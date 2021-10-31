Дзюба стал важнее сборной и «Зенита». Но это вредит всем

Вы тоже заметили, что каждое крупное событие в российском футболе давно воспринимается через фамилию Дзюба?

«Зенит» плохо играет? Виноват Дзюба.



В сборной нет Дзюбы? Значит, прочитаете кучу ответов Карпина по этой теме.



Новый рекорд в «Зените»? Снова Дзюба.



Не самые очевидные слова в камеру после гола «Динамо»? Кто бы это мог быть? Вы знаете сами.

Дзюба везде. Его тег – один из самых популярных на странице футбола любого сайта. Про него читают, пишут комменты, оскорбляют, защищают, но он вызывает реакцию. Именно поэтому о нём спрашивают тренеров, менеджеров, экспертов и остальных. Артём в любом случае у центре внимания.



Но в последнее время это ему никак не помогает. И культ Дзюбы конкретно самому Артёму в футбольном плане несёт больше вреда, чем пользы.

Начнём с «Зенита». С сентября команда играет в одного форварда, поэтому Дзюба и Азмун меняют друг друга в зависимости от соперника. Но ощущение, что Сердар в любом случае в приоритете. Бесспорно Артём много сделал, чтобы вернуть форму после провального Евро-2020, и сейчас он действительно хорош. Но по разнообразию возможностей уступает иранцу. Его неочевидная реплика после гола «Динамо», направленная Семаку, вновь подчеркнула его особый статус. Уверен, ни один другой футболист так не обратился бы к тренеру. Но Артём сам чувствует, что ему за это ничего не будет. Ни штрафа, ни перевода в «Зенит»-2, но не будет и места в старте.

Всё дело в том, что нынешний Семак – это не тот человек, который вернулся в Петербург в 2018-м и со всеми искал компромиссы. Сейчас это достаточно независимый тренер, пользующийся поддержкой Алексея Миллера в не меньшей степени, чем сам Артём. А для внутренних теневых игр он и вовсе более значимая фигура для клуба. Три чемпионства подряд – такого не было ни с кем другим.



Семак отлично понимает: никто в руководстве не осудит его за Дзюбу на скамейке. В клубе верят, что тренер делает всё правильно. И Артём не один раз может похвастаться дружбой с Миллером. Для нынешнего Семака – это ничего не значит.

Примерно то же самое со сборной России и Карпиным. Если в самом начале он очень корректно высказывался о возможном вызове Артёма, говорил, что играть будут сильнейшие, то после серии удачных результатов уверенность Валерия в себе укрепилась. Ему не нужен Дзюба в сборной. Не нужен игрок, который может взорвать обстановку одной репликой. Ведь Артём продолжает в головах многих ассоциироваться с футболом в целом. Но в нынешней ситуации Карпин нужен стране куда больше Артёма. Поэтому он спокойно отвечает, что решение о невызове принято тренерским штабом. И без всяких дополнительных разъяснений.



Влияние Дзюбы при нынешней конфигурации тренеров распространяется только на медиа. Оно остаётся большим, но уже не определяющим. В «Зените» он игрок ротации, в сборной его вообще нет.



Конечно, это плохо. В первую очередь для национальной команды, где проблемы с форвардами. Но ситуация необратима. И с этим придётся жить.