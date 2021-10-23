Между «Ливерпулем» и «МЮ» не было переходов 57 лет. Последний трансфер обернулся провалом

Поединки между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» (или дерби М-62) – ярчайшее противостояние английского футбола из-за искренней обоюдной ненависти. «Я презираю «Ливерпуль», ненавижу людей, которые хоть как-то с ним связаны», – рассказывал Гари Невилл, который носил футболку «Ман Юнайтед» 19 лет.

Такое же настроение и у болельщиков. В 1986-м фанаты «Ливерпуля» швырнули кирпич в автобус «Юнайтед», а когда футболисты начали выходить, в их сторону распылили аммиак.

И таких историй куча:

В 1996 году болельщик «Ливерпуля» плюнул в Эрика Кантона и попытался ударить Алекса Фергюсона.

В 2006-м поклонники «Ливерпуля» набросились на машину скорой помощи, которая перевозила получившего тяжёлый перелом ноги Алана Смита.

На «Энфилде» в дни матчей с «Юнайтед» болельщикам запрещено близко приближаться к туннелю, через который команды выходят на поле. Запрет действует после инцидента из конца 90-х. Тогда болельщик «Ливерпуля» запустил яйцо в Алекса Фергюсона.

Рон Аткинсон, который тренировал «Ман Юнайтед» до сэра Алекса Фергюсона, так описывал дерби: «Это было хуже, чем Вьетнам».

«Ливерпуль» доминировал во второй половине прошлого века, но Алекс Фергюсон изменил расклад. «Мой самый большой вызов состоит в том, чтобы сбросить «Ливерпуль» с их грёбаного насеста! Можете прямо так и напечатать!» – заявлял молодой Алекс Фергюсон на старте карьеры в «Юнайтед». Эта реплика с новой силой разожгла конфликт.

Принципиальность дерби подчёркивает и тот факт, что между клубами не было прямых трансферов с 1964-го. Фил Чизналл вряд ли мог подумать, что станет девятым и последним: «Тогда об этом писали просто как о переходе футболиста из одной команды в другую. Ничего более». «Ливерпуль» выписал чек на £ 25 тыс.

Фил Чизналл родился в Манчестере. В академию «Ман Юнайтед» попал в апреле 1958-го, спустя два месяца после авиакатастрофы в Мюнхене. На старте карьеры у Чизналла уже были проблемы со здоровьем: ещё в молодёжке он серьёзно повредил колено и чуть не закончил с футболом.

За основу он дебютировал в конце 1961-го в чемпионате в матче с «Эвертоном», а первый гол закатил 10 февраля 1962-го в дерби с «Ман Сити». Самоотдача и упорство впечатлили тренерский штаб «МЮ» настолько, что Филу вручили восьмой номер. Плюс в том же сезоне он получил приглашение в сборную Англии до 23 лет, где о нём были такого мнения: «Вероятно, Фил Чизналл – лучший распасовщик в стране. Он невероятен на мяче». Несмотря на комплименты, футболку сборной он надел только однажды.

История Чизналла на «Олд Траффорд» закончилась с приходом Грэма Мура из «Челси» в 1963-м. При нём Чизналл выпал из основы и покинул «МЮ» ради игровой практики. K тому же тогда им интересовался «Ливерпуль».

«Никакого давления на меня не было, я хорошо обдумал переход. Мне было всего 22, поэтому решил двигаться дальше. Я считал, что попаду в «Ливерпуль» и моя карьера вернётся на прежний уровень», – объяснял свой выбор Чизналл.

За три года в основе «Ман Юнайтед» он наскрёб 47 матчей и 10 голов.

В «Ливерпуле» Чизналл дебютировал в первом туре чемпионата в матче с «Арсеналом». После Фила зачехлили в запас, откуда он выкарабкался только на финальные четыре тура. В одной из этих встреч он забил первый гол, поразив ворота «Челси» (2:0).

Фил Чизналл провалился в «Ливерпуле»: за три года провёл всего девять игр за основу во всех соревнованиях (шесть в чемпионате) и отличился дважды. В последнем сезоне он играл исключительно за резерв, где забил 16 мячей. «Возможно, я недостаточно агрессивен, – размышлял Фил. – Я смотрел на футбол как на развлечение и способ заработка денег, а не на что-то большее, что важнее жизни и смерти».

В 1967-м Чизналл опустился в «Саутенд Юнайтед» из четвёртого дивизиона, за который сыграл 160 матчей и забил 31 гол. А затем продолжил падение в «Стокпорт Каунти», где в 1972 году и завершил карьеру в возрасте 29 лет из-за хронических проблем с коленом.

В 2007 году в интервью газете The Guardian Фил вспоминал: «Я счастлив, что представлял оба этих великих клуба из двух великих городов, и мне было очень приятно играть за них. Когда я переходил в «Ливерпуль», ещё не было такого накала между ними и «Юнайтед», какой существует сейчас».

После завершения карьеры Чизналл работал администратором в двух манчестерских букмекерских конторах, а затем устроился оператором в местную пекарню. В 2014-м он пережил инсульт и почти перестал разговаривать, передвигался только в инвалидной коляске. Фил Чизналл ушёл из жизни 4 марта 2021-го в возрасте 78 лет.

Железный занавес между клубами мог рухнуть в 2007-м: Габриэль Хайнце задумался о трансфере из «МЮ» в «Ливерпуль». Но Алекс Фергюсон пресёк это: «Я могу вас заверить, что «Ливерпуль» не получит Габриэля». Тем же летом Хайнце отправился в мадридский «Реал».

Несколько игроков всё же смогли поиграть за оба клуба после Фила Чизналла благодаря транзитным переходам: Пол Инс (выступал за «Интер»), Питер Бёрдсли («Ванкувер Уайткэпс» и «Ньюкасл Юнайтед») и Майкл Оуэн («Реал Мадрид», «Ньюкасл Юнайтед»).