сбор. Важно сказать, что прошла всего пара туров после завершения игр сборной. Информации было не так много.

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О причинах возвращения Сафонова

— Сафонов после того, как его не вызвали в национальную команду, ещё до сентябрьских матчей провёл две хорошие игры с «Рубином» и «Локомотивом». Ещё после «Рубина» позвонил Матвею и сказал ему: «Такой Сафонов сборной нужен».

Почему вызвал Крицюка спустя пять лет после последней игры за сборную

— Крицюк был кандидатом ещё на первый сбор. Я смотрел все его матчи в Португалии. Именно игрой в Португалии он заслужил сегодняшний вызов. Сейчас он подтверждает свой уровень. Смущает только то, что сменил три клуба за достаточно короткий срок. Вопрос, как пройдёт его адаптация в «Зените», но пока у него всё идёт неплохо.

Лунёв не играет за «Байер», но в сборной. Почему?

— К сожалению, ему пока не дали шанса проявить себя в «Байере». Но окончательный список вратарей будет после 9-го тура РПЛ. Ещё пройдёт несколько игр, чтобы сделать выбор.

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Причины невызова Максименко

— Разница между вратарями, которых вызвали в сентябре и сейчас — незначительная. Есть большая группа ребят, которые играют стабильно. Они находятся в поле зрения сборной и тренерского штаба. На сейчас такой выбор показался более логичным. Выбирать было очень сложно.

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