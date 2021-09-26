4 года назад «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем». Можете представить такое сейчас?

26 сентября 2017 года. Кажется, что это было совсем недавно, но на самом деле прошло уже четыре года. В тот день «Спартак» сыграл в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» и добыл престижный результат — ничью. С тех пор многое изменилось, и сейчас представить такой исход трудно. Вспоминаем, как это было.

В сезоне-2016/2017, предшествовавшем матчу с «Ливерпулем», «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. Команду тренировал Массимо Каррера, и это была эпоха похорон от Дениса Глушакова, пикового Квинси Промеса, ярких Зе Луиша и Луиса Адриано. Благодаря первому месту в РПЛ «Спартак» пробился в Лигу чемпионов напрямую. В группу к красно-белым попали «Ливерпуль», вернувшийся в турнир спустя три года, недавний победитель Лиги Европы «Севилья» и скромный «Марибор». Словенцы оказались неприятным сюрпризом — в первом матче «Спартак» не сумел переиграть их на выезде (1:1).

В РПЛ в том сезоне «Спартак» стартовал не по-чемпионски и за несколько дней до матча с «Ливерпулем» еле спасся от поражения в игре с «Анжи». Вдобавок красно-белые подошли ко встрече с командой Юргена Клоппа без Промеса и Зе Луиша — оба футболиста были травмированы.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Каррера перед матчем выдал мотивационную речь про сплочение: «Мы всё равно остаёмся семьёй. Даже между мужем и женой иногда бывают проблемы, доходит до развода. Такие проблемы бывают в любой семье, но надо их решать. Мы знаем об ошибках, которые совершаем. Мы единое целое и стараемся решить все вопросы как можно быстрее». Прозвучало круто, но за «Спартак» было тревожно.

Клопп, в свою очередь, сделал «Спартаку» пару комплиментов, а затем высказался про слухи о возможном переходе Промеса в «Ливерпуль»: «Это хороший игрок. Очень хороший. Мне больше нечего сказать. Здесь не время и не место, чтобы это обсуждать».



Несмотря на опасения, «Спартак» забил первым. Фернандо и штрафной — идеальное сочетание. Правда, удар получился неидеальным — мяч полетел не в угол, а ближе к центру. К счастью для красно-белых, на воротах стоял Лорис Кариус. До краха карьеры оставалось ещё несколько месяцев, но уже тогда были сомнения, что немец соответствует уровню «Ливерпуля».



Гости не унывали и активно создавали моменты, но это был день вратарей «Спартака». Артём Ребров тащил, тем не менее от ответного гола не спас даже он. Спустя восемь минут после удара Фернандо «Ливерпуль» разыграл комбинацию: Филиппе Коутиньо устроил «стенку» с Садио Мане и зарядил точно в сетку.



Во втором тайме картина не изменилась. «Ливерпуль» продолжил давить, а за полчаса до конца игры, казалось, увеличил шансы на победу. Ребров получил серьёзную травму колена, и его заменил Александр Селихов. Но надежды гостей не оправдались — второй голкипер оказался не хуже первого. Селихов сделал несколько сейвов, а на последних секундах ещё и среагировал на удар Мохамеда Салаха, который расстреливал его с линии вратарской. Настоящий герой.

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Все реплики футболистов «Ливерпуля» после матча были наполнены разочарованием. Можно понять, особенно если заглянуть в статистику. «Спартак» уступил по ударам — 4:17 (в створ — 2:7), а также по владению — 39% против 61%.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Клоппа исход матча тоже не порадовал. На флеш-интервью он бесился: «Это была сумасшедшая игра. Иметь столько возможностей и не победить — это безумие, что я могу сказать. Мы создавали, создавали и создавали моменты, есть ли здесь место для критики? Мы попробовали всё, что у нас было, наши усилия были огромными. И мы должны продолжать делать то, что делаем».



Каррера, понятное дело, был доволен: «Мы сыграли вничью с сильной командой. Не я открываю вам здесь «Ливерпуль». У них талантливые игроки. Мы сделали максимум того, что могли. Было трудно, мы пытались контратаковать. Но в завершении атак допускали ошибки».

На фоне удачного результата к журналистам вышел даже Леонид Федун: «Испытываю большое чувство облегчения, поскольку сезон этот не задался после того, как мы взяли Суперкубок. Началась бешеная череда травм. Очень много было неудач, пропущенных мячей через сердце. Удача от нас отвернулась. Можно сказать, что, несмотря на то что играли практически полуторным составом, мы смогли добиться позитивного результата. Если бы мы так играли всегда, не было бы никаких проблем. В раздевалке похвалил команду. Сказал: «Ребята, с «Анжи» ничья и с «Ливерпулем» ничья, а настроения разные».



«Спартак» воодушевился ничьей с «Ливерпулем», выдал две победы в РПЛ, а затем прихлопнул дома «Севилью» — 5:1. Тогда казалось, что у красно-белых всё супер, но впоследствии оказалось, что нет. Обидный проигрыш в Испании, ещё одна ненужная ничья с «Марибором», а потом — выездной матч с «Ливерпулем», который до сих пор снится болельщикам «Спартака» в страшных снах. Победа принесла бы красно-белым место в плей-офф, и находились оптимисты, которые верили в такой результат. Получилось совсем плохо — «Спартак» сгорел на «Энфилде» со счётом 0:7 и отправился в Лигу Европы, откуда сразу же вылетел.

«Ливерпуль» же благодаря той самой победе над «Спартаком» в последнем туре вышел в плей-офф и внезапно добрался до финала. В решающем матче в Киеве мерсисайдцы проиграли «Реалу». Третий подряд трофей испанцы взяли благодаря ляпам Кариуса и голу Гарета Бэйла ударом через себя.