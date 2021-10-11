Эта сборная России — худшая за 10 лет. Не ведитесь на хорошие результаты

Слово «отскок» сейчас лучше всего характеризует нашу национальную команду. Это и ключевой отскок мяча от ноги Шкриньяра, и глобально сборная чудом отскочила. Примерно, как во втором тайме на Кипре.

Хорошие результаты, но плохая игра. Тут есть пространство для интерпретаций. Часто говорят, что круто вырывать вот такие тяжёлые матчи. Это важное и чуть ли не чемпионское качество. Очень интересный подход, но я бы оценивал иначе. Сильно иначе.

Сборная России находится в тяжёлом состоянии. Во всех четырёх матчах при Карпине у наших ворот полыхало – где-то больше, где-то меньше. Соперники нанесли 61 удар, но не забили ни разу. Это уже само по себе аномалия (где-то в Вулверхэмптоне понимающе вздохнули).

На карте от InStat чёрные кружочки – удары в створ, крестики – удары мимо. Обычно ещё бывают красные кружочки (голы), но не в этом случае. Хотя бóльшая часть ударов была из штрафной. За четыре матча мы должны были пропустить в районе 5,1 мяча по статистике Opponent's xG (ожидаемые пропущенные голы). Количество моментов у своих ворот – вот реальный показатель нашей игры. А то, что соперники били мимо, – в этом нет нашей заслуги.

Здесь нужно сделать важную оговорку: сборная России играла фактически вторым составом. Если вообще взять лучших россиян, которые до сих пор играют в футбол, то каждая линия получит по топ-игроку: Акинфеев, Фернандес, Головин, Дзюба. У каждого из них своя история. И это не просто красивое выражение – реально разные ситуации, но эти футболисты сейчас не в Словении. А ведь они – как раз те люди, которые делают разницу. Игроков такого уровня у Карпина просто нет.

С этими четырьмя футболистами команда была бы значительно сильнее, но дотягивала бы до уровня ЧМ-2022? Просто напомню, что туда попадут 13 команд от Европы. Входим ли мы в число топ-13? Весьма похоже, что нет. На это косвенно указывает в том числе рейтинг ФИФА. Он не является абсолютным показателем силы, но в целом даёт понимание о раскладе. Так вот, Россия хоть и поднялась там после сентябрьских игр (обошли в том числе Словакию), но нам всё ещё далековато до топ-13. Идём на 19-м месте.

Рейтинг ФИФА полностью.

По ощущениям, сейчас мы выглядим хуже всего за последние 10 лет. Выглядим, как лицо Фёдора Смолова. Побитые, но довольные результатами. Раньше такой футбол воспринимался жёстче, но у Карпина отличный имидж. Если предыдущего тренера нужно было держать подальше от прямого эфира, то Карпин не уходит от ответов и порой просто разносит журналистов в щепки. Он может быть хамоватым, но даже тут остаётся обаятельным. Он говорит на одном языке с простыми людьми. Не лезет в политику, не призывает голосовать за поправки, не называет свою должность государственной.



Может быть, поэтому к Карпину более лояльное отношение при такой бледной игре. Черчесова с его имиджем за такое распяли бы.