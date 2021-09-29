«Кому-то должно быть стыдно». Как тренер соперника «Зенита» влип в скандал

В составе «Мальмё» – сегодняшнего соперника «Зенита» в Лиге чемпионов – нет европейских звёзд. Самая известная фигура команды – её главный тренер Йон-Даль Томассон. Легенда сборной Дании поиграл в топ-лигах за «Милан», «Ньюкасл», «Штутгарт» и «Вильярреал», брал Лигу чемпионов с россонери и Кубок УЕФА с «Фейеноордом», а тренирует уже почти 10 лет.

У Томассона была мощная карьера в сборной Дании. Нападающий сыграл за национальную команду 112 матчей и забил 52 мяча. По количеству голов делит первое место с выступавшим за датчан сто лет назад (и это не фигура речи) Полом Нильсеном. Кроме того, Йон-Даль – рекордсмен сборной по голам на чемпионатах мира. На ЧМ-2002 он дважды забивал Уругваю, по разу Сенегалу и Франции, а на ЧМ-2010 добавил в свою коллекцию мяч, забитый Японии.

Но из всех матчей сборной Дании с Томассоном чаще всего вспоминают тот, который закончился большим скандалом. Йон-Даль не просто принял в нём участие, а стал главным героем. Оформил дубль.

Евро-2004, третий тур группового этапа, матч Дании со Швецией в Порту. Разыгрывается пара путёвок в плей-офф. Перед последними матчами в квартете С сложилась нетривиальная ситуация. Две скандинавские команды имеют по четыре очка, Италия – два, а аутсайдер группы Болгария – ноль. Никто не сомневается в том, что «Скуадра адзурра» в третьем туре раскатает откровенно слабую болгарскую сборную, поэтому все внимательно изучают регламент. А что будет, если Дания со Швецией сыграют вничью и сразу три команды финишируют с пятью очками?

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Регламент пояснял: в случае равенства очков у двух и более сборных всё решают следующие показатели:

Наибольшее количество очков, набранных в матчах между этими командами. Лучшая разница мячей в матчах между этими командами. Наибольшее количество голов, забитых в матчах между этим командами.

Дания сыграла с Италией вничью 0:0. Швеция – вничью 1:1. Это означало, что обе команды выходили бы в плей-офф в случае результативной ничьей со счётом 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 и так далее.

В Италии, где знают толк в договорных матчах, надеялись, что датчане со шведами не будут ломать комедию, а зарубятся. Сама «Скуадра адзурра» выполнила свою задачу: победила Болгарию – 2:1. Кстати, при судействе российского арбитра Валентина Иванова.

Дания начала матч на стадионе «Бесса» очень живо. Команда Мортена Ольсена при нулевом счёте создала несколько моментов, а результатом её превосходства стал очень красивый гол на 29-й минуте. Его забил Томассон, игравший, к слову, в то время в Италии за «Милан». Форвард перекинул мяч через голкипера ударом с лёта из-за штрафной. Потом давили уже шведы, перед перерывом даже в штангу попали. Вообще игра захватывала: на трибунах было горячо, на футбольном поле тоже совсем не скучно. После первого тайма вряд ли кто-то стал бы утверждать, что соседи договорились.

В начале второго тайма немецкий судья Маркус Мерк поставил пенальти в ворота датчан. Голкипер Томас Сёренсен сбил в штрафной Хенрика Ларссона – отца нынешнего спартаковца Джордана. В том эпизоде вполне можно было обойтись и без фола, так как нападающий прокидывал мяч в сторону от ворот и не выходил на убойную позицию. Сам же Ларссон реализовал 11-метровый ударом по центру – вратарь прыгнул влево. Шведы продолжали доминировать. Ларссон мог забить второй с паса Златана Ибрагимовича. Но дубль оформил Томассон. После удара из-за штрафной и пары рикошетов мяч попал к нападающему датчан, а тот, не раздумывая, пробил в касание. И провокационно отпраздновал: приложив палец к губам, предложил шведским болельщикам замолчать. До 89-й минуты матч складывался так, как хотели в Италии. Датчане могли забить ещё на контратаках – создали несколько моментов и пару-тройку раз опасно били в створ. Однако в концовке Маттиас Юнсон сделал счёт 2:2, который устраивал обе команды. Крайне неудачно сыграл Сёренсен: голкипер пытался поймать мяч, но выронил его прямо на ногу сопернику. Естественно, после такого гола не могло не возникнуть подозрений.

Оставшиеся минуты Дания со Швецией откровенно доигрывали, перекатывая мяч. После финального свистка Мерка телекамера поймала на трибунах болельщиков с провокационным баннером «2:2 – Скандинавская Победа! Прощай, Италия».

«Если вы видели только последние 30 секунд, то матч кажется странным. Но если посмотреть на всю остальную игру, обе команды сражались за три очка. Как я мог договориться о первом голе?» – отвечал на критику Томассон.

В Италии ему, конечно же, не верили.

«Кому-то должно быть стыдно за такой результат. Но точно не нам. Я очень расстроен. До последнего не верил, что подобное может произойти в матче сборных двух стран, гордящихся духом фэйр-плей», – говорил вратарь «Скуадра адзурра» Джанлуиджи Буффон.

«Вне всяких сомнений, то, как складывалась игра Дании и Швеции, демонстрирует нам, что команды настраивались на ничью. Разумеется, доказательства будет найти очень сложно», – признавал президент федерации футбола Италии Франко Карраро.

В УЕФА и не собирались ничего расследовать. Хотя позже шведские журналисты расшифровали некоторые реплики игроков на поле. Так, швед Эрик Эдман, обращаясь к датчанину Даниэлю Йенсену, спросил: «Ну что, сыграем 2:2»? Тот ответил: «Давай, почему нет?». «Хорошо, тогда вы пропускаете первыми», – добавил как будто в шутку Эдман.

Потом был короткий диалог шведа Андерса Андерссона и датчанина Томаса Гравесена. «Чёрт возьми, дайте нам забить!» – крикнул первый. «Вы бы хоть вперёд пошли», – сказал на это второй. Более того, сразу по окончании игры голкипер Сёренсен на радостях поднял в воздух своего одноклубника по «Астон Вилле» шведа Маркуса Альбека. Тот, правда, поспешил уйти подальше.

Скандинавы пролезли в четвертьфинал, но на этом всё для них и закончилось. Дания был разгромлена Чехией 0:3, а Швеция проиграла в серии пенальти Нидерландам. Томассон во многом благодаря дублю в ворота шведов попал в символическую сборную Евро-2004, ведь всего на турнире он забил три гола, поразив также ворота беспомощной Болгарии.