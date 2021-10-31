«Он создал клубу хорошую карму». Три года назад погиб владелец «Лестера»

Три года назад после матча «Лестера» с «Вест Хэмом» с поля стадиона «Кинг Пауэр Стэдиум» взлетел вертолёт и спустя несколько секунд упал рядом с ареной.

«Он только успел перелететь через трибуну, как начал вращаться по спирали и падать», – приводил слова очевидца Mirror.



«Один из полицейских побежал к вертолёту, другой ринулся следом за ним с огнетушителем, – рассказывал свидетель трагедии The Telegraph. – Первый попытался выбить стекло вертолёта, но началось возгорание, а затем прогремел взрыв. Полицейские пытались погасить пламя. Они очень быстро среагировали».

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Вертолёт полностью сгорел.



Пилоты Эрик Шваффер и Изабела Роза Леховиц, бизнесмены Нурсара Сукнамаи и Кавепорн Пунпаре, а также владелец клуба Вичай Шриваддханапрабха погибли.

Недельный траур и поездка команды в Таиланд на похороны

У вертолёта возникли проблемы в хвостовой части – борт поднялся на 60 метров, загорелся уже в воздухе и рухнул. В этой катастрофе нереально было выжить.



Первое заявление «Лестера» было абстрактным: «Мы помогаем полиции и экстренным службам. Клуб выступит с подробным заявлением, как только появится дополнительная информация». После пресс-служба «лис» замолчала на 25 часов.



Клуб отменил тренировку и попросил перенести кубковый матч с «Саутгемптоном». Город погрузился в траур: к стадиону нескончаемым потоком двигались люди с цветами, атрибутикой, статуэтками Будды и литрами слёз, которые сложно было сдержать. К стихийно созданному мемориалу стягивались болельщики из других клубов. «Разделённые цветами, объединённые горем», — на оранжевой футболке написал один из фанатов «Вулверхэмптона». «Лестер» молчал, но всем всё было ясно: Вичай улетал на вертолёте после каждого матча.



Наконец клуб выступил с заявлением: «Мир потерял великого человека. Человека необычайной доброты и щедрости. «Лестер» под его руководством был семьёй, которую он сам очень любил».



Каспер Шмейхель написал трогательное письмо погибшему владельцу: «Я никогда не встречал такого человека, как вы – который бы столько работал, был настолько увлечённым, терпеливым, добрым и щедрым. У вас было время для каждого – независимо от того, кто он. Я всегда буду восхищаться вами как лидером, отцом и человеком».

Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

Команда в полном составе отправилась в Таиланд на кремацию, а после у стадиона посетила церемонию прощания, на которой были и буддистские монахи.

Для «Лестера» владелец значил многое. Он был крутым: верил в карму, делал подарки болельщикам

Когда Шриваддханапрабха в 2010 году купил «Лестер», Милан Мандарич — предыдущий владелец — сказал: «Сегодня великий день для клуба. Наши владельцы – фантастические люди с невероятными амбициями на будущее. У них отличный характер, и с ними «Лестер» обязательно достигнет успехов».

Вичай Шриваддханапрабха входил в пятёрку самых богатых людей Таиланда – в 2018-м году его состояние оценивалось в $ 5,2 млрд. Он разбогател на магазинах беспошлинной торговли King Power – первая точка была открыта в 1989 году. Сеть разрослась и со временем появилась в крупнейшем аэропорту Бангкока. В 2010-м компания подписала контракт с «Лестером» на титульное спонсорство, а спустя несколько месяцев тайский бизнесмен купил клуб.

Так и произошло: команда вышла в АПЛ, а спустя сезон взяла чемпионство. У Шриваддханапрабха была идея приобрести клуб из низших дивизионов, потому что это сложнее и интереснее: надо продумывать стратегию, вкладываться и самостоятельно поднимать команду. Таец активно продвигал «Лестер» на азиатском рынке, а ещё сделал ставку не на дорогущие трансферы, а на точечный подбор игроков и сотрудников и работу над сплочённостью коллектива.



Вичай переживал за всё, что происходило в клубе, и много молился за игроков. Таец был глубоко верующим человеком и убеждённым, что всё зависит от кармы. Перед важными матчами игроков благословляли буддистские монахи, а сам владелец дарил футболистам амулеты.



«Когда «Лестер» был в зоне вылета из Премьер-лиги, Вичай сказал мне, что им не хватает удачи», — рассказывал монах Фра Промманкалачан. «Поэтому он начал создавать хорошую карму – строил храмы, поддерживал монахов, как в стране, так и за её пределами. И он добился успеха».

Шриваддханапрабха много и часто жертвовал: после победы «Лестера» в АПЛ он направил £ 2 млн Leicester Hospitals Charity, ещё £ 1 млн – местному университету на исследования. Болельщикам тоже доставались подарки: по разным поводам владелец дарил пиво и пончики. Таким образом, семья Шриваддханапрабха благодарила город, который «их принял».

Клуб унаследовал его сын. Он продолжает дело отца: открыл мощную базу, планирует модернизировать стадион

Бизнес King Power и клуб унаследовал младший сын Айаватт – ему достались 55% акций «Лестера» (15% у матери, оставшиеся 30% распределены между тремя детьми в равных долях).

Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

Прошедшим летом он открыл новую базу клуба, которая впечатляет своими масштабами и инновационностью. Крытый манеж, 21 игровое покрытие, в том числе – 14 полноразмерных полей, собственный номерной фонд, сад, где выращиваются овощи и травы для готовки, озеро для рыбной ловли, камеры-пауки над газонами для записи каждой тренировки – в сооружение вложили всё для комфорта игроков и персонала.

Но семья Шриваддханапрабха занимается не только клубом – они ещё вкладываются и в город. На этой неделе «Лестер» подтвердил, что обратился в городской совет за одобрением плана по реорганизации пространства вокруг стадиона и расширению самой арены. Клуб хочет построить новый отель на 220 номеров, бизнес-центр, фан-шоп, арену для мероприятий, крытый многоэтажный паркинг и квартиры на территории, а вместимость увеличить на 8000.

Планируется, что расширение позволит создать дополнительную тысячу рабочих мест, что важно для города.

После того как Айаватт праздновал вместе с игроками победу в Кубке Англии, Рио Фердинанд сказал: «Есть клубы, которыми владеют люди, вкладывающие деньги, но стоящие за кулисами. А он – там. Всегда».



И это – очень важно.