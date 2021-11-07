Вратаря считали проклятым, а в «Арсенале» он стал основным. Как Рамсдейлу это удалось?

Летом «Арсенал» отдал € 30 млн за Аарона Рамсдейла, за что подвергся критике фанатов, которые считали, что на нём проклятье. Три из пяти клубов, в которые переходил Рамсдейл, по итогам сезона понижались в классе. Но уже к середине сентября Рамсдейл вытеснил из основы Бернда Лено, а на прошлых выходных провёл очередной выдающийся матч. Рамсдейл не был первой кандидатурой «Арсенала» на вратарскую позицию, но на его подписании настоял лично Микель Артета.

В итоге он не ошибся: Рамсдейл стал новым героем «Эмирейтс».

Сезон-2020/2021 «Арсенал» провёл с тремя вратарями в заявке. Номинальную конкуренцию Бернду Лено составляли Рунар Рунарссон и арендованный у «Брайтона» Мэтью Райан. Фактически же Лено не дал шансов коллегам: на его счету 49 матчей за прошлый сезон, Райан сыграл в трёх, Рунарссон – в шести.

Вскоре «Арсенал» покинули Райан и Рунарссон. На замену клуб хантил Давида Райю из «Брентфорда». Его хорошо знал помощник Артеты Иньяки Канья, который ранее работал с Райя. Но «Брентфорд» отказался.

В «Арсенале» решили, что необходимо подписать вратаря с английским паспортом. Это объясняется стремлением клуба вернуться в еврокубки. По правилам УЕФА, в заявке должно быть максимум 17 игроков, которые не являются местными воспитанниками. В таких условиях иметь трёх вратарей-иностранцев – непозволительная роскошь.

Ещё два критерия – возраст вратаря и готовность ждать. После подписания Рамсдейла Артета отмечал, что такому клубу, как «Арсенал», важно иметь в составе конкуренцию из двух вратарей – опытного и перспективного. Лено – 29 лет, а Рамсдейлу – 23. Как раз всё вписывается в рамки представлений Артеты.

Вторая причина обратить внимание на возраст вратаря – прошлогодняя история с Эмилиано Мартинесом. Аргентинец ярко ворвался в основу со скамейки запасных и достойно заменил травмированного Лено. Но в свои 29 Мартинес не готов был вновь садиться на скамейку запасных и ждать шанса за спиной Лено. В «Арсенале» не хотели удерживать немотивированного вратаря, который стремился стать номером один. Рамсдейл моложе Мартинеса на шесть лет, поэтому у него есть время на ожидание.

Также людям в «Арсенале» понравилась идея иметь двух равноценных голкиперов на примере «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В «МЮ» с Давидом де Хеа конкурирует Дин Хендерсон, а в «Челси» Кепа подпирает Эдуарда Менди. Никто не хочет сталкиваться с проблемой, кем заменить основного вратаря, как это бывает у «Ливерпуля», когда травму получает Алисон.

По всем перечисленным параметрам Рамсдейл вписывался в требования «Арсенала» идеально. Но как насчёт статистических показателей? И тут цифры заставили сомневаться, что Рамсдейл в чём-то значительно превосходит Лено. Для Артеты очень важен короткий розыгрыш мяча от ворот, а также выход из-под прессинга с вовлечением вратаря. Точность пасов Рамсдейла в прошлом сезоне не впечатляет – лишь 49,1%. За тот же период у Лено — 79,8%.

Но тут стоит делать скидку на стиль игры «Шеффилд Юнайтед», в воротах которого в прошлом сезоне стоял Рамсдейл. Команда не придерживалась коротких розыгрышей, а больше полагалась на средние и длинные пасы.

У Рамсдейла было много работы в прошлом сезоне – по его воротам нанесли 205 ударов в створ, 145 из которых вратарь «Шеффилд Юнайтед» отразил. Лено отбил 84 из 117 ударов. По этому показателю в процентном соотношении один голкипер недалеко ушёл от другого – у Рамсдейла 70,7%, у Лено — 69,6%.

Скауты «Арсенала» не зацикливались на показателях Рамсдейла в прошлом сезоне. Ими проводилась оценка всех предыдущих сезонов, собирались данные и отзывы людей, которые работали с вратарём на протяжении всей его карьеры. Помимо игровых критериев, также оценивались личные качества Рамсдейла. В процесс был вовлечён лично Микель Артета, которого устроила кандидатура новичка. Позже тренер «Арсенала» объяснит, почему по ходу сезона усадил на скамейку Лено и стал чаще доверять Рамсдейлу.

Рамсдейл быстро вытеснил Лено. Как ему это удалось?

«Арсенал» начал сезон максимально ужасно – в первых трёх турах чемпионата уступил «Брентфорду», «Челси» и «Манчестер Сити» с общим счётом 0:9 и замыкал турнирную таблицу.

В следующем матче, с «Норвичем», Артета пошёл на ряд изменений, которые коснулись и вратарской позиции. Рамсдейл отыграл матч на ноль и с того момента выходил в основе во всех последующих шести матчах АПЛ. За этот период Лено достались два матча в Кубке лиги с «Уимблдоном» и «Лидсом». В них Лено не пропустил ни разу, но и Рамсдейла не сместил.

За короткий период вратарь успел проявить все те качества, которые приглянулись клубным скаутам «Арсенала» и Микелю Артете. Те отметили умение играть ногами, смелость на мяче, которую Рамсдейл демонстрировал в матчах за «Борнмут» и молодёжную сборную Англии. А ещё Рамсдейл хорош в перехвате прострелов и навесов с флангов. В прошлом сезоне на счету вратаря 88% успешных перехватов, тогда как у Лено — всего 66%.

Отдельно Артета отмечал решительность и смелость Рамсдейла, который регулярно выбрасывается на нападающих и при этом практически не совершает ошибок (три ошибки в 75 матчах чемпионата, а у Лено за 98 матчей – восемь).

Комментируя первые успехи Рамсдейла в этом сезоне, Артета отмечал не только техническую сторону его игры, но и психологию. Артета рассказывал: «Мне нравится, как он делится энергией с нашими игроками, как он управляет защитой. Его реакция на происходящее, язык тела – всё на высочайшем уровне».

Особенно ярким получился перформанс Рамсдейла во встрече с «Лестером»: восемь сейвов (личный рекорд), очередной «сухой» матч в АПЛ и приз лучшему игроку. Рамсдейл со старта сезона отразил 24 из 28 ударов в створ в чемпионате (85,7%). Несмотря на то что начинал Рамсдейл запасным, он уже успел по этому показателю стать вторым вратарём в АПЛ (лучше только у Менди из «Челси» — 89,75%).

Вратаря с такими показателями давно не было в обойме «Арсенала». Рамсдейл стал первым голкипером с сезона-2009/2010, который отыграл три дебютных матча за «Арсенал» на ноль. Такого не было со времён Войцеха Щенсного.

Уже сейчас в это сложно поверить, но подписание Рамсдейла болельщики «Арсенала» восприняли не лучшим образом.

Фото: Getty Images

От недоумения болельщиков до уважения от легендарных вратарей

Летом «Арсенал» потратил на трансферы € 165,6 млн – больше всех в Европе. Клубу досталось от прессы и болельщиков, особенно за подписание защитника Бена Уайта (€ 58,5 млн) и Рамсдейла (€ 28 млн). Особенно критика усилилась после первых результатов, когда «Арсенал» скатился на дно турнирной таблицы и за три матча пропустил девять голов.

В случае с трансфером Рамсдейла «Арсеналу» пришлось накинуть деньжат. За год до этого «Шеффилд Юнайтед» отдал за его переход € 20,5 млн и хотел отбить эту сумму. Болельщики заострили внимание на другом – «Арсенал» отдаёт деньги за вратаря, на котором висит проклятие.

Всё началось ещё в сезоне-2017/2018. Рамсдейл присоединился к «Честерфилду», который по итогам сезона вылетел из своего чемпионата. Такая же судьба настигла «Борнмут», а следом за ним и «Шеффилд Юнайтед».

Болельщики «Арсенала» клевали Рамсдейла в социальных сетях. Тому даже пришлось отключить комментарии у себя в «инстаграме».

Рамсдейл спокойно пережил этот период и не злится на болельщиков. Когда «Арсенал» забивает гол, вратарь бежит к трибуне с фанатами и празднует с ними. «Вратари зачастую празднуют взятие ворот в одиночестве. Поэтому я придумал для себя такую манеру празднования – забеги к болельщикам».

После победы над «Лестером» Рамсдейл на обычном праздновании и благодарности болельщикам не остановился. Вратарь «Арсенала» подарил свою футболку юному фанату.

Теперь у болельщиков «Арсенала» нет поводов сомневаться в Рамсдейле. Их изначально не было у Дэвида Симэна, который провёл в клубе 13 лет карьеры. «Я видел его на первых тренировках. Рамсдейл меня впечатлил. Он заметно прибавил и обладает отличными характеристиками».

Особенно впечатлён выступлением Рамсдейла был Петер Шмейхель. Настолько, что назвал сейвом года отбитый Рамсдейлом штрафной в матче с «Лестером».

В «Арсенале» не сомневаются, что Рамсдейл будет только прибавлять. Одна из его целей – выступление в составе сборной Англии на чемпионате мира в Катаре. Рамсдейл уже ездил с национальной командой на Евро-2020, но не провёл там ни одного матча. Теперь он хочет стать основным – и с такими темпами выступлений, как сейчас, веришь, что у Рамсдейла это получится.