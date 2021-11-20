За первую команду «Спартака» могут выйти три молодых воспитанника. Рассказываем, кто они

Сегодня, 20 ноября, «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром». Красно-белые испытывают серьёзные проблемы с составом: матч пропустят Литвинов из-за удаления с «Локомотивом», Бакаев — из-за перебора жёлтых карточек, а также Хендрикс и Зобнин из-за травм. В связи с этим Руй Витория взял в Краснодар трёх воспитанников клуба – полузащитников Даниила Денисова, Илью Левченкова и нападающего Владислава Шитова. Рассказываем, что это за футболисты и какие у них шансы дебютировать за основу с «Краснодаром».

Денисов начинал в «Зените» и напоминает Зобнина

У «Спартака» вылетели из состава сразу несколько полузащитников оборонительного плана. В принципе, у Витории есть выбор на эту позицию – Умяров. Наиль восстановился от травмы лодыжки, провёл весь второй тайм с «Локомотивом» и отметился голом. Но португалец решил, что одного Умярова в заявке будет недостаточно, поэтому вызвал ещё двух молодых полузащитников оборонительного плана – Денисова и Левченкова.

Первый уже знаком с Виторией – дважды попадал в заявку и вышел на минуту в матче с «Ахматом». Денисов играет второй сезон за фарм-клуб в ФНЛ: в прошлом розыгрыше провёл 34 встречи и отметился голевой передачей, а в этом чемпионате у него 16 игр и также один ассист. Полузащитник часто вступает в единоборства – 18 попыток (13 – удачных) и совершает шесть отборов в среднем за 90 минут. Кстати, Денисов имеет опыт игры не только на позиции опорника, но и в центре защиты. Летом он сыграл сзади с дублем «Краснодара», а также наигрывался в обороне на сборах с первой командой. В мае полузащитник получил шокирующую травму – мяч попал ему в горло в матче с «Чертаново», из-за чего Денисов потерял сознание.

Вообще, карьеру Денисов начинал в «Зените», откуда летом 2019 года перешёл в «Спартак». Также полузащитник вызывался в сборные России до 17 и 18 лет: провёл 11 матчей – одна победа, 10 поражений. Там он играл под руководством Дмитрия Хомухи, который поделился своим мнением о футболисте для «Чемпионата»:

– Больше всего я работал с Денисовым. С Левченковым – немного, а Шитов – игрок на год младше. Что касается Денисова, то он выделяется на поле трудолюбием и спортивным характером. Не думаю, что Даниил появится в стартовом составе, но на замену может выйти.

Потеряется ли он на поле? Игра покажет. Можно всё что угодно говорить, но только матч продемонстрирует, насколько он справится с волнением, потому что играть «по юношам» и играть во взрослый футбол – две большие разницы.

Он не был лидером на юношеском уровне, но был членом команды, на которого всегда можно было положиться с точки зрения игровой дисциплины, полной самоотдачи. Даниил мог играть на пределе, вытаскивать из себя всё, что можно. Из нынешнего «Спартака» его можно сравнить с Зобниным.

Левченков — один из лучших по отборам и единоборствам в молодёжке

Левченков ещё не дорос до фарм-клуба, поэтому играет за молодёжный состав «Спартака». В этом сезоне у полузащитника 15 матчей, три результативные передачи и три предупреждения. Илья допускает три фола в среднем за 90 минут, часто двигается с мячом на чужую половину поля и 15 раз за матч вступает в единоборства – лучший показатель в команде. Кроме того, Левченков в числе лидеров в молодёжке «Спартака» по отборам – семь попыток за 90 минут. В национальную команду своего возраста Левченков не вызывается с 2017 года: тогда он сыграл два товарищеских матча.

Шитов — альтернатива Ларссону

Шитов второй сезон играет в ФНЛ. И если в первом у него было пять голов в 23 матчах, то сейчас шесть забитых мячей и три передачи в 18 играх. Очень важно не перепутать Владислава с его партнёрами по команде – вратарём Антоном Шитовым и братом-близнецом Виталием Шитовым. Витория взял с собой именно нападающего.

В этом сезоне у форварда 2,1 голевых момента в среднем за 90 минут (20% реализация). Владислав вместе со своим братом, играющим на позиции вингера, создаёт много остроты у ворот соперника. По показателю xG (ожидаемые голы) Шитов – лучший в команде (0,37), при этом часто теряет мячи – 12 потерь в среднем за 90 минут. Нападающий входит в топ-3 игроков «Спартака» по количеству фолов. Владислав активно вступает в единоборства, но чаще проигрывает их. Учитывая, что в этом сезоне у «Спартака» всё очень печально в атаке (у Соболева два гола, у Ларссона – ноль в 12 матчах), Шитов может появиться по ходу второго тайма. Но не факт, что Витория рискнёт сделать ставку на воспитанника в большом матче.

Примечательно, что в этом сезоне Витория не задействует Маркитесова. Португалец всего два раза включал его в состав, тогда как при Тедеско вингер был в запасе в каждом матче и даже выходил на поле.