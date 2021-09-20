«Судья профнепригоден». Слуцкий удалился в матче с «Зенитом», а затем разнёс арбитра

«Рубин» и «Зенит» выдали интереснейший матч в 8-м туре РПЛ. В этой встрече были красивые голы, игра пятками, а в какой-то момент даже интрига, но один из ключевых моментов произошёл не на поле.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально реагировал на решения судьи Сергея Иванова. Наставнику казанцев, видимо, казалось, что рефери недостаточно жёстко наказывает игроков «Зенита» за нарушения правил. К последним 30 минутам Слуцкий окончательно разогрелся. На 62-й он получил за излишнюю эмоциональность жёлтую карточку. Но этим дело не ограничилось.

На 76-й минуте полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём понёсся в контратаку, где его окружили двое футболистов «Зенита». Один из них нарушил правила, но Иванов момент проигнорировал. Корейца решение судьи взбесило, и он помчался в его сторону, размахивая руками. Иванов моментально наградил игрока жёлтой карточкой, а затем увидел, что творится возле боковой линии. А там вовсю «выжигал» Слуцкий, которого, видимо, не беспокоило, что у него уже есть жёлтая. Тренер «Рубина» орал на Иванова и продолжил это делать, даже получив вторую карточку, после которой был обязан покинуть скамейку. При этом Слуцкий не стал прикрывать рот рукой, так что если среди вас есть мастера чтения по губам, то можете оценить всё богатство лексики 50-летнего специалиста.

«Рубину» эмоций оказалось недостаточно. Больше чем на один гол хозяев не хватило, и матч завершился закономерной победой «Зенита», который в первом тайме был на три головы сильнее соперника — 3:1.

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После матча Слуцкий не остыл и обрушился на арбитра с гневной тирадой. «Судья Иванов профнепригоден, и я не считаю случайностью то, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я работал в «Москве». После этого почти 600 матчей в карьере на высшем уровне меня никто не удалял, даже в «Витессе», когда это было после игры и не было красной карточки. Два раза у меня удаление из трёх за всю карьеру за 15 лет, и оба раза это делает Иванов. Я не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты.

Надо человека убирать: он либо личные отношения переносит на профессиональную работу, либо профнепригоден. Его работа не может измениться, ему же не 16 лет, чтобы он прогрессировал. Даже матчи, которые мы выигрывали, он всегда судил безобразно. Я бы с удовольствием отвёл судью Иванова. Из ныне действующих судей я его считаю самым слабым с огромным отрывом», — заявил Слуцкий.

Если вдруг кто-то не понял, о каком втором удалении говорит Слуцкий, то вот предыстория. В августе 2020-го «Рубин» встретился с «Локомотивом», и тот матч судил как раз Иванов. В первом тайме в штрафной площади железнодорожников столкнулись вратарь Маринато Гильерме и нападающий Иван Игнатьев, но арбитр не назначил пенальти. Слуцкий в перерыве отправился разговаривать с Ивановым. Наговорил на красную карточку.

После того матча Слуцкий, как и в этот раз, выдал огненный спич. Сначала он призвал отстранить Иванова от работы и сказал, что «более очевидный пенальти придумать сложно», а потом дал более подробный комментарий: «Когда тебе на чёрное говорят белое в категоричной форме, естественно, ты не очень с этим согласен и говоришь какие-то достаточно резкие слова. Я признаю, что я их произнёс, потому что когда из тебя начинают делать идиота и оправдываться… Я сейчас здесь пристрелю пять человек и начну оправдываться, говорить: ребят, да это вообще не я, это они в меня стреляли, а я хотел увернуться и так далее. Наверное, эти люди скажут: ты вообще нормальный? Примерно так же сказал и я».

Скорее всего, конец сегодняшней истории ещё впереди. Конфликт Слуцкого с Ивановым, очевидно, перерос из футбольного в личный. Интересно, дадут ли этому арбитру судить матчи «Рубина» в дальнейшем.