Роналду — одна из причин развала «Ювентуса». Но клуб погружается на дно и после его ухода

В 2018 году переход Криштиану Роналду должен был вывести «Ювентус» на идейно новый уровень. Но не вывел. Роналду лишь был сопровождением цепочки, которая привела клуб к очень мощным внутренним взрывам. Сейчас масштабный бизнес-проект превратился в развалины без каких-либо положительных моментов: без гигантов в составе, без мощного финансового обеспечения, без результатов.

Давайте разбираться, какие ошибки довели «Ювентус» до такого состояния.

Ошибка №1 — фейковая идеология, основанная на лжи

Здесь «Ювентус» облажался больше всего – а результаты афёр больно бьют по щекам прямо сейчас.

Для начала вспомним цитату президента «Ювентуса» Андреа Аньелли из 2019-го: «Ювентус» – один из важнейших брендов в мире футбола. Мы сделаем всё ради победы. Ещё раз хочу подчеркнуть: мы готовы на всё, лишь бы быть первыми». И эта цитата как никакая другая идеально характеризует «Ювентус» в последние год-полтора. За это время он влип в два больших скандала, и оба взаимосвязаны.

Первый — Суперлига. Идея босса «Реала» Флорентино Переса, с удовольствием поддержанная Андреа Аньелли. Сразу после официального объявления клубами-резидентами о создании Суперлиги, на базе «Юве» появился баннер от тифози: «Аньелли предал нас. Аньелли предал игру».

В прошлом апреле Аньелли предал не только фанатов и футбол. Он предал одного из близких друзей и крёстного отца своей дочери – президента УЕФА Александера Чеферина. Инсайдеры, которые двигаются рядом с клубом, говорят: Аньелли всегда хотел быть ключевой силой не только в «Ювентусе» и Серии А, но и в футболе в целом. Когда такой шанс появился, функционер сразу же потянулся к нему. И облажался.

Аньелли поссорился с Чеферином. «Ювентус» впал в немилость УЕФА (как и остальные клубы-основатели Суперлиги). «Юве» мог прилететь солидный чек после вступления в Суперлигу – на тот момент у него, как и у остальных клубов чемпионата Италии, были долги. Но сумма не прилетела – долги так и остались непокрытыми. Репутация запачкана. «Ювентус», получив мощный пинок, всё ещё играет по правилам УЕФА.

Второй — плюсваленцы. Это новый скандал в Италии, который может принести «Ювентусу» огромнейшие штрафы. Они завязаны на искусственном приросте капитала путём прописывания фиктивных сумм. Более подробно об этой истории мы написали здесь:

Сейчас в отношении «Ювентуса» развёрнуто масштабное расследование, которое включает в себя прямое сотрудничество Федерации футбола Италии и прокуратуры Пьемонта (регион в Италии, в котором находится Турин). Объект расследования – долг размером почти в € 400 млн, который боссы «Юве» пытались незаконно прикрыть фиктивными сделками.

Ошибка №2 — попытки спародировать другие топ-клубы

«Я президент «Ювентуса» уже 10 лет. Когда я думаю о прошлом сезоне, то думаю вот что: несмотря на спортивные результаты, он был дерьмовым. Кое-кто не выложился по максимуму. Я думаю о работе, о вкладе в общий успех всех сотрудников. Нас 800 человек. Мы вместе выходим на поле, вместе побеждаем и проигрываем тоже вместе».

Такие слова на общем собрании произнес Андреа Аньелли перед стартом сезона-2020/2021. Фраза про «дерьмовый сезон» очень сильно пересекается с достижениями Маурицио Сарри: да, выиграли скудетто, но отрыв был минимален, да и в ЛЧ случился ранний вылет. Но что ещё хуже – так это разлом системы.

До Сарри «Ювентус» тренировал Массимилиано Аллегри. Он делал это пять лет и за это время не только закрепил неплохой футбол в команде, но и наладил взаимодействие с руководством. Схемы внутри сложной конструкции работали практически идеально – идиллию не сломал даже приехавший в клуб Криштиану Роналду, с которым у Аллегри были разногласия.

Аллегри сдержал главенство Роналду, Сарри не смог. Это вылилось в их открытый конфликт и частичное разрушение всей постройки. Роналду психовал, не жал руку тренеру после замен и очень часто брал на себя ответственность в тех эпизодах, когда это было вообще не нужно. Сарри психовал – он не умеет правильно вести себя в таких ссорах. С главной звездой расставаться невыгодно, вот и отправили на улицу Сарри.

А дальше «Юве» дал шанс человеку, который никогда не был тренером, но (по разговорам и мнениям коллег) очень подходил на эту должность. Так в клубе появился Андреа Пирло.

Глобально Пирло не сильно испортил ситуацию. Да, окей, он прервал чемпионскую серию «Ювентуса», но он перестраивал под себя «Ювентус». Медленно, иногда неуверенно, но делал это. Пирло ломал, лепил новое и экспериментировал. В итоге это вылилось в провалы на всех фронтах. Андреа Аньелли периодически связывал Пирло с назначением Гвардиолы в «Барселону» (который был своим). Но в ситуации босса «Юве» есть пункт, который отличает её от кейса «Барсы»: Гвардиола сразу дал результат, а «Ювентус» не проявил нужное терпение. Ему победы нужны были буквально сразу же.

Идейно Пирло вроде бы неплохо подходил «Ювентусу». Он наладил атмосферу (сенаторы команды не конфликтуют, Роналду спокоен, молодёжь уважает), но это не сильно спасло его положение. Спустя сезон после своего появления в клубе Пирло был уволен.

Ошибка №3 — рефлексия

В важнейший момент, когда неудачи требуют перестройки, Андреа Аньелли сделал самый неочевидный выбор, который не приводит к развитию. Он обратился к тому, с кем когда-то что-то получалось – вернул Макса Аллегри.

Сегодняшний «Ювентус» не сильно изменился в сравнении с прошлым сезоном. Просто потому, что Роналду нет, а адекватной замены в силу нехватки времени и ресурсов клуб просто не нашёл. Прямо сейчас у «Ювентуса» пятое место и 7-очковое отставание от топ-4. Но почему так плохо:

«Ювентус» показывает очень прагматичный футбол. Минимум моментов, минимум обострений, ослабленный прессинг. У «Ювентуса» нет лидера, который смог бы взять на себя ответственность в сложный момент (отсылка к уходу Роналду). Есть Пауло Дибала, но его потенциала недостаточно, чтобы влиять на результат с той же частотой, что и Роналду. Потенциально эту роль мог бы играть Федерико Кьеза, но он слишком молод – нужен сезон для трансформации абсолютного топа. «Ювентус» Аллегри до его ухода был сильно зависим от креативного центра, в котором участвовал Миралем Пьянич. Сейчас Пьянича нет – и нет того, кто мог бы взять в полном объёме на себя его функции. У«Ювентуса» просто слабый состав. Давайте честно: почти каждая линия нуждается в обновлении/укреплении. Смотрите:

Вратарь. Войцех Щенсны. Много ошибок – особенно на старте сезона.

Защита. В центр нужен сильный напарник к Маттейсу де Лигту. Слева – обновление для Алекса Сандро, чей КПД в этом сезоне составляет всего 37%.

Полузащита. Вопросы к флангам.

Нападение. Привет Альваро Морате, находящемуся на 49-м месте в таблице бомбардиров чемпионата Италии.

А будет ли дальше лучше?

Вряд ли. По крайней мере, в ближайшее время. «Ювентус» сейчас сосредоточен на разбирательствах с кучей инстанций по поводу махинаций с плюсваленцами. Плюс нехватка денег на трансферы – об этом сказал сам Аньелли ещё два месяца назад:

«Думаю, я не буду оригинален, если скажу, что у нас нет денег на дорогостоящих игроков. Конечно, я с удовольствием бы взял в состав мировых звёзд, но у нас нет возможности. Из-за коронавируса в Италии начался кризис. Он затронул и «Ювентус».

Прогнозировать даже ближайшее будущее в «Юве» невероятно трудно. Любой более-менее различимый курс развития общество получит только после публикации санкций в адрес Аньелли и других руководителей клуба. Пока что – забвение и сплошные непонятки. Но сейчас – самый подходящий момент, чтобы всё кардинально будоражить и менять.