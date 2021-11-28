«Рубин» и «Динамо» выдали крышесносный матч. Эмоции Слуцкого — лучше всяких слов

После первого круга стало понятно, что «Динамо» – главный преследователь и конкурент «Зенита» в борьбе за золото. Команда Сандро Шварца отстала всего на четыре очка от действующего чемпиона, при этом во втором круге примет петербуржцев в Москве. Кстати, встреча лидеров состоится уже в 18-м туре РПЛ, то есть до зимней паузы – 12 декабря.

Сегодня «Динамо» должно было выиграть на выезде у «Рубина», чтобы приблизиться к лидеру в случае потери «Зенитом» очков в вечернем матче с ЦСКА. Бело-голубые хорошо начали в Казани, переигрывали команду Леонида Слуцкого. Особенно на стандартах. Один из угловых подарил динамовцам быстрый гол, но он был отменён из-за офсайда. Видеоассистенты судьи Левникова потратили больше двух минут на определение вне игры – почему же так долго!

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Москвичи в первом тайме делали акцент на фланг экс-вингера «Рубина» Макарова, против которого играл переделанный из форварда в крайнего защитника Костюков. Естественно, универсал казанцев страдал, оставаясь один в один с Макаровым. Другой стандарт, заработанный Макаровым, закончился попаданием Моро в перекладину.

Но забило «Динамо» после углового… «Рубина». Грубейшая ошибка Зотова обернулась контратакой три в два. Макаров ложным движением играючи убрал с пути Дрейера и забил гол, который не стал праздновать – из уважения к своей бывшей команде.

Кто бы тогда сказал, что уже в начале второго тайма будет выигрывать «Рубин»! Эта яркая игра, от которой у болельщиков «сносило крышу», дарила неожиданные сюжеты. Индивидуальное мастерство Хвичи стало спасением для казанцев. На исходе получаса матча Кварацхелия при содействии Хакшабановича прорвал фланг Варелы и создал гол Бакаева.

А в дебюте второго тайма после кросса Хвичи, скидки Бакаева и попадания Хакшабановича в штангу «Рубин» заработал пенальти: Варела въехал в Зуева. Дрейер забил с «точки» свой шестой гол в 10 матчах за команду Слуцкого.

Оказавшись на грани поражения, гости сумели прибавить и додавить хозяев. Отрезками «Динамо» действительно напоминает машину. Причём москвичи сами себе добавили проблем, когда на 66-й минуте не реализовали пенальти. Зотов допустил ещё одну ошибку: вытянул руку в прыжке и остановил ей удар Макарова. Но Моро крайне неудачно исполнил 11-метровый – пробил мимо цели.

Очевидно, Слуцкий в этот момент уже чувствовал, что команда не тянет. Вообще, его эмоции по ходу матча – красноречивее всяких слов. Он был одновременно и тренером, и болельщиком «Рубина». Через пару минут после пенальти «Динамо» снова переиграло соперника на стандарте. Гол организовали двое: Шиманьски – мастер подач, Бальбуэна – король воздуха.

Всего пяти минут без учёта компенсированного времени не хватило казанцам, чтобы сохранить хотя бы ничью. Команда Шварца сейчас класснее, и она заслуженно одержала волевую победу (статистика ударов – 9:21, в створ – 4:11). В концовке Скопинцев завершил забегание кроссом, после которого Зуев вынес мяч прямо по центру, и Шиманьски наказал «Рубин» за очередной ляп защитника. Так «Динамо» сократило отставание от «Зенита» до одного очка. И ещё больше убедило в своей готовности сражаться за трофеи на дистанции.