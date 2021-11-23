«Когда-нибудь вернусь в «Барселону». Месси снова заговорил о бывшем клубе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси дал интервью испанскому изданию Marca. Журналисты приехали к звёздному футболисту в Париж. Конечно, было немало вопросов о «Барселоне», которая переживает не лучшие времена после ухода аргентинского форварда.

О фаворитах Лиги чемпионов

«Все причисляют нас к фаворитам турнира. Не буду отрицать, что «ПСЖ» является одним из главных претендентов на победу, но нам ещё необходимо стать настоящей командой. Конечно, есть другие клубы, способные завоевать главный трофей. Лига чемпионов — очень сложный турнир, и именно это делает его особенным. «ПСЖ» — один из фаворитов, но не единственный. «Ливерпуль» становится той командой, что пару лет назад выигрывала Лигу чемпионов. Помимо этого, есть «Бавария», «Ман Сити», «Атлетико», «Реал».

О «Барселоне»

«Барселона» переживает этап перестройки, в команде много молодых футболистов. Думаю, на сегодняшний день есть клубы, которые лучше «Барсы». Впрочем, мы должны учитывать приход Хави, а также количество травм. Если сейчас «Барселона» не производит сильного впечатления, это не значит, что потом она не будет сражаться. Эта команда способна расти и прогрессировать.

Меня огорчает нынешнее положение «Барселоны» в таблице (команда занимает 7-е место в Ла Лиге. — Прим. «Чемпионата»). Я всегда хочу лучшего для команды. Сейчас я не играю там, но остаюсь поклонником этого клуба. К тому же там у меня есть друзья и коллеги. Хочу, чтобы «Барса» стала успешной. Не сомневаюсь, что команда ещё улучшит своё положение».

О Роналду

«Манчестер Юнайтед» — очень сильная команда с отличными игроками. У Криштиану не возникло проблем с адаптацией после возвращения в Англию, он забивал голы в первых же матчах. «МЮ» не очень хорошо выступает в АПЛ, но это сильная лига. В дальнейшем может произойти всё, что угодно. Прошло много времени с тех пор, как мы с Роналду не выступаем в одном чемпионате. Это было красивое противостояние как для нас, так и для болельщиков. Подобные воспоминания навсегда останутся в истории футбола».

О Мбаппе

«По правде говоря, я не знаю, перейдёт ли Мбаппе в «Реал». Только сам Килиан знает, что у него в голове. Могу лишь сказать, что я рад, что он остался в «ПСЖ» на этот сезон. Это очень важный футболист для команды. Он сам примет решение о своём будущем по окончании сезона».

О Рамосе

«Сначала у меня были странные ощущения. Мы столько лет соперничали, выступая за «Барселону» и «Реал», а теперь играем в одном клубе. Впрочем, все противостояния остались в прошлом, мы всегда очень уважали друг друга. Надеюсь, что он вернётся в строй как можно быстрее. Здесь, в Париже, я понял, что это потрясающий человек».

О Хави

«Хави способен внести большой вклад. Этот тренер много чего знает. К тому же, он жил в Барселоне с самого детства. Его очень уважают болельщики и футболисты. Хави будет важным примером для молодых игроков. С ним команда добьётся прогресса, я в этом не сомневаюсь».

Об увольнении Кумана

«Тренеры всегда в какой-то степени сталкиваются с несправедливым отношением. Так было с Куманом, так было с Вальверде. Когда у клуба плохие результаты, проще всего сменить тренера, а не футболистов. Куман возглавил «Барсу» в очень трудное время, когда её покинули несколько ведущих игроков. Как я уже говорил, проще всего обвинять во всех неудачах тренера. Впрочем, и они знают, на что идут».

О возможном возвращении в «Барсу»

«Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в Барселону, потому что это мой дом, и я там собираюсь жить. Очевидно, если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, то с радостью вернусь туда».