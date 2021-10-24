Куман не предложил ничего, кроме прессинга. После первого гола «Реалу» было удобно играть

«Барселона» подошла к «класико» с двумя победами подряд, но без стабильности в игре. В то же время «Реал» накануне разгромил «Шахтёр» за счёт выдающейся индивидуальной игры, но в целом тоже не выглядит цельно. Можно было предположить, что две проблемные команды выяснят, у какой больше качеств.

Фото: Eric Alonso/Getty Images

Рональд Куман сделал две замены по сравнению с матчем с «Динамо» в Лиге чемпионов: Лангле остался в запасе, а с первых минут в паре с Пике появился Гарсия, ну и Фати вышел в атаке вместо Люка де Йонга. Ещё одна важная деталь: Дест снова вышел на правом фланге атаки. Куман уже выпускал его там в паре матчей, и эксперимент выглядел удачно. К тому же, это снижает риск: Дест имеет достаточно оборонительных навыков, чтобы отрабатывать по левому защитнику соперника до собственной штрафной, а против связки Винисиус-Менди это особенно важно.

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Карло Анчелотти повторил состав, который разгромил «Шахтёр» в Лиге чемпионов. Поэтому в полузащите снова оказалась каноническая тройка, которую в нынешнем сезоне редко удавалось увидеть. Но Кроос восстановился от травмы паха и готов играть каждые три дня. Так же стоит отметить Менди: он тоже пропустил значительную часть старта сезона. Итоговый состав – почти сильнейший, разве что за исключением Азара.

Главное оружие «Барселоны» с первых минут – качественный высокий прессинг. Тройка в атаке разбирала трёх из четырех защитников персонально. Только защитник на дальнем фланге оставался свободен, но при передаче на него хозяева успевали перестроиться. Бускетс, Гави и де Йонг тоже разбирали полузащитников. Настолько высокая позиция команды помогала и при потерях: в зоне мяча оказывалось достаточно игроков для быстрой волны контрпрессинга.

Наконец, последнее оружие Кумана – тактические фолы. Если был риск, что «Реал» пройдёт прессинг, либо если контрпрессинг не срабатывал, следовало как можно более быстрое нарушение правил. К середине тайма у «Барселоны» набралось восемь фолов (против трёх у «Реала») – не аномальное количество, но очень много. Семь из них – на чужой половине поля.

«Реал» прессинговал намного менее догматично, чередуя прессинг «каждый с каждым» с отрезками в среднем блоке, когда впереди оставался один Бензема. Важным фактором для характера игры оказалась прессингоустойчивость гостей. Даже под прессингом они не отдали мяч (50% по итогам первого тайма) и стремились разыгрывать комбинации, манипулируя прессингом игроков «Барселоны». Когда те слишком разбивали схему, следовал заброс на фланг в зону Родриго или Винисиуса.

Фото: David Ramos/Getty Images

На 21-й минуте Винисиус показал, почему на его фланге стоит оставлять лишнего игрока – и почему даже двоих может не хватить. Получив мяч на бровке, он финтом ушёл и от Мингесы, и от Деста и вбежал в штрафную, где столкнулся с Альбой. Это не пенальти, но всё равно очень тревожный эпизод: хозяева не провалились позиционно и сохранили оборонительную схему, но всё равно допустили острый момент, вдвоём не сдержав Винисиуса.

Собственный первый голевой момент «Барселона» придумала, воспользовавшись эпизодом с высоким прессингом «Реала». Семь игроков гостей расположились на чужой половине поля, играя персонально, поэтому в защите тройка «Барселоны» осталась против трёх соперников. Довести мяч до группы атаки казалось трудной задачей, но тер Стеген внезапно не стал разыгрывать, а нашёл Депая грандиозным ударом от ворот. Точный пас на 60 метров – и атака три в три, которую обязан был завершать Дест.

Характерно, что этот эпизод был не единичным. Через несколько минут тер Стеген снова разводил мяч от ворот, игроки «Реала» выстроились в той же прессинг-схеме, и тер Стеген точно так же преодолел несколько линий точным пасом на чужую половину поля. Васкесу пришлось фолить, чтобы избежать повторения опасной атаки.

Через полчаса случился редкий эпизод, когда «Барселона» не сумела накрыть соперников контрпрессингом после потери и не остановила контратаку фолом. Это привело к тому, что «Реал» разбежался в контратаку и открыл счёт.

В голевом эпизоде великолепно сыграл Алаба: сначала он прочитал эпизод и выдвинулся на Мемфиса, потом отобрал у него мяч и отдал на Винисиуса, а потом увидел коридор впереди (Мингеса застрял – как раз с Винисиусом) и рванул в этот коридор. Получил пас перед штрафной и классно пробил в дальний угол. Впечатляющий удар, но последовательность действий, которая к нему привела – ещё важнее. Персональные ориентировки «Барселоны» не сработали против настолько смелого и эффективного подключения центрального защитника. Ну, Или говоря проще, Депай не стал отрабатывать за своим игроком после потери.

«Барселона» ответила опасным ударом Пике после углового, но закончила тайм, уступая в счёте. Не совсем логичный итог тайма: команды создали по одному моменту, но у «Барселоны» было больше неплохих подходов и лучше удавалось контролировать соперника.

Тем не менее в перерыве Куман сделал атакующую замену. Коутиньо появился вместо Мингесы: Дест перешёл на фланг защиты, а Коутиньо вышел в атаку. Он действовал между линиями в схеме 4-2-3-1, а Гави закрывал правый фланг.

Смена схемы поляризовала игру: давление «Барселоны» стало сильнее, но и быстрые атаки мадридцев – опаснее. Забросы за спину Десту на Винисиуса по такой игре были источником постоянной угрозы.

Второй тайм получился немного дворовым: обе команды быстро проходили центр поля и проводили вертикальные атаки на пространстве. Этот стиль был на руку гостям. «Реалу» комфортно в хаотичной игре, а Бензема и Винисиус – короли эпизодов. Поэтому после перерыва мадридцы имели преимущество, которое отражает статистика: пять ударов из штрафной (против четырёх) и два явных голевых момента по данным Opta (против одного). Разница невелика, но она в пользу Мадрида, хотя в первом тайме «Барселона» выглядела более цельно.

Очередная порция замен Кумана также не исправила ситуацию. Уход Фати, видимо, связана с тем, что он ещё не может играть весь матч, но Роберто вместо Френки де Йонга – это было странно. Последней заменой Куман выпустил Люка де Йонга вместо Гави, окончательно разбив команду. Замены Анчелотти были логичнее. Вальверде вместо Родриго и Асенсио вместо Винисиуса – это по позиции, а затем Карвахаль вынужденно заменил Вальверде из-за травмы.

Бускетс, Пике и Гарсия оставались сзади и распределяли мячи на фланги (либо забрасывали), Дест и Альба по факту играли вингеров, а не крайних защитников, а Депай, Коутиньо, де Йонг, Роберто и Агуэро насыщали штрафную. В добавленное время в группу атаки перешёл и Пике.

Стиль «все в атаку и грузить» в прошлом уже подводил Кумана в класико, год назад это привело к провальной концовке. Что-то подобное случилось и сейчас.

«Реал» в очередной раз убежал в контратаку, тер Стеген вытащил удар Асенсио, но ни он, ни Гарсия не справились с добиванием Васкеса. Логичное следствие настолько рискованной и при этом безыдейной игры.

Гол Агуэро на последних секундах уже не отражал ход матча и родился из стечения обстоятельств: на фоне прострела Деста Алаба потерял равновесие и упал, поэтому никто не мешал Агуэро расстреливать ворота.

По итогам второго тайма победа «Реала» выглядит абсолютно закономерной. Анчелотти лучше управлял игрой, а «Реал» лучше смотрелся в хаотичной игре на встречных курсах после перерыва. В то же время Куман опять показал странный матч-менеджмент и сделал команду хуже. Его можно похвалить за качественный прессинг в первом тайме, но ничего больше у «Барселоны» не было. Этого слишком мало. «Реалу» было удобно после первого гола, и стало ещё удобнее, когда Куман поменял стиль игры.