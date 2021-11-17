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Сборная России по футболу: тренер молодёжки Михаил Галактионов мог сменить Станислава Черчесова — причины, подробности

Тренер молодёжки мог сменить Черчесова в сборной. Он знает, как играть в смелый футбол
Дмитрий Зимин
Тренер молодёжки мог сменить Черчесова в сборной
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Михаил Галактионов строит сильную команду под Олимпиаду.

Вчера мы все увидели сборную России, которая смело играет с топом. Молодёжка периодически зажимала Испанию на её половине поля, почти не уступала по владению, била в три раза больше и создала много хороших моментов. Итог – победа 1:0, которая стала первой над этим соперником. До этого было пять поражений и одна ничья.

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Как Галактионов работает в молодёжной сборной

Архитектор команды – 37-летний Михаил Галактионов. Мужчина почти восемь лет отработал в структуре РФС с разными возрастами, поэтому идеально изучил возможности игроков. Но главное – его слова подтверждаются делом. Ещё перед матчем он произнес фразу, за которую его могли легко захейтить. Фраза, абсолютно диссонирующая с классическим представлением о силе команд.

«Не то чтобы это решающий, но определяющий матч. Потому что мы акцентируем внимание на то, что хотим играть от себя. Ментально мы должны подойти к этой игре сильнее», – сказал Галактинов.

Вдумайтесь. Играть с Испанией от себя. Это могло быть всё что угодно – кокетство, популизм, но оказалось правдой. Россия сыграла с соперником с позиции силы. И закономерно победила.

А вот слова тренера уже после матча.

«Мы говорили о том, что очень важно правильно подойти ментально к этому матчу и постараться играть от себя. Было очень важно, чтобы ребята не стушевались и правильно выполняли действия в атаке, обороне, прессинге. Считаю, что нам это удалось. По организации игры мы очень уверенно сыграли, хотя были ещё моменты, которые можно было реализовывать. Историческая хорошая победа, но цикл и вся борьба ещё впереди, – признался Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Игроки поддержали тренера. Полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян вообще сделал неожиданное сравнение.

«Наш главный тренер нацелен на то, чтобы мы играли агрессивно, со страстью, шли в прессинг, атаковали, ничего не боялись. Тренерский штаб ставит нам стиль игры, который похож на испанский. Это даёт нам возможность играть в прессинг, не закрываться. Поэтому мы показали очень хорошие игры. Всё это благодаря тренерскому штабу, он очень сильный», – сказал Севикян.

Борьба за выход в финальную часть Евро-2023 у молодёжной сборной продолжается. Сейчас у России одинаковое количество очков с Испанией, но второе место из-за крупного поражения в первой встрече – 1:4. Однако впереди ещё четыре игры. А на Евро напрямую попадают победители групп и лучшая команда со вторых мест. Плюс есть возможность выйти через стыки.

Галактионов может вывести сборную в финальную часть второй раз подряд. Сейчас это звучит удивительно, но после первого раза его чуть не убрали.

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Отставка или альтернатива Черчесову

У Галактионова была небольшая пауза в работе с РФС – в 2017-м он ушёл из юношеской сборной России (U19) и стал ассистентом Олега Кононова в «Ахмате». Но в этой должности проработал всего пару месяцев, потому что в клубе не задержался сам Кононов. Исполнять обязанности главного тренера предложили на тот момент 33-летнему Галактионову. Он согласился. Но быстро понял, что не готов к такой роли. В итоге провёл зимние сборы и отработал всего 1,5 месяца после возобновления сезона. А потом подал в отставку.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В декабре 2018-го тренера пригласили уже в молодёжную сборную под конкретную задачу – выход в финальную часть Евро-2021. С предыдущим тренером этого сделать не получилось – Евгений Бушманов не справился. И всем было понятно: шанс в новом цикле дадут Галактионову, ведь за пару месяцев до его назначения специально была создана сборная России (U20), сыгравшая в нескольких международных турнирах.

Бушманова убрали, а Галактионов вывел сборную в финальную часть Евро-2021, где в решающем матче за выход из группы получил три мяча от Дании. Это было весной. Вы наверняка помните ту историю: в первом матче сборная разгромила Исландию, потом проиграла Франции, и в решающем матче нужно было задавить датчан. Не получилось. И Галактионов подвис. Тренера жутко критиковали, а РФС свои кандидатуры предлагали все бывшие наставники молодёжки. Были в этом списке и новые лица. В частности, появлялась информация, что Михаила может сменить Сергей Игнашевич.

Парадоксально, но, похоже, в той истории тренера спас технический комитет РФС. Там публично поддержали Михаила, как позже поступили и с Черчесовым. Но если Станислава даже из-за этого факта уничтожали в медиа, то к фигуре Галактионова не было такого интереса. Забавно, что при этом его фамилия всплывала в качестве возможной замены Черчесову. В РФС были те, кто продвигал эту идею руководству с посылом, что именно Михаил лучше всех знает новое поколение. Вторая идея была связана с его включением в новый тренерский штаб. Но в итоге от всего этого отказались и отправили Галактионова в очередной цикл отбора на Евро.

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Теперь у Галактионова ещё более мощные задачи. Его цель – вывести сборную на Олимпийские игры 2024 года. А для этого нужно не только попасть в финальную часть Евро-2023, но и дойти там до полуфинала. Только на этой стадии раздаются путевки на Олимпиаду.

У Михаила есть опыт участия в крупных турнирах, есть команда, которая в него верит, и, кажется, есть новое приличное поколение, готовое слушать и добиваться результата. Кстати, Галактионов благодарит за это лимит. Не будь его, на юношеском и молодёжном уровне, по мнению тренера, всё было бы плохо.

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