«Спартак» усадил на скамейку Ларссона. Теперь очередь Промеса, его игра в Лестере — провал

«Спартак» в Англии показал очень адекватный план на игру и в целом достойно сыграл в обороне: компактно, самоотверженно и дисциплинированно. Руй Витория сделал выводы из всех последних неудач и предстал прагматиком. Где-то его задумки шли вопреки сложившимся годами собственным принципам, но здесь, в стрессовой ситуации, сыграл инстинкт самосохранения. Всё-таки Витория хочет продолжить работу весной – и сейчас в первую очередь важен результат.

В чём был план Витории на игру в Англии

Ключевые тезисы из плана «Спартака» на игру в «Лестере»:



1) несмотря на пробу варианта с 4-2-3-1 в игре с «Ростовом», в Англии красно-белые снова вернулись к 5-2-1-2. Пятёрка защитников была важна для контроля ширины поля, «Лестер» атакует очень широко, поднимая вверх обоих латералей;

2) в центре поля третьим полузащитником вышел не Промес, не Бакаев и не Ларссон, а Игнатов. Витория постарался выставить более надёжную конструкцию центрального треугольника: в атаке Игнатов играл как «десятка», мог уйти в переднюю линию; при обороне в среднем блоке он изначально располагался чуть выше Литвинова и Зобнина, играл по одному из опорников «Лестера». А в нижнем блоке уже полноценно садился в тройку, и команда защищалась 5-3-2. Если бы была схема 5-2-3, как прежде, англичане совсем легко заходили бы в середину и взламывали дальний полуфланг через развороты;

3) «Спартак» отказался от высокого прессинга (даже ситуативного) и ощутимо опустил линию обороны. Показатель интенсивности прессинга PPDA составил аж 28,8 (в первом тайме – вообще 38,6), то есть «Лестер» делал уйму передач до потери. Точность передач англичан – 89%, доля длинных пасов – всего 4%. «Спартак» отдал сопернику территорию, зато качественно перекрыл пространство возле своей штрафной;

4) низкая линия позволила замаскировать слабые качества Кофрие и Джикии, связанные с контролем зоны и реакцией на передачи за спины. В таком опущенном блоке оба стали похожи на высококлассных защитников. Тот же Кофрие получил чёткое задание агрессивно играть против Даки – и полностью с ней справился. На счету бельгийца четыре успешных отбора и семь выигранных единоборств из восьми. Если бы не плохой эпизод в начале матча, когда Кофрие пропустил передачу за спину, а потом неряшливо скинул мяч в середину к линии штрафной под удар сопернику, его игру вообще можно было бы оценить на «отлично»;

5) несмотря на плотность и массивную оборону «Спартака», «Лестер» всё равно изредка создавал моменты. Это было неизбежно: англичане банально лучше подготовлены технически, у них высокая скорость владения мячом и быстрый поиск решений, а те же Литвинов и Игнатов не отличаются интенсивностью и быстротой. Поэтому центральная зона и полуфланги время от времени взламывались, плюс никто не отменял банальные подачи и стандарты. Но в целом «Спартак» сыграл в обороне достойно: в первом тайме команда Витории допустила лишь один удар из пределов штрафной (выстрел в перекладину от Сумаре – не явный момент, хотя в том эпизоде опорная зона тоже провалилась), после перерыва стало похуже, но там команде помогли вратарь и удача;

6) отказ от услуг Ларссона и Максименко в стартовом составе – абсолютно правильное решение. Первый попросту перестал работать на команду и не приносит никакой пользы ни впереди, ни сзади, второй не выручает. Даже с учётом погрешностей Селихова в матче с «Ростовом» ему нужно было дать новый шанс. И Селихов не подвёл.

7) впереди «Спартак» рассчитывал на фактуру Соболева и Игнатова (команда предварительно вытягивала «Лестер» в прессинг, разыгрывала коротко, после чего, находясь раскрытом виде (это важно), делала адресный вынос в сторону нападающих. По итогам матча доля длинных передач составила 17%, а общая точность – 74%. То есть показатели, характеризующие простой примитивный футбол.

А где был Промес?

О седьмом пункте сейчас как раз хочется поговорить поподробнее. Убеждён, что команда могла бы сыграть намного удачнее, если бы впереди у неё оказалось больше контраргументов. Но в итоге «Спартак» создал совсем мизерное число подходов. Можно вспомнить разве что две перспективные контратаки в дебюте (Соболев принимал неправильные решения), выход на удар Зобнина в середине первого тайма вместо паса направо Мозесу, отличный гол в начале второй половины, а также эпическую контратаку имени Бакаева и Жиго в концовке. Всё. Хотя «Лестер» рисковал при атаке и оставлял зоны сзади.

Первая причина неудачи «Спартака» в атаке — средняя игра Соболева как столба. В первом тайме он цеплял мячи совсем плохо, во втором стал делать это значительно лучше (забитый гол стал следствием двух качественных эпизодов в его исполнении), но в целом нападающему «Спартака» нужно ощутимо прибавлять в ведении единоборств, в адресных сбросах после них, в игре спиной, в манёвренности.

Вторая причина – более критическая – безобразная игра Промеса. Квинси должен был обеспечивать подбор после единоборств Соболева, использовать пространство за спинами, выбегать в быстрые атаки, исполнять хотя бы какие-то эпизоды. Но ничего из этого он не делал. Wyscout зафиксировал Промесу 8 единоборств (0 победных), из которых 4 – попытки обводки (0 удачных). Он допустил 9 потерь, из которых 4 на своей половине, пасовал с точностью в 65%. Из реально классных действий – разве что навес в сторону Соболева из левого полуфланга в первом тайме.

Промесу не хватало скорости и выносливости, чтобы выигрывать скоростные забеги. Он оказался неспособным таскать мяч так, как делал это в лучшие годы, легко терял владение. Принимал неправильные решения в редких контратаках и утыкался. А ещё, играя в первой линии защиты, Промес не совершил ни одного оборонительного действия: 0 единоборств в обороне, 0 перехватов. Понятно, что это не жёсткая претензия, поскольку отнимать мячи в первой линии в принципе сложно, но зафиксируем, что реального давления Квинси не оказывал и ни одной ошибки не спровоцировал.

А ещё был эпизод с пропущенным голом. Ключевую недоработку допустил Соболев, не среагировавший на открывание по ближней штанге (далее реагировать уже было сложно), но и Промес странным образом выключился из эпизода. Изначально они вместе с Зобниным в задней линии играли «2 в 2» с Амарти и Дакой, причём за сравнявшего счёт футболиста отвечал именно Квинси. Далее голландец почему-то выключился, сместился к центру, засмотрелся на мяч, заставил Зобнина экстренно переключаться на Амарти. Зобнин не успел.

Что дальше?

На мой взгляд, отказ от услуг Промеса в стартовом составе – следующий шаг, над которым нужно задуматься Витории. Причина не только в матче с «Лестером», а в целом в его уровне игры и резко изменившейся стилистике игры в последние годы. Кто-то напомнит про дубль в матче с «Наполи», но я в ответ замечу, что оба голы забиты в одно касание после горизонтальных передач напротив ворот – и ключевую роль в эпизодах играл явно не Промес.

Да, Квинси всё ещё может исполнить отдельные эпизоды, но он перестал быть системообразующим футболистом. И на дистанции матча от него слишком часто идёт гораздо больше вреда, чем пользы, стабильно функции вингера или контратакующего форварда он не выполняет, в плотности тоже работает плохо. В том числе поэтому в Англии и получилось, что «Спартак» постоянно находился в фазе обороны: форварды не цеплялись и не сохраняли мячи, а легко отдавали их обратно.

Да, гарантированного варианта на замену Промеса сейчас нет (очень жаль, что травмирован Понсе). А ещё Квинси – душа команды и один из ментальных лидеров. Только всего этого мало. Нужно ещё и играть на высоком уровне. Иначе место футболисту должно быть там же, где провёл последнюю игру Ларссон.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.