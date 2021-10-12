«После Словакии сказал игрокам — идиот только я, покажите уровень». Карпин после победы

Россия выжила в Мариборе и удержала победу, которая, благодаря осечке Хорватии, вывела нашу команду на первое место в группе. Естественно, Валерий Карпин был доволен. И результатом, и игрой – в отличие от матча в Казани. А Игорь Дивеев рассказал, что после победы все были счастливы и в раздевалке играла песня «Валера, Валера!»
Об игре
— Довольны результатом, намного больше доволен игрой. Многое получалось. Со Словакией не получалось ничего, сегодня много – и в обороне, и в прессинге, и в атаке. Намного больше доволен. Понятно, что на 100% никогда нельзя быть довольным. Но сегодня впечатления положительные. Весь первый тайм был напряжённый. Первые минутки чуть больше Словения владела мячом, но нельзя сказать, что что-то создавали. Они ничем не заканчивали. Нервно было весь матч. Словения не самая плохая сборная, мягко говоря.
О реакции на плохой матч в Казани
— В Казани была моя вина. Сегодня играли намного лучше. Это «вина» уже футболистов. Это закон. Сказал игрокам: «Идиот только я, вы в порядке. Идите и покажите свой хороший уровень». Сегодня это больше было похоже на уровень сборной России.
О том, как взял игроков на «слабо»
— Сутормина думали заменить в перерыве из-за жёлтой. Но не заменили. Мысль проскочила, но переговорили с ним, попросили быть повнимательнее.
Сам по себе гол Джикии получился нестандартным и необычным для защитника. Но мы наигрывали такой угловой. Правда, что не в таком виде будем замыкать, конечно. Почти два года Словения не пропускала с угловых. Сказал ребятам, чтобы сделали так, что пропустили. Взял их на «слабо». Аж два сегодня забили по итогу.
— Опоздал на гимн перед матчем? Ничего не произошло такого. Всегда выхожу за игроками. А скамейка в другой стороне, через поле не пустили, пришлось обходить. За воротами гимн послушал.
Хочется отдохнуть, мысли такие же — спрятаться подальше от большого количества людей. Хочется снова в горы, поляны, лес. Где народу поменьше. И где пресс-конференций нет.
Почему Чистяков, а не Осипенко вместо Дивеева? Осипенко привычнее играть в два центральных защитника, а Чистякову привычнее играть в три центральных.
О давлении Марибора-2009
— Я пытался донести вам ещё перед матчем, что этого нет. Если вы не верите… Футболисты не так устроены. Нас привозят в город «икс», привозят в гостиницу, на стадион, играем — уезжаем. Всё. Все города уже смешались.
Приятно быть на первом месте. Моя реакция на песню в раздевалке про Валеру? Эмоции радостные, но не от песни, а от победы на выезде. Все там кричали и орали.
***
В конце главный тренер поздравил Никиту Симоняна с 95-летием.
— Хочу поздравить Никиту Палыча Симоняна с 95-летием. Пусть эта победа будет для него поздравлением. От всей сборной и федерации. Желаю здоровья и долгих лет жизни. Минимум столько же!
Редакция «Чемпионата» присоединяется к поздравлениям, а сборной желает остаться на первом месте после ноябрьских матчей.
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