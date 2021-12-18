«Обнаружил в «Спартаке» полный дилетантизм». Первая «жертва» Федуна

«Спартак» сменил главного тренера посреди сезона. Руй Витория, возглавивший москвичей летом, сенсационно вышел в плей-офф Лиги Европы, но провалился в РПЛ — красно-белые лишь девятые в таблице. Теперь «Спартак» будет тренировать Паоло Ваноли. У итальянца, в отличие от того же Витории, нет большого опыта работы в клубных командах, поэтому его перспективы — большая интрига.

Ваноли — уже 10-й тренер «Спартака» за последние 10 лет. На фоне возобновившейся тренерской чехарды в клубе вспоминаем ещё одного итальянского специалиста — Невио Скалу. Он стал первой «жертвой» после прихода к власти Леонида Федуна.

Скалу и Ваноли связывает один клуб. Первый покинул пост главного тренера «Пармы» в 1996 году, а второй ещё в качестве футболиста пришёл в команду спустя два года. Оба добились успеха: Скала за семь лет принёс «Парме» Кубок УЕФА и ещё несколько трофеев, а Ваноли закрепил успех. Причём Паоло стал героем финала в Москве, когда итальянцы разгромили «Марсель». На его счету один из трёх голов.



Дальше в карьере Скалы были «Перуджа» и дортмундская «Боруссия», потом пауза в 1999-м и возвращение к работе — сначала в «Бешикташе», а затем в донецком «Шахтёре». В конце 2003-го состоялось роковое назначение в «Спартак».

У Скалы не заладилось сразу. Сезон-2004 начался для «Спартака» с проигрыша ЦСКА в матче за Суперкубок России, вылета из Кубка УЕФА от «Мальорки» и двух ничьих в чемпионате. Дальше была жуткая серия из шести поражений, но летом дела наладились. Спасло ли это Скалу? Нет. В начале сентября его уволили. Статистика при Невио: 32 матча, 12 побед, шесть ничьих и 14 поражений, разница забитых и пропущенных мячей — 43:47.

Большая часть подробностей вскрылась уже после ухода Скалы. Итальянец дал интервью, в котором рассказал про неразбериху в «Спартаке» в период перехода власти от Андрея Червиченко к Федуну. Тренер хотел поработать с Егором Титовым, которого просил купить ещё в «Боруссию», но того дисквалифицировали на год за допинг. По словам Скалы, его об этом даже не предупредили, хотя в клубе заранее знали о предстоящем наказании капитана. Ещё с Невио не согласовывали трансферы. А крест на карьере итальянца в «Спартаке» поставил генеральный директор Юрий Первак, когда клубом уже рулил Федун. У управленца и Невио случился конфликт. Так ушёл первый тренер красно-белых при новом владельце.



«Подписав контракт со «Спартаком», я полагал, что это очень организованный клуб с чётко выстроенной пирамидой. Приехав же в Москву, обнаружил полный дилетантизм: тот «Спартак» по своей сути был любительским клубом», — жаловался Скала.

А вот что о том времени вспоминал Андрей Талалаев. Нынешний тренер «Ахмата» работал в штабе Скалы ассистентом и переводчиком. В интервью «Чемпионату» в 2019-м он вспомнил яркие подробности:



«Невио ехал в «Спартак» работать с профессионалами, а пришлось работать с полупрофессионалами. Это касается и организационных моментов, и футбольных. Он с помощниками рассчитывал калории для футболистов — тут на 150 больше, тут — меньше. А я как-то завёл второго тренера в зал VIP казино на Таганке в 3 часа ночи. А там 12 футболистов трёх московских клубов. Объяснил ему: ты пойми, дело не в лишнем «Сникерсе», который он съел, а в подходе к жизни. Вот этого отношения итальянцы постичь не могли.



Скала просил игроков определённого уровня, а ему покупали Тробока, Шоавэ. Тогда раздули тему, якобы он хочет привозить игроков через своих агентов и на этом деле зарабатывать. Так вот я лично переводил фразу Скалы на переговорах: «Мне всё равно, кто конкретно будет, но уровень футболистов должен соответствовать тому списку, который я составляю. Если я пишу «игрок сборной Германии», это не может быть игрок сборной Албании». Как я понимаю, дело шло к продаже клуба — мы попали в «Спартак» в перестроечный период.



Как-то летом, перед матчем с Самарой, Скала сообщил: есть предложение, платят в три раза больше. На что тренер по физподготовке и аналитик Стефано Куоги сказали: «Давайте всё-таки здесь доработаем». Скала переспросил: «Вы понимаете, что уровень футболистов в «Спартаке» не соответствует задачам и нас могут в любой момент уволить?» Тогда было решено идти до конца».

Работа в «Спартаке», видимо, утомила Скалу. Красно-белые стали последним клубом в тренерской карьере Невио, хотя заканчивать её он не собирался. Но Скале хорошо и без команды. Талалаев в уже упомянутом интервью рассказывал, как дела у итальянца: «Мы созваниваемся, мои дети очень любят бывать на вилле Невио в гостях. У него там бассейн, виноградники, табачные плантации. Собаки — он же охотник заядлый. Родную «Парму» Скала реновировал — президентом вернул в Серию А. Сейчас политикой на местном уровне занялся».