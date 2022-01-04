У «Спартака» два новичка, ЦСКА отпустил форварда в Испанию. Последние трансферы РПЛ

В последние дни прошлого года и первые дни 2022-го было не так много новостей о состоявшихся трансферах в РПЛ. Слухов-то хватает, но руководители российских клубов работают на рынке без спешки. До начала сборов ещё есть время, чтобы закрыть сделки, не откладывая к закрытию зимнего окна. Тем не менее несколько переходов случилось, прежде всего связанных со «Спартаком» и «Ростовом». Рассказываем о них.

Кстати, о трансферах РПЛ в первой половине декабря мы писали тут:

«Спартак» купил Николсона с Классеном и продал Ломовицкого

«Спартак» – самый активный российский клуб на зимнем рынке. Похоже, красно-белые хотят совершить все трансферы к тому моменту, как новый главный тренер Паоло Ваноли начнёт работу с командой. Московский клуб не ограничился подписанием голкипера Ильи Свинова и полузащитника Даниила Хлусевича, а добавил к ним в конце декабря ещё пару новичков.

Нападающий «Шарлеруа» Шамар Николсон обошёлся «Спартаку» в € 9 млн. В нынешнем сезоне ямайский снайпер забил 13 голов и сделал пять голевых передач в 18 матчах. Судя по физическим данным (рост Николсона – 192 см), это конкурент Александру Соболеву.

«Кошмар для защитников РПЛ. На экранах с 2022 года», – так представила Шамара пресс-служба «Спартака».

Приобретённый у «Тироля» за € 900 тыс. Леон Классен чуть лучше знаком российским болельщикам, поскольку вызывается в нашу молодёжную сборную. Но и 21-летний левый защитник, который может также сыграть флангового хавбека, до перехода в «Спартак» никогда не выступал в России. Пока трудно прогнозировать, готов ли он составить реальную конкуренцию Айртону. В этом сезоне у Классена 20 матчей и шесть голевых передач.

Беря одних игроков, клуб, соответственно, должен расставаться с другими. «Спартак» объявил о продаже в «Рубин» Александра Ломовицкого. Собственный воспитанник так и не сумел раскрыться в основе красно-белых. Зато его трансфер принёс € 1,5 млн. У Ломовицкого в сезоне-2021/2022 лишь одна голевая передача в 21 матче.

Новичком «Краснодара» стал Ботхейм

«Краснодар» тоже подписал легионера. Новичком клуба Сергея Галицкого стал нападающий «Будё-Глимт» Эрик Ботхейм. 21-летний норвежец стоил, по данным Transfermarkt, € 5 млн.

Ботхейм сделал себе имя прежде всего яркой игрой в Лиге конференций. Например, в домашнем матче с «Ромой», который «Будё-Глимт» сенсационно выиграл со счётом 6:1, молодой нападающий набрал 2+3. Всего же за сезон-2021 у норвежца 22 гола и 10 голевых передач в 46 матчах. Кажется, даже сам Эрик удивлён, что его забрал «Краснодар».

«Текущий год стал для меня особенным. Я был совсем слабым футболистом. Моё окружение не могло представить, что окажусь тут. Перед сезоном я практически не играл, так что произошедшее превзошло все мои ожидания. Счастлив, что у меня появилась возможность реализовать свой потенциал. Грустно покидать «Будё-Глимт». Я провёл здесь невероятное время. Ни я, ни клуб не могли отказаться от моего трансфера. Переход в «Краснодар» – невероятный вызов для меня», – признался Ботхейм в интервью для официального сайта «Будё-Глимт».

«Ростов» подписал Кнудсена и Селяву, отпустил Рудакова и Ковалёва

Норвежский чемпионат привлекает скаутов клубов РПЛ. Вот и «Ростов» объявил о переходе центрхава «Лиллестрёма» Магнуса Кнудсена. Трансфер 20-летнего игрока обошёлся ростовчанам в € 1 млн. В этом сезоне у футболиста молодёжной сборной Норвегии 22 матча и одна голевая передача.

Немного неожиданным выглядит другое приобретение «Ростова», которое, кажется, не вписывается в философию клуба. Из минского «Динамо» был взят немолодой уже игрок – 29-летний опорник Александр Селява. За кандидата в сборную Беларуси заплатили € 120 тыс. Причём контракт с ним подписан лишь до конца сезона. Правда, с опцией продления на год. Селява в 2021-м сыграл 31 матч и стал автором двух голевых передач.

Тем временем «Ростов» и расстался с двумя игроками. Голкипер Максим Рудаков уехал за границу – в «Хонку». Он, к слову, уже был в Финляндии, когда в 2018 году перешёл из «Зенита» на правах аренды в ХИК. Тогда Рудаков два сезона имел стабильную практику и стал чемпионом Вейккауслиги, но это не помогло ему раскрыться в России. За «Ростов» он сыграл всего однажды – в мае 2021-го. Теперь его ждёт новая аренда.

Защитник Константин Ковалёв тоже почти не имел практики в «Ростове». В РПЛ появился на поле лишь раз, в августе 2020-го. Он арендован до окончания сезона «Балтикой».

«Уфа» вернула из аренды Емельянова

Уфимский клуб укрепляет состав команды Алексея Стукалова, досрочно вернув из аренды своего полузащитника – Данилу Емельянова. Прошлым летом 21-летний игрок отправился за практикой в ФНЛ, подписав контракт с «Нефтехимиком». Неплохо проявил себя во втором дивизионе: забил четыре мяча и сделал четыре голевых паса в 24 матчах. В «Уфе», очевидно, решили, что с такой игрой Емельянов и им самим пригодится.

Ещё один молодой российский игрок уехал в Европу

Наконец, нельзя не обратить внимания на переезд российского игрока в одну из ведущих футбольных стран. Форвард ЦСКА Михаил Заботкин отправился в «Альбасете» – испанский клуб, выступающий в третьем дивизионе. 18-летнего армейца взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа. Заботкин ещё не очень известен российским болельщикам. Он выступал за молодёжку ЦСКА, а в нынешнем сезоне набрал 2+4 в 16 матчах.