Нас ждёт последний нормальный чемпионат мира? Какие изменения грозят турниру

В мае 2021 года ФИФА впервые публично озвучила идею о проведении чемпионата мира раз в два года. К её обсуждению во время конгресса призвал представитель Саудовской Аравии, и тут же получил поддержку 166 ассоциаций из 211. Началась работа над разработкой проекта, промежуточные итоги которой стали известны к концу декабря.

ФИФА уверяет, что ЧМ и Континентальные кубки раз в два года увеличат прибыль на 62%. Но забывает про УЕФА

«Преимущества чемпионата мира каждые два года кажутся мне очень очевидными. Это соревнование более высокого уровня, больше возможностей дать надежду и сенсации миру. Когда было решено, что чемпионат мира будет проходить каждые четыре года, было 40 команд, сейчас нас 211», — говорил Инфантино.

Что предлагает ФИФА:

новый международный календарь (нынешний заканчивается в сезоне-2024/2025) – тут есть две опции:

один блок из 28 дней в октябре, в течение которых проходит 7 матчей отборочного цикла ЧМ; два блока – четыре матча в октябре и три в марте.

сокращение квалификационных матчей максимум до семи вместо 8-10 ежегодно;

начало чемпионата мира в начале июня (вместо середины), поэтому последний тур национальных лиг должен пройти в первой половине мая;

обязательный период отдыха для футболистов – 25 дней в июле.

20 декабря на Глобальном саммите ФИФА Инфантино огласил результаты исследования, подготовленного Nielsen и OpenEconomics: «Независимые эксперты сообщили нам, что переход на чемпионат мира раз в два года принесёт в совокупности дополнительные € 3,8 млрд дохода за первый четырёхлетний цикл, что на 62% выше текущего уровня».



По словам президента ФИФА, увеличение доходов позволит создать фонд для поддержки членов-ассоциаций и разработать схему развития игроков и тренеров. На его развитие будет выделена часть из € 3,8 млрд, также каждая страна получит € 14 млн.

Джанни Инфантино Фото: Pool/Getty Images

УЕФА провёл своё исследование, результаты которого отличаются от данных ФИФА. Им невыгодно ни противиться, ни соглашаться на реформу

УЕФА тоже подготовил исследование – его по запросу организации провела консалтинговая компания Oliver & Ohlbaum. При анализе рассматривались четыре сценария:

Евро раз в четыре года с двумя перерывами на матчи сборных;

Евро раз в четыре года с одним перерывом;

Евро раз в два года с двумя перерывами;

Евро раз в два год с одним перерывом.

Базовые выводы: зрители устанут от частоты турниров, что приведёт к падению интереса аудитории; каннибализация рынка из-за ограниченных бюджетов, а также сокращение стоимостей контрактов – телевизионных, спонсорских и коммерческих.

В маркетинге каннибализация означает снижение/потерю продаж из-за выпуска нового продукта, который заменяет один из её собственных старых.

Проведённый опрос показал, что 65% думают, что международных матчей станет слишком много, 60% – что престиж чемпионата мира упадёт.

При проведении чемпионата мира раз в два года и оставлении формата Евро без изменений доходы УЕФА упадут до 53%. При этом ЧЕ раз в два года даёт прогноз не особо лучше – сокращение до 44%.



Процент падения по статьям доходов разнится в зависимости от сценария:

выручка УЕФА с 2026 по 2030-й сократится с € 4,6 млрд до € 4,2 млрд (-9%) при ЧЕ раз в два года. До € 4 млрд (-13%) – при ЧМ и ЧЕ раз в два года. При этом выплаты национальным федерациям сократятся на 39% и 44% соответственно;

при одном международном окне доходы сборных вне крупных турниров упадут на 54%, при двух окнах – на 64%, а общая выручка национальных федераций сократится на 41% и 57% соответственно;

всего за четырёхлетний период федерации могут потерять порядка € 3 млрд.

Александер Чеферин Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Клубы тоже потеряют деньги. За сезон лиги могут лишиться до € 8,5 млрд

Ла Лига совместно с World Legue Forum обратились к TI Delta Partners, KPMG и Global Web Index с просьбой изучить, как проведение ЧМ и Континентальных кубков раз в два года повлияет на национальные лиги и соревнования под эгидой УЕФА. Компании провели детализированные интервью с представителями УЕФА и топ-5 лиг Европы, а также клубами МЛС, Мексики, Японии и Южной Африки (выборка объясняется тем, что 87% рынка футбольных телеправ приходится на перечисленные чемпионаты); поговорили с экспертами по аудиовизуальным правам и детально изучили финансовые отчёты. Специалисты проанализировали три сценария:

ЧМ и континентальные чемпионаты (например, Евро) каждые два года, при этом проведение клубного ЧМ остаётся, как и сейчас, в феврале;

ЧМ и КЧ раз в два года, КЧМ – раз в четыре года;

ЧМ и КЧ раз в два года, КЧМ каждый год в январе.

Все сценарии предусматривают ежегодно полностью занятое лето, сокращение игровых недель в национальных чемпионатах. Как следствие – падение телевизионной аудитории, сокращение числа клубов в лигах и каннибализация домашних и международных рынков.



За сезон лиги могут потерять от € 5 млрд до € 8,5 млрд, а за 10-летний отрезок – от € 59,1 млрд до € 99 млрд.

Аудиовизуальные Коммерческие Матчдэй Всего потеря, € млрд % потеря,€ млрд % потеря,€ млрд % потеря,€ млрд % Сценарий 1ЧМ и КЧ раз в два года; клубный ЧМ статус кво -3 -17,7 -1,3 -14,6 -0,7 -15,7 -5 -16,5 Сценарий 2ЧМ и КЧ раз в два года; КЧМ раз в 4 года -3,5 -20,7 -1,5 -17,1 -0,9 -17,8 -5,9 -19,2 Сценарий 3ЧМ и КЧ раз в два года; КЧМ каждый год в январе -5,1 -29,8 -2,2 -24,5 -1,2 -25,5 -8,5 -27,6

«ФИФА в своём желании провести реформу фокусируется только на 5% игроков в мире, забывая о существовании ещё 95%, которые не выступают за сборную», – говорится в заключении исследования.

Против не только УЕФА: идея не нравится футболистам и МОК

Заявление сделал и Международный Олимпийский комитет: «Увеличение частоты проведения чемпионатов мира приведёт к конфликту с другими видами спорта. Сюда входят теннис, велоспорт, гольф, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика, Формула-1 и многие другие. Это подорвёт разнообразие и развитие других видов спорта». МОК подчеркнул, что разделяет опасения противников».



Арсен Венгер, который курирует проект, при всём общественном недовольстве уверен: «90% противостояния – это эмоции, а не факты и не анализ». Инфантино же заявляет о необходимости искать компромиссы, но, кажется, он здесь один – оставить в покое турнир, который с 1930-го прекрасно проводится раз в четыре года.