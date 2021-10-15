Спаллетти — единственный тренер в топ-лигах, кто ещё не терял очки в чемпионате. Как?

Единственная команда в топ-лигах, которая до сих пор ни разу не потеряла очки в чемпионате. Можно говорить о везении и удобном календаре, но промежуточное положение «Наполи» всё равно слишком впечатляет, чтобы его игнорировать. Как и разница голов 18:3. Ни одна команда в Италии, Англии, Испании, Германии и Франции не пропустила меньше с начала сезона, всего шесть забили больше. Это тем более серьёзный показатель, что в Испании сыграли на один тур больше, а во Франции – даже на два.

Первая (и самая простая) проверка удачного старта – это проверка на везение. На небольшой дистанции в низкорезультативном спорте бывает достаточно одного-двух нелогичных матчей, чтобы команду вынесло наверх или утащило вниз. Разница созданных-допущенных моментов быстро помогает вычислить такие временные аномалии. Например, так было с «Тоттенхэмом» после первых трёх туров АПЛ: команда возглавляла турнирную таблицу, но цифры свидетельствовали о том, что это просто случайность.



Дополнительный источник сомнений – матчи «Наполи» в Лиге Европы. Правда, с оговоркой, что с «Лестером» команда заслуживала большего, а со «Спартаком» осталась в меньшинстве в первом тайме, но одно очко после двух туров в любом случае настораживает. Насколько результат в Серии А релевантен игре?

По созданным-допущенным моментам «Наполи» в порядке. Statsbomb даёт следующие показатели: 13,6 ожидаемых голов, 3,9 пропущенных. Можно заметить расхождение между количеством ожидаемых забитых и реальных голов, но оно в рамках нормы, учитывая дистанцию. Здесь много личной заслуги Фабиана Руиса, который забил два гола великолепными дальними ударами в неопасных ситуациях. Ну и бросается в глаза уровень обороны: «Наполи» пока допускает меньше всего остроты у своих ворот в топ-лигах.



Что касается уровня сопротивления, здесь сложнее. Пять из семи соперников неаполитанцев – команды из нижней половины таблицы, даже из нижней трети. Таких нужно обыгрывать. Два других – мощно стартовавшая «Фиорентина» и «Ювентус», который в любом состоянии является сложным соперником по меркам внутреннего чемпионата. К этим матчам ещё вернёмся, но для начала нужно сказать, что простота календаря может быть обманчивой. Тот же «Ювентус» потерял очки с «Удинезе» и «Эмполи», лидирующий во Франции «ПСЖ» проиграл «Ренну», а лидирующая в Германии «Бавария» — «Айнтрахту» (оба клуба застряли в нижней половине таблицы). Франческо Тотти когда-то говорил, что «скудетто выигрываются в матчах с маленькими командами». Это правило не утратило актуальности. В прошлом сезоне «Интер» проиграл «Ювентусу» и «Милану» и терял очки с «Наполи», «Ромой» и «Лацио», но всё равно стал чемпионом за счёт стабильности в играх, где был фаворитом.



Итак, лидерство «Наполи» после семи матчей нельзя объяснить статистической аномалией или везением. Небольшое везение есть, но это всегда свойственно лидерам. «Наполи» в любом случае заслуживает места на самом верху. Теперь можно перейти к разбору игры.

Принципы игры и ключевые игроки

Лучано Спаллетти не изменяет себе: почти всегда использует одну и ту же схему и один и тот же состав. Это 4-3-3 со ставкой на владение и инвертированными вингерами. Вернее, инвертированный вингер один – Политано, поскольку роль Инсинье предполагает больше свободы. В начальной фазе атаки он держит бровку, но когда «Наполи» оказывается под мощным прессингом, регулярно опускается для того, чтобы разбить первую линию соперников.



Ключевой игрок для поддержания темпа владения и позиционной структуры – Фабиан. Испанец делает даже больше передач, чем центральные защитники. Но его нельзя назвать только метрономом, его роль шире, так как он сочетает контроль с креативом. Фабиан не просто делает больше всех передач, но и лидирует по продвигающим пасам, пасам в последнюю треть поля и уступает только Инсинье по пасам в штрафную. А по количеству созданных для партнёров моментов он на третьем месте в команде. И это не считая голов. Кстати, он начинал сезон не опорным, а справа в тройке, но после двух туров Спаллетти доверил ему ключевую роль в управлении игрой.

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Индивидуальные качества испанца позволяют замаскировать осторожность Спаллетти в билд-апе. «Наполи» владеет мячом больше всех в Италии, но не стесняется оставлять трёх игроков против одного нападающего. В таких случаях один латераль остаётся третьим центральным, а другой открывается выше на бровке. Если же в первой линии у соперника сразу два игрока, то и второй латераль неаполитанцев может остаться сзади. Образуется узкая трапеция 2-2, в центре её дополняет Фабиан: он редко опускается на один уровень с парой защитников, но постоянно открывается в опорной зоне. Ещё одна важная деталь при владении: на мяче латерали действуют по-разному: Ди Лоренцо больше вовлечён в розыгрыш, а Руй чаще атакует свободные зоны.



Низкий блок выглядит эффективным приёмом против такой осторожной структуры владения, но пока Спаллетти справляется с проблемой за счёт умного использования индивидуальных качеств своих игроков.

Про важность Фабиана уже сказали, но его здорово дополняет Ангисса, который продвигает мяч из глубины на дриблинге. Зелиньски тоже важен: это игрок рывка, он пользуется свободой, которую создают Фабиан и Ангисса, стягивая на себя соперников. В сумме «Наполи» получает вариативный набор инструментов для обострения даже против плотного блока.



Размеренный перекат мяча с фланга на фланг – это не самое яркое зрелище, зато помогает создавать коридоры. Обычно такой перепас тянется достаточно долго, чтобы кто-то выдернулся в несогласованный прессинг либо застрял в полупозиции из-за секундной потери концентрации. Именно в этот момент, когда оборонительная схема разбита, неаполитанцы пытаются поймать соперника вертикальным пасом. Например, в начале матча с «Кальяри» Ррахмани и Ангисса пасовали друг другу как будто в замедленной съёмке, пока Зелиньски незаметно зашёл за спину Стротману. Кевин просто не заметил его движения – и в следующую секунду Зелиньски уже показывал, куда именно делать заброс в штрафную, рванул в штрафную, догнал мяч на лицевой и прострелил на ближнюю штангу. Получился голевой пас на Осимхена.

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Осимхен для своего роста плохо играет головой и почти не бьёт с левой, но при этом остаётся разносторонним форвардом, который приносит пользу в разных типах атак. Он здорово врывается под передачи с флангов и находит слепую зону защитников, продавливает на скорости, но и в игре спиной к воротам тоже хорош. Лукаку в прошлом сделал сочетание этих качеств своим личным брендом и стал ключевым игроком в системе Антонио Конте – Осимхен пока не настолько ярок, но прогрессирует в том же стиле. И пока оправдывает € 70 млн, которые клуб за него отдал (частично игроками).

Эта способность форварда даёт команде дополнительный вариант выхода из-под прессинга. Осимхен открывается в коридоре спиной к воротам, укрывает мяч корпусом и либо ждёт подключения партнёров, либо сам разворачивается и идёт к воротам. Так он заработал пенальти с «Кальяри»: получил пас низом между линиями, развернулся и протащил мяч в штрафную, причём всё это время на нём висел Годин, который сначала пытался оттеснить форварда корпусом, потом позволил развернуться, упустил на рывке и в итоге опоздал с подкатом.

Спаллетти отлично использует лучшие качества своих игроков. Благодаря этому он маскирует стерильность осторожного владения и получает приятный бонус: понижается риск нарваться на контратаку.



Ещё одна из причин, по которым «Наполи» пропустил всего три гола в семи турах – качественный контрпрессинг. При потере, в том числе в последней трети поля, неаполитанцы создают эффективную первую волну отбора. Редко возвращают мяч (это не главная задача), но мешают быстро начать атаку и выигрывают время, чтобы достаточное количество игроков успело вернуться. При этом высокий прессинг вызывает вопросы: он достаточно разбитый, чтобы сильный клуб мог наказать. Например, «Ювентус» регулярно выходил через пас (особенно в первом тайме) и мог рассчитывать на большее, если бы лучше действовал у чужой штрафной. С другой стороны, «Наполи» и не стремится высоко прессинговать на системе, легко откатываясь в средний блок.

Чего ждать дальше

«Наполи» действительно впечатляет: Спаллетти удалось подчеркнуть сильные стороны игроков и добиться синергии. Он не стал полностью отказываться от стиля Дженнаро Гаттузо, и это логично: тот провёл неплохой сезон и только по собственной вине в последнем туре пролетел мимо Лиги чемпионов. Но в рамках того же стиля Спаллетти за счёт более продуманной организации владения добился более надёжной игры в защите.

Если искать недостатки, то, пожалуй, они будут продолжением достоинств. Зависимая от индивидуальных качеств игроков команда очень зависит от их формы. Например, от Осимхена, его травма в прошлом сезоне сильно сказалась на результатах. Или от Фабиана, часть его функций может выполнять Демме, часть – Лоботка, но никто не будет так эффективен сразу во всём. Важно, что и сам Спаллетти применяет ротацию больше по необходимости, чем по склонности. Но ему придётся обходиться без Осимхена и Кулибали во время Кубка Африки, который пройдёт зимой.



Главный повод для опасений – стандартный для Спаллетти зимний спад. Он точно будет, вопрос лишь в том, как долго продлится. Например, в первый сезон в «Интере» серия из 15 матчей в Серии А без поражений на старте сезона сменилась серией из восьми матчей без побед. А во второй сезон, подойдя к ноябрю с серией из семи побед в чемпионате подряд (как сейчас), он затем выиграл только в четырёх турах из 11. В обоих случаях это выключало команду из борьбы за скудетто. Правда, в «Наполи» Лучано, кроме своих постоянных ассистентов, Марко Доменикини и Даниэле Бальдини, работает с Франческо Синатти – тренером по физподготовке, который провёл в «Наполи» несколько лет.



Понятно, что «Наполи» — очевидный претендент на место в четвёрке (даже в турбулентном сезоне с Гаттузо команде просто не повезло с пятым местом), но интереснее вопрос с борьбой за чемпионство. Сам Спаллетти избегает этой темы, но понятно, что на фоне ухода Конте и Лукаку из «Интера» и общей турбулентности «Ювентуса» это шанс. Если не выиграть чемпионат, то хотя бы устроить эмоциональную гонку. С «Ромой» он занимал второе место четыре раза. Насколько это реально повторить – а может, и добиться ещё большего – станет понятно уже скоро.



Пока понятно, что Спаллетти удалось построить команду, всерьёз претендующую на чемпионство. Удастся ли её сохранить зимой? Скорее всего, глубина и длительность спада в декабре-январе и определит успешность сезона.