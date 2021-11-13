Где сейчас футболисты сборной Хорватии, игравшие с Россией на ЧМ-2018

На чемпионате мира в России сборная Хорватия сотворила невозможное, дойдя до финала. По пути к решающему матчу с Францией хорваты обыграли Нигерию (2:0), Аргентину (3:0), Исландию (2:1), Данию (1:1, по пенальти 3:2), Россию (2:2, по пенальти 4:3) и Англию (2:1). Именно команда Станислава Черчесова создала больше всего проблем «шашечным», заставив их отбегать 240 минут за шесть дней. Рассказываем, где сейчас хорватские футболисты, выходившие на четвертьфинал с Россией.

Даниэль Субашич, вратарь

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

36-летний голкипер сыграл важную роль во встрече 1/8 финала с Данией, отразив три пенальти в послематчевой серии. Кроме того, Субашич потащил одиннадцатиметровый удар от Фёдора Смолова в четвертьфинале. Несмотря на заслуги, хорват не стал лучшим вратарём ЧМ-2018, проиграв награду Тибо Куртуа.

Через месяц после окончания турнира Субашич объявил о завершении карьеры в сборной, а в сентябре 2021-го вернулся на родину в «Хайдук». До возвращения в Хорватию Даниэль больше года находился без клуба.



Шиме Врсалько, защитник



На ЧМ-2018 Врсалько провёл все матчи, кроме встречи с Исландией. В полуфинале с Англией защитник отметился голевой передачей. После чемпионата мира Шиме уехал в аренду в «Интер», но через сезон вернулся в «Атлетико», где выступает до сих пор. Кстати, из сборной не ушёл – сыграл на Евро-2020 и в квалификации ЧМ-2022.



Деян Ловрен, защитник



Ловрен принял участие во всех встречах ЧМ-2018. После турнира выиграл Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля», стал победителем Суперкубка УЕФА и чемпионом Англии. В июле 2020 года Деян перешёл в «Зенит» и за год поднял над головой три трофея, став чемпионом и дважды обладателем Суперкубка страны.

Иван Стринич, защитник



После чемпионата мира в августе воспитанник «Хайдука» вынужденно приостановил карьеру из-за проблем с сердцем. Врачи диагностировали у хорвата начальную гипертрофию сердечной мышцы во время медосмотра. В августе 2019-го «Милан» расторг контракт со Стриничем, после чего защитник завершил карьеру.

Ведран Чорлука, защитник



Чорлука сыграл только один полный матч и в трёх выходил на замену. После чемпионата мира защитник завершил карьеру в сборной, а затем дважды взял Кубок России и выиграл Суперкубок с «Локомотивом». Сейчас Ведран работает в тренерском штабе хорватов у Златко Далича.

Домагой Вида, защитник

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Вида сыграл шесть матчей из семи на чемпионате мира, забил России в четвертьфинале и отдал результативную передачу в финале. С января 2018-го защитник выступает за «Бешикташ» и в сезоне-2020/2021 выиграл чемпионат и Кубок Турции.



Иван Ракитич, полузащитник

Один из лидеров Хорватии на ЧМ-2018 забил Аргентине и сыграл все матчи. Вернувшись с турнира, Ракитич стал четырёхкратным чемпионом Испании и выиграл второй Суперкубок страны, а в сентябре 2020-го ушёл из «Барселоны» в «Севилью». В это же время Иван завершил карьеру в сборной.



Иван Перишич, полузащитник



Перишич феноменально провёл ЧМ-2018: забил победный гол Исландии, огорчил забитым мячом и голевой передачей в полуфинале англичан и отличился в финале с Францией. Через год после чемпионата мира полузащитник отправился в аренду в «Баварию»: стал чемпионом страны и победителем Лиги чемпионов, взял Кубок Германии. Вернувшись в «Интер», Перишич наконец-то выиграл чемпионат Италии – спустя пять лет после перехода.



Лука Модрич, полузащитник



Капитан сборной Хорватии забил в первых двух матчах на ЧМ-2018 – в ворота Нигерии и Аргентины, а с Россией отметился голевой передачей. Кроме того, на счету Луки два забитых послематчевых пенальти с Данией и Россией. Модрича признали лучшим игроком того чемпионата мира. После турнира полузащитник выиграл чемпионат и Суперкубок Испании с «Реалом», сыграл на Евро-2020 (отметился голом и ассистом) и собирается повезти сборную в Катар.

Марсело Брозович, полузащитник

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Опорник «Интера» отдал голевую в игре с Аргентиной и забил послематчевый пенальти с Россией. После чемпионата мира Брозович не ушёл из сборной – играет до сих пор. А с миланским клубом в прошлом сезоне выиграл чемпионат.



Йосип Пиварич, защитник



Воспитанник загребского «Динамо» сыграл и отдал голевую передачу с Исландией и появлялся на поле в матчах с Данией, Россией и Англией. В финале хорват запомнился тем, что не пожал руку на награждении Владимиру Путину, прошёл мимо него. В 2020 году Пиварич по истечении контракта с киевским «Динамо» вернулся в Хорватию – в загребский «Локомотив».



Матео Ковачич, полузащитник



Ковачич сыграл во всех матчах группового этапа, в 1/8 финала и четвертьфинале. Матео отличился голевой передачей с Аргентиной, а с Россией не забил послематчевый пенальти. После турнира Матео стал игроком «Челси», с которым выиграл Лигу Европы, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Марио Манджукич, нападающий



Форвард забил три гола на ЧМ-2018: в ворота Дании, Англии и Франции. Кроме того, Манджукич записал на свой счёт голевую передачу с Россией. После чемпионата нападающий завершил карьеру в сборной. В 2020-м перешёл в «Аль-Духаиль», но через полгода уехал из Катара. Потом едва не оказался в «Локомотиве», а в январе этого года Манджукич подписал контракт на шесть месяцев с «Миланом», после чего завершил игровую карьеру.

Нападающий: Андрей Крамарич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Крамарич забил один гол в семи играх – сравнял счёт в матче с Россией. Нападающий так и продолжает выступать за «Хоффенхайм» и в ближайшее время должен забить 100-й мяч за клуб. Сейчас у него 98 голов в 194 матчах.



Нападающий: Анте Ребич



С 2018 года автор гола в игре с Аргентиной забил всего один мяч за сборную: у Ребича 14-матчевая засуха. Он выбывал из-за травм, а после Евро-2020 не вызывается в национальную команду из-за конфликта с Даличем. В сентябре 2019-го Анте перешёл в «Милан», где демонстрирует лучшие бомбардирские качества – забил 25 голов и отдал 12 голевых в 73 матчах. Этого от него ждали и в сборной.



Главный тренер: Златко Далич



У хорватского специалиста ничего не поменялось: как возглавлял сборную, так и возглавляет. Разве что критиковать его стали чаще. Летом прошлого года Далич продлил контракт с национальной командой до завершения ЧМ-2022. Предыдущее соглашение было рассчитано до 31 июля 2020-го.