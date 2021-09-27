У Слуцкого проблемы. «Рубин» портится и превращается в середняка

Команда Леонида Слуцкого бодро начала новый сезон, одержав три победы в стартовых трёх турах. Но далее наступила если не чёрная, то очень серая полоса: «Рубин» скатал две ничьих с «Химками» и «Крыльями», проиграл «Краснодару», «Зениту» и «Динамо», а добиться за отрезок из шести последних матчей смог лишь одной победы – над несчастным «Уралом».

За счёт старта «Рубин» пока держится относительно высоко (6-е место без учёта игр понедельника), но предельно понятно, что динамика резко отрицательная. Такими темпами, если ничего не предпринять, команда скоро свалится вниз. Вести речь о борьбе за выживание с таким составом будет странно, но ничего в этой жизни исключать нельзя. Факт в том, что срочно необходимы выводы и коррекция.

Может, «Рубину» просто не везёт?

Статистика опровергает тезис о возможном невезении. Наоборот, по ожидаемым очкам «Рубин» в текущем сезоне немного перебрал (тот же «Спартак» в первом туре был обыгран за счёт дальнего удара и рикошета, «Ахмат» в третьем туре тоже превзошёл казанцев по остроте). Согласно Understat, у команды Леонида Слуцкого – 9,71 xPTS, что соответствует 11-му месту, и самый большой перебор в РПЛ по сравнению с реальными очками.

Wyscout ставит «Рубин» даже ниже – на 13-е место. К этим данным можно относиться по-разному, но полностью игнорировать их определённо нельзя.

«Рубин» крайне слабо сыграл в обороне как с «Динамо», так и с «Зенитом»

Можно искать причины последних неудач «Рубина» в обороне, и это отчасти станет правдой. У казанцев – 13-я по качеству защита в РПЛ (суммарно 11,99 допущенных NPxGA – вес ударов без учёта пенальти), также команда по итогам восьми туров занимала 10-е место по количеству допущенных ударов (в среднем 11,76 за игру; у лидера – «Спартака» — 7,03). Если бы не Дюпин, имеющий в текущем сезоне один из самых высоких показателей предотвращённых голов в РПЛ (+5,6), «Рубин» мог пропустить значительно больше.

Последние два тура – однозначный провал «Рубина» с точки зрения оборонительных действий. «Динамо» нанесло 19 ударов (10 – из пределов штрафной). Игра с «Зенитом» — вообще одно из самых печальных зрелищ в чемпионате, смотреть на команду Слуцкого было просто стыдно. Тренер, похоже, вышел обороняться против устаревшей версии «Зенита» — той, где два центральных защитника, нет круговорота мяча и бразильцев в середине, а главный глубинный диспетчер – Ракицкий. И если перекрыть его левую ногу, то команда вообще не сможет продвигать мяч вперёд. Именно этим можно объяснить тот факт, что Слуцкий персонально приставил к Ракицкому Деспотовича, а Деспотович старательно ходил рядом с ним вне зависимости от нахождения мяча и ситуации на поле.

Выглядело всё это забавно, учитывая, что «Зенит» тогда вышел с тройкой сзади, а Ракицкий был самым левым центральным защитником и чаще оказывался у фланга. Оборонительная структура «Рубина» принимала невероятный вид, где Деспотович вообще не участвовал в эпизодах и находился в ширине, а бедолага Хакшабанович при 4-4-1-1 бегал между четырьмя соперниками: двумя оставшимися центральными защитниками, Чистяковым и Барриосом, и двумя опорниками — Кузяевым и Венделом. Естественно, он нигде не успевал — и игроки «Зенита» получали колоссально много времени и пространства для свободного начала атаки. Чистяков раза три в первом тайме зашёл за центральную линию, Вендел вообще не сталкивался с давлением.

Слуцкий смотрел на всё это, но никак не реагировал. По итогу матча «Рубин» выдал чуть ли не самый слабый оборонительный перформанс в сезоне: 23% владений «Зенита» достигли чужой штрафной, точность передач в финальную треть составила 81 процент (57 из 70), всего «Зенит» выполнил 32 передачи в штрафную, из которых 18 — точных (56%), и нанёс 13 ударов из штрафной.

Но главная беда «Рубина» — в атаке. Удивительно, правда?

Предельно странно, что «Рубин», вроде бы пропагандирующий ставку на молодёжь и смелый футбол, обладающий молодыми талантливыми игроками в группе атаки, в том числе фантастическим Хвичей, а ещё опытным и доказавшим эффективность центрфорвардом Деспотовичем, — даже при таких вводных данных умудряется плестись внизу РПЛ по созданной остроте.

Вдумайтесь в эти цифры: по итогам девяти туров «Рубин» занимает 14-е место по NPxG (вес ударов без учёта пенальти), набрав всего-навсего 7,21. Ниже только «Урал» и «Арсенал» — оба клуба уже сменили тренеров, в понедельник проводят очный матч, и кто-то теоретически может ещё обойти казанцев.

Качество доставки мяча в штрафную, например, наглядно характеризует количество касаний – в среднем у «Рубина» их 12,34 за игру, это 13-й показатель в РПЛ, у лидера «Зенита» — 23,83. По ударам команда Слуцкого 9-я (11,41 за 90 минут по данным Wyscout, 12,7 — по версии Opta), но важен контекст – очень много попыток наносится из-за пределов штрафной, то есть не очень выгодных точек (4-е место в РПЛ). По ударам непосредственно из штрафной «Рубин» 15-й – всего 5,5 за 90 минут. Ниже расположился «Урал».

А ещё «Рубин» занимает предпоследнее место по количеству глубоких передач (то есть в зону 20 метров от ворот). Такие цифры стали в том числе следствием манеры атакующих игроков. Хвича и Хакшабанович – дриблёры, которые нацелены на индивидуальные действия, смещения и дальние удары. Так выглядит карта ударов Кварацхелии в сезоне. Один гол и много неудачных попыток из невыгодных позиций. При этом у Хвичи только 1,45 передача в штрафную за 90 минут (62,5% точности) – скромные цифры. Он явно играет не на прошлогоднем уровне.

Ещё одно косвенное доказательство, что мяч плохо доводится до штрафной – показатели Деспотовича. Если в прошлом сезоне у него было в среднем 2,51 удара, 0,59 xG и 3,29 касания в штрафной, то сейчас (дистанция из-за травмы составила всего шесть матчей, но всё же) – 1,49 удара, 0,29 xG и 2,13 касания в штрафной.

Выводы

Бесспорно, Слуцкий может найти контраргументы: один из важных для системы игроков Макаров, обладающий уникальным дальним ударом, был продан в «Динамо»; также команда потеряла Йевтича, у неё хватает травм по сезону – отсутствовал Деспотович, приходилось играть с Костюковым на острие; Хакшабанович и Дрейер ещё не успели адаптироваться.



Всё это понятно, но реагировать и что-то менять необходимо уже сейчас, иначе действительно можно свалиться ближе к зоне стыковых матчей. У «Рубина» абсолютно аутсайдерские показатели – а в последних двух турах она и играла как откровенный безнадёжный аутсайдер.



Использованы данные Wyscout и Opta.