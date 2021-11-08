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Разбор судейства РПЛ с Игорем Федотовым: «Спартак» — «Локомотив» — 1:1, «Зенит» — «Урал» — 0:0, «Сочи» — ЦСКА — 4:1

«Человека чуть не убили — а арбитр даже не заметил!» Разбор судейства 14-го тура РПЛ
Максим Пахомов
Разбор судейства 14-го тура РПЛ
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Игорь Федотов считает, что после перерыва судьи помогали «Спартаку» в дерби с «Локомотивом».

Работа арбитров – самая обсуждаемая тема 14-го тура РПЛ. Сразу три команды, включая чемпиона страны, заканчивали свои матчи вдесятером. А судейством в главной встрече тура – дерби «Спартака» и «Локомотива» – остались недовольны обе стороны. Специально для «Чемпионата» работу судей в каждой из восьми игр тура разобрал бывший арбитр Игорь Федотов.

«Арсенал» — «Уфа» — 0:0

На третьей минуте Левников не показал жёлтую карточку Ботака-Иобома за накладку. В этом эпизоде должна была включиться Пустовойтова. Но она включилась позже – есть полное ощущение, что именно Анастасия подсказала Левникову показать вторую жёлтую карточку Фищенко за грубую игру. Видно, что в момент контакта она нажала кнопку переговорного устройства, а сам Левников удалил Фищенко только секунд через 30 после столкновения. Но главное – правильное решение, пускай и через 30 секунд. Оценка – 8,3.

«Динамо» — «Краснодар» — 1:0

Москалёв не показал жёлтую карточку Спайичу целых четыре раза: на 22-й, 29-й, 43-й и 79-й минутах. Так что защитник дважды должен был получать красные! Как за таким можно не уследить? Этого игрока надо знать: то он применял руки в борьбе за верховой мяч, то играл грубо в подкате, то задерживал руками Грулёва, делал наступы, накладки… Почему это всё осталось практически безнаказанным – загадка.

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Ключевой же момент был с отменой красной карточки Шунину. Тут Москалёва вытащил VAR. Мяч попал Антону в бок, но Москалёв подумал, что тот сыграл рукой за пределами штрафной. Единственное, как его можно оправдать – команды играли жёлтым мячом, а у Шунина жёлтая футболка с длинным рукавом. Может, для него всё смешалось. Но судье, раз он был не уверен, так как свистнул поздно, стоило продолжить игру и послушать мнение VAR. В итоге VAR ошибку исправил, оценка Москалёва – 7,5.

«Крылья Советов» — «Химки» — 3:0

На 14-й минуте Любимов правильно продолжил игру. Да, был наступ Карпова, но он легковесный, игрок «Химок» упал не от этого, поэтому никакого пенальти здесь не было.

Что касается попадания мяча в руку на 30-й минуте Бегичу, то моё мнение – Любимов правильно продолжил игру. Мяч коснулся руки, когда защитник падал и мяча вообще не видел. Это точно не игра рукой. А вот 11-метровый на 35-й минуте назначен верно, пусть и только с помощью VAR – Карпов выставил руку в сторону, она не была в естественном положении.

Решение не назначать 11-метровый в ворота «Химок» правильное – нападающий хозяев прокидывал мяч, а дальше сам врезался в защитника. Защитник не виноват, что на него прыгает нападающий, хотя и по повтору кажется, что это игрок «Химок» сбил соперника. Оценка – 7,9.

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«Сочи» — ЦСКА — 4:1

На 64-й минуте нужно было показывать Зайнутдинову красную карточку. Пытаясь принять верховой мяч, игрок ЦСКА прыгнул коленом в лицо Заике. Это должна была быть прямая красная карточка, почему не вмешался VAR – вопрос. Заику спасло только то, что он не пытался играть в этот мяч головой. Иначе Зайнутдинов его бы просто убил – от таких ударов не встают. Заика и так упал, а Иванов даже фол не свистнул. Человека чуть не убили – а судья этого даже не заметил! Как это возможно?

Кроме того, при четвёртом голе была плохая разлиновка линии офсайда. Маркер поставили на локоть, а надо было на стопу. Будь там офсайд, а гол был бы ключевым – возникла бы проблема. Оценка Иванова – 7,9.

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«Урал» — «Зенит» — 0:0

Панин должен был показать вторую жёлтую Ракицкому – «Зенит» отскочил. Смысл в чём – если это фол, то это вторая жёлтая. Богданова – своего помощника, Панин поддержал, поэтому вся вина упадёт на помощника – именно он показал, что был фол.

Если бы Панин не свистнул фол – все бы стали рассуждать, насколько лёгким было касание. Но если судья зафиксировал фол, то Ракицкому надо было показывать вторую жёлтую и удалять с поля. Судьи простили «Зенит».

Что касается удаления Клаудиньо, было правильное решение показать прямую красную карточку. Это серьёзное нарушение, у бразильца прямая нога, шёл в соперника шипами и в мяч сыграть не пытался. Но это не исправление ситуации с Ракицким, «Зенит» должен играть вдевятером.

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Также на 20-й минуте Панин неправильно показал Егорычеву жёлтую карточку. Панин показывал, что игрок «Урала» применял локоть в борьбе за мяч, а он ничего такого не делал. Нужно было ограничиться штрафным. Оценка – 7,8.

«Ростов» — «Рубин» — 5:1

По такой игре арбитру было сложно что-то испортить. Можно сказать, что отработал Шадыханов нормально, но вот жёлтую карточку Бакаеву он показал ошибочно – там не было ничего грубого. Оценка – 8,3.

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Безбородов провёл хороший матч, вопросов к нему ни у кого практически не возникло. Оценка – 8,4.

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«Спартак» — «Локомотив» — 1:1

Самый главный вопрос к РФС: о чём там думали, назначая Сиденкова из Санкт-Петербурга на московское дерби? Но давайте разберём всё с самого начала. Первые жёлтые Литвинову (на 11-й минуте) и Марадишвили одинаковые, обе за задержку соперника руками, просто сфолили они в разных частях поля. Карточку Марадишвили за фол на Зобнине он не показал верно – Роман укрывал мяч корпусом, Марадишвили пытался сыграть в мяч правой ногой, но не попал. Грубости там нет, акцентированного удара тоже – это просто фол, хоть Зобнин и очень громко закричал. На карточку это не тянет. А вот фол Литвинова на вторую жёлтую грубее.

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Сиденкову надо было поступить по-другому: не показывать карточку Литвинову на 11-й минуте и Марадишвили на 26-й. Никто бы ничего за это ему не сказал. Но Литвинова он удалил, игра сломалась, и в перерыве, уверен, кто-то позвонил в судейскую – после чего судья начал тащить «Спартак», пытаясь выровнять игру. И делал он это просто безобразно – просто забыл в судейской карточки.

На 62-й минуте нужно было показывать жёлтую Умярову, который наступил на голеностоп Едваю – Сиденков не назначил даже штрафной. Дальше, на 73-й минуте, Умяров сбил соперника в подкате – это должна была быть жёлтая, уже вторая по совокупности, и «Спартак» должен был остаться вдевятером – но карточку Сиденков не показал, хотя был срыв атаки. Следующий момент – Айртон наступил на ахилл сопернику – просто аут, а должна была быть жёлтая карточка. На 77-й минуте Сиденков неправильно показал жёлтую Баринову – он играл в мяч, нога прошла мимо, и уже после того, как Мозес наступил на Дмитрия, нога Баринова докатилась до Мозеса. Просто игровое столкновение, но Сиденков показал жёлтую игроку «Локо».

Это ещё не всё – на 79-й минуте Зобнин сбил Живоглядова, но наказания не получил, хотя за такой же фол был удалён Литвинов.

На 89-й не наказал уже Сильянова из «Локомотива», который наступил на ногу Бакаеву. И, наконец, на 90-й минуте он не показал карточку Мозеса за срыв атаки. Причём сначала дал «Локомотиву» принцип преимущества, но когда «Локо» выходил три в два, то остановил игру.

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После перерыва Сиденков просто поплыл. В перерыве ему, видимо, предъявили, и, пытаясь исправиться, он устроил на поле цирк с вытягиванием «Спартака». Он не понимал, как это сделать, пытался пародировать Карасёва, но Карасёв – умный арбитр, он считает карточки, а Сиденков испортил всё с самого начала. Вместо того чтобы общаться с игроками, контролировать матч, он всё сломал в первом тайме, а во втором, пытаясь «исправиться», окончательно заруинил свою работу. Думаю, мы ещё долго его не увидим – оценка у него 8,0, а это даже хуже, чем 7,9.

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