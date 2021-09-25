Роналду впервые проиграл в АПЛ после возвращения. Зря доверил пенальти Фернандешу!

В шестом туре АПЛ «Астон Вилла» приехала в гости к «Манчестер Юнайтед», и это получился совершенно нелогичный матч. У «МЮ» до этой игры не было ни одного поражения в АПЛ (4 победы и ничья), и с самого начала он зарекомендовал себя в качестве фаворита встречи.
Просто посмотрите на статистику по итогам матча:
По ходу встречи у «МЮ» было даже больше опасных моментов, чем у «Астон Виллы». Вот, например, нереализованный удар Погба:
Или момент Гринвуда:
Не спасал «Манчестер Юнайтед» даже Роналду, главная фигура команды в последних матчах. Против «Виллы» у Роналду к тому же отличная статистика: 13 побед, 9 голов, 4 ассиста и 0 поражений. В этой встрече Роналду смотрелся менее ярко. Давайте смотреть:
- Вышел в старте и провел всё время без замен.
- Пробил четыре раза, только один удар полетел в створ.
- Выиграл только одно единоборство.
- Всего 36 касаний мяча. В «Манчестер Юнайтед» было меньше только у Мактоминея (33 – он не доиграл встречу), Люка Шоу (25 – тоже был заменен), Гарри Магуайра (32 – был заменен) и Давида де Хеа (22 – тот вообще вратарь).
- Попал со штрафного в стенку. Это уже извечная проблема Роналду – в «Ювентусе» у него был один гол за 71 удар со штрафного.
«Астон Вилла» атаковала редко, но спокойно реализовала одну из возможностей – после розыгрыша углового здорово сыграл Кортни Хос. Он вообще не должен был играть в этой встрече. Но Аксель Туанзебе не смог принять участие во встрече, потому что Туанзебе не сыграл из-за пункта в контракте (арендован у «Манчестер Юнайтед»).
И вот гол Хоса:
Роналду не забил за «Манчестер Юнайтед» впервые после возвращения – до этого у него было четыре мяча в трёх встречах. Хотя мог – уже в добавленное время пенальти в ворота «Виллы» привез Кортни Хос, который до этого забил гол. Вратарь «Виллы» Эмилиано Мартинес призывал Роналду сам исполнить пенальти, но тот не осмелился.
К мячу пошёл Бруну Фернандеш – он же запустил его в космос, из-за чего «МЮ» упустил в этой встрече возможность набрать хотя бы одно очко.
После смазанного удара Бруну Мартинес издевательски станцевал перед фанатами «Манчестер Юнайтед». А в соцсетях уже шутят: Роналду больше никогда не доверит Бруну бить пенальти.
0:1 – это первое поражение Роналду в АПЛ после возвращения.
- 25 сентября 2021
-
17:57
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:43
-
17:43
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
17:19
-
17:14
-
17:03
-
16:58
-
16:50
-
16:50
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:19
-
16:00
-
15:57
-
15:46
-
15:30
-
15:21
-
15:15
-
15:08
-
15:07
-
15:02
-
15:01
-
14:43
-
14:41
-
14:25