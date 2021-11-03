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«Ювентус» — «Зенит» — 4:2, 2 ноября 2021: «Зенит» снова проиграл в Лиге чемпионов, анализ игры Клаудиньо

Провал Клаудиньо в Турине. На фоне ЛЧ новичок «Зенита» оказался не таким уж и волшебным
Михаил Гончаров
Анализ игры Клаудиньо
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Бразилец покорил сердца многих болельщиков яркой игрой в РПЛ, но в Турине стал одним из главных виновников поражения.

«Зенит» без каких-либо шансов проиграл в Турине «Ювентусу», тем самым в очередной раз продемонстрировав разницу между собой и представителями ведущих лиг Европы. Можно вспоминать про «несправедливо перебитый» пенальти, хотя лучше просто признаться, что команда Семака провела пусть не совсем провальную, но всё же слабую игру: допустила уйму моментов в обороне, позволила себя задавить в ключевых отрезках матча.

Сейчас вновь хочется поговорить о вечном: «Зениту» мучительно тяжело даются поступательные движения вперёд. Клуб давным-давно выше всех в России (и следить за вознёй в РПЛ даже скучно), ему пора покорять новые вершины, приближаться при своих возможностях к европейским грандам, но из года в год наблюдаются проблемы ещё на стадии подготовки к турниру.

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Перед новым еврокубковым сезоном «Зенит» совершил два трансфера: вратарскую линию пополнил опытный Крицюк, а атакующую – бразильский сборник Клаудиньо. О втором, самом статусном приобретении, хочется поговорить подробнее: оно должно было не просто помочь разнообразить игру команды, а вывести её на новый уровень. В РПЛ мы неоднократно видели, насколько неординарным, техничным и элегантным бывает Клаудиньо, но, повторю, критерии оценки приобретения в истории с «Зенитом» очень высоки. Успешность этого трансфера не может оцениваться после матчей с «Уфой» или даже «Спартаком», внутри РПЛ клуб и так гораздо сильнее всех. Требовалось гарантированное качество в Лиге чемпионов.

Пока есть ощущение, что «Зенит» этого качества недополучил. В Турине команда Семака, само собой, проиграла не из-за одного Клаудиньо, но бразилец тоже внёс ощутимый вклад в поражение. Он просто растерялся и потерялся на поле, сразу же перестал быть смелым и ярким, а потом ещё и проявил непозволительную ненадёжность.

1. Клаудиньо испугался плотности и начал работать в комфортных для себя зонах — а это не приводило к остроте

Первая претензия к бразильцу – невыполнение своих прямых обязанностей при построении атак. Попав в стрессовые условия, Клаудиньо почему-то перестал быть смелым: испугался плотности, отказался лезть в зоны между линиями, а начал искать комфортные для себя ситуации, где он мог бы оказаться на открытом мяче.

Схематично манёвры можно описать скриншотом ниже. Клаудиньо отдал передачу Круговому, у него появилось несколько вариантов движения.

Самый сложный – попробовать открыться в выделенную зону между линиями, тогда на него выдернется защитник, зато появится дыра в обороне – и, возможно, будет шанс найти проникающим пасом Азмуна. Самый простой – сделать несколько шагов назад, позволить тем самым защите «Ювентуса» перестроиться. А дальше уже последовала неопасная перепасовка – и потеря. Зоны так не вскрываются. Примерно в таком же стиле Клаудиньо работал и в первом тайме.

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2. Клаудиньо показал ненадёжную работу с мячом: ошибался при передачах вперёд, часто допускал потери

То есть в условиях агрессивной плотности Клаудиньо оказывался не так часто, как мог бы (исходя из своей позиции). Он многовато для себя играл на сохранение, отдавал передачи назад и поперёк. А когда пробовал сыграть вперёд, следовали потери. Всего в Турине было зафиксировано 38 передач от бразильца с точностью 71% (в РПЛ он пасует гораздо точнее), из них вперёд – 11 (точность – 27%). Wyscout насчитал Клаудиньо 15 потерь (аж 9 – на своей половине), что стало самым высоким показателем в «Зените». Даже у Азмуна потерь оказалось на треть меньше.

Ниже – карта действий и передач Клаудиньо в этой игре.

Преобладает поперечное направление, при этом при попытках сыграть вперёд наблюдаются сплошные потери. То есть плеймейкер «Зенита» мало того, что играл робко и несмело для своей позиции, так ещё и постоянно терял мяч в любой мало-мальски сложной ситуации.

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3. Клаудиньо плохо оборонялся и допустил две грубые результативные ошибки

Первый гол – разгильдяйство Клаудиньо в зоне подбора. Он видел эпизод и положение соперников, но почему-то рано начал движение в сторону от штрафной, не дожидаясь исхода борьбы. И после отскока никак не успевал среагировать на Дибалу, ведь находился в изначально проигрышной позиции. Учитывая, что Клаудиньо в подборе играл один (Вендел ушёл на розыгрыш, Барриос мешал разгоняться во второй линии «зоны»), это была роковая, просто непозволительная недоработка с его стороны.

При втором голе, возможно, случился не самый бесспорный пенальти. Но что вообще в этом эпизоде делал Клаудиньо? Он должен был изначально не бежать к сопернику после диагонали, а, увидев выдвижение Сутормина, обеспечить ему диагональную страховку. Клаудиньо же не перекрыл коридор, потом потянулся и неловко вставил ногу в единоборство, в которое вступать было уже совсем неудобно. Пенальти банально из-за неверной траектории движения.

И это далеко не всё. Клаудиньо в целом плохо оборонялся (равно как и вся команда), легко вытягивался из зоны, не гасил чужие атаки наверху, не помогал на флангах (в том числе поэтому они так легко вскрывались «Ювентусом»), терял концентрацию и плохо вёл единоборства.

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4. Клаудиньо не исполнял полумоменты

Бесспорно, Клаудиньо позволил «Зениту» стать более вариативным при выходе из-под прессинга, связал линии обороны и атаки, добавил неординарности и тонкости. Но хотелось, чтобы он также повысил исполнительность моментов, забивал бы сложные мячи (не явные моменты) и стабильно решал эпизоды матчей.

Пока в Лиге чемпионов мы получили только гол в ворота «Мальмё» из убойной позиции. С «Челси» Клаудиньо свои полумоменты не довёл до ударов из-за медлительности, с «Ювентусом» дома из хорошей позиции не забил, в Турине также две неплохие ударные попытки во втором тайме не исполнил.

Получается, ни одну из задач Клаудиньо в этой игре не решил: Азмуна передачами не снабжал, между линиями не открывался, зоны дриблингом не взрывал, в штрафную на индивидуальных действиях не входил, ударные эпизоды не исполнял. А ещё и показал недопустимую на таком уровне ненадёжность при обороне и переходных фазах.

Поэтому мы можем справедливо восторгаться Клаудиньо внутри РПЛ – когда ему дают играть на пространстве (как это делал «Спартак»), то, безусловно, он просто король. Некоторые его финты действительно вызывают вау-эффект. И, безусловно, у бразильца очень солидный потенциал – он имеет все шансы вырасти в будущем.

Только главную задачу летнего трансферного окна «Зенит» так и не решил: сегодняшний Клаудиньо не делает разницу в Лиге чемпионов, он не вывел состав на радикально другой уровень. Последние надежды — на ответный матч с «Челси».

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.

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